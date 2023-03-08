مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في ا...

مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في ا...

فى حلقة النهارده محمد و خالد هيتكلموا عن القلق و الضغط النفسى و ازاى تتعامل معاهم للتواصل مع محمد : linktr.ee/baioumy⁠ Follow us: Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/ YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33

فى حلقه النهاردة هنتكلم عن الخطوات الى تساعدك انك تعمل بودكاست خاص بيك و بعض الافكار الى ممكن تبدء بيها للتواصل مع محمد: linktr.ee/baioumy⁠ Follow us: Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/ YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33

About Matab el20 - مطب العشرين

مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في الحياة و عدي المطبات بطريقته الخاصة ... احنا دورنا اننا ننشر تجربتنا الشخصية بحكم سفرنا ودراستنا بره و بنستضيف ضيوف معانا يشاركوا تجاربهم في الحياة...المواضيع متنوعة و ممتعة ... وأهم حاجه تسمعنا كل خميس عشان تاخد المطب عالهادي