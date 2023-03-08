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(36,319)(250,152)
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Matab el20 - مطب العشرين

Matab el20 - مطب العشرين

Podcast Matab el20 - مطب العشرين
Podcast Matab el20 - مطب العشرين

Matab el20 - مطب العشرين

مطب العشرين - Matab el 20
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مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في ا...
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EducationSelf-Improvement
مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في ا...
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Available Episodes

5 of 102
  • ازاى تبدأ بودكاست جديد
    فى حلقه النهاردة هنتكلم عن الخطوات الى تساعدك انك تعمل بودكاست خاص بيك و بعض الافكار الى ممكن تبدء بيها للتواصل مع محمد: linktr.ee/baioumy⁠ Follow us: Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/ YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33
    8/3/2023
    29:02
  • فعاليات (التعامل مع الضغط النفسى)
    فى حلقة النهارده محمد و خالد هيتكلموا عن القلق و الضغط النفسى و ازاى تتعامل معاهم للتواصل مع محمد : linktr.ee/baioumy⁠ Follow us: Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/ YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33
    7/27/2023
    28:17
  • الدراسة فى الخارج
    حلقه النهارده معانا هانى هيشاركنا تجاربه فى الدراسه فى الخارج و ايه الاخطأ الى تتجنبها عشان توفر عليك وقت follow us : Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/ YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33
    7/6/2023
    33:18
  • بناء العادات
    للتواصل: linktr.ee/baioumy⁠ Follow us: Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/ YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33
    6/22/2023
    17:49
  • هلف لفه و أرجع
    فى حلقه النهارده هنتكلم مع خالد محمد عن السفر و ايه المهارات المختلفه الى ممكن تكتسبها خلال السفر Follow us: Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/ YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33
    6/17/2023
    27:26

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About Matab el20 - مطب العشرين

مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في الحياة و عدي المطبات بطريقته الخاصة ... احنا دورنا اننا ننشر تجربتنا الشخصية بحكم سفرنا ودراستنا بره و بنستضيف ضيوف معانا يشاركوا تجاربهم في الحياة...المواضيع متنوعة و ممتعة ... وأهم حاجه تسمعنا كل خميس عشان تاخد المطب عالهادي
Podcast website

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Matab el20 - مطب العشرين

Matab el20 - مطب العشرين

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