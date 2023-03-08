مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في ا...
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ازاى تبدأ بودكاست جديد
فى حلقه النهاردة هنتكلم عن الخطوات الى تساعدك انك تعمل بودكاست خاص بيك و بعض الافكار الى ممكن تبدء بيها
للتواصل مع محمد:
linktr.ee/baioumy
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8/3/2023
29:02
فعاليات (التعامل مع الضغط النفسى)
فى حلقة النهارده محمد و خالد هيتكلموا عن القلق و الضغط النفسى و ازاى تتعامل معاهم
للتواصل مع محمد :
linktr.ee/baioumy
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Instagram: https://www.instagram.com/matab_el20podcast/
YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33
7/27/2023
28:17
الدراسة فى الخارج
حلقه النهارده معانا هانى هيشاركنا تجاربه فى الدراسه فى الخارج و ايه الاخطأ الى تتجنبها عشان توفر عليك وقت
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فى حلقه النهارده هنتكلم مع خالد محمد عن السفر و ايه المهارات المختلفه الى ممكن تكتسبها خلال السفر
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YouTube: https://www.youtube.com/@matabel20-33
مطب العشرين هو بودكاست بيقدمه محمد و محمد و مصطفي ... بنتكلم فيه عن اغلب التحديات والمطبات البتواجه الشباب فى فترة العشرينات كل واحد فينا عنده تجربه مختلفه في الحياة و عدي المطبات بطريقته الخاصة ... احنا دورنا اننا ننشر تجربتنا الشخصية بحكم سفرنا ودراستنا بره و بنستضيف ضيوف معانا يشاركوا تجاربهم في الحياة...المواضيع متنوعة و ممتعة ... وأهم حاجه تسمعنا كل خميس عشان تاخد المطب عالهادي