نحن الآن في زمن المهارات.. دعونا نكتسبها سويا More
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التخطيط المالي الشخصي مع عاصم الرحيلي
في هذه الحلقة من #بودكاست_مهارات حديث عن مهارة لا يمكن الاستعداد للمستقبل ومفاجآته من دونها؛ وهي مهارة «التخطيط المالي الشخصي»، يحدثنا ضيف الحلقة عن أهمية تحقيق الاتزان بين رغبات اليوم واحتياجات المستقبل، وأهمية أن يستثمر الشخص أمواله اليوم قبل الغد في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وأفضل طرق الاستثمار لغير المتخصصين وغير المتفرغين.
الحلقة 12 من الموسم الخامس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست مهارات بمراسلتنا على: [email protected]
حساب ماجد الغامدي في تويتر: https://twitter.com/majed_Jaafr
حساب عاصم الرحيلي في تويتر: https://twitter.com/AsemEcono?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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1/24/2023
38:36
كيف نختار؟ مع إيمان النجم
في هذه الحلقة من #بودكاست_مهارات نتساءل عن الاختيار، وكيفيته، وما هي نقطة البداية. تحدثنا ضيفتنا عن مهارة الاختيار، والعلامات التي تسبق كل اختيار، وتلك السلسلة التي تنقلنا من اختيار لآخر. وكيف نتعامل مع ضرائب اختياراتنا الخاطئة.
الحلقة 11 من الموسم الخامس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست مهارات بمراسلتنا على: [email protected]
حساب ماجد الغامدي في تويتر: https://twitter.com/majed_Jaafr
لمعرفة جديد شبكة مايكس تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي:
تويتر: https://twitter.com/MicsPod
انستقرام: https://www.instagram.com/micspod
فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic
لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod
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1/10/2023
22:23
كيف نكتسب مهارة التغيير؟ مع مهند النعيمي
هذه الحلقة برعاية ميدغلف، تأمين يناسب ميزانيتك وتقدر تقسطها: https://bit.ly/3GKhdFT
في هذه الحلقة من #بودكاست_مهارات نتساءل عن التغيير، وكيفيته. يحدثنا ضيفنا عن تلك الصدمات التي نواجهها عند اختلاف أحلامنا عن الواقع، وكيفية تجاوز التحديات بنجاة ونجاح.
الحلقة 10 من الموسم الخامس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست مهارات بمراسلتنا على: [email protected]
حساب ماجد الغامدي في تويتر: https://twitter.com/majed_Jaafr
لمعرفة جديد شبكة مايكس تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي:
تويتر: https://twitter.com/MicsPod
انستقرام: https://www.instagram.com/micspod
فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic
لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod
تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/ See omnystudio.com/listener for privacy information.
12/27/2022
16:54
مهارة الانتقال مع محمد النحيت
هذه الحلقة برعاية ميدغلف، تأمين يناسب ميزانيتك وتقدر تقسطها: https://bit.ly/3GKhdFT
في هذه الحلقة من #بودكاست_مهارات حديث عن مهارة لا يمكن استكشاف الذات وتحديد الشغف بدونها، وهي مهارة الانتقال. يحدثنا ضيف الحلقة عن أهمية أن يخرج الشخص من منطقة راحته ويجرب أشياءً عديدة، ويطبق أفكاراً متنوعة حتى يعرف في النهاية أي الطرق التي عليه سلكها وأيها لا يجب أن يخطو بها مرة أخرى.
الحلقة 9 من الموسم الخامس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست مهارات بمراسلتنا على: [email protected]
حساب ماجد الغامدي في تويتر: https://twitter.com/majed_Jaafr
لمعرفة جديد شبكة مايكس تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي:
تويتر: https://twitter.com/MicsPod
انستقرام: https://www.instagram.com/micspod
فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic
لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod
تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/ See omnystudio.com/listener for privacy information.
12/13/2022
25:37
كيف تصبح إعلاميًا ناجحًا؟ مع بركات الوقيان
هذه الحلقة برعاية ميدغلف، تأمين يناسب ميزانيتك وتقدر تقسطها: https://bit.ly/3GKhdFT
في هذه الحلقة من #بودكاست_مهارات حديث عن مهارات واحتياجات لا غنى غنها لكل من يرغب في العمل في المجال الإعلامي، والتي تشمل الثقافة والمثابرة وغيرهما، وهي أمور لا يمكن لأي شخص أن يستمر في هذا المجال من دونها. يحدثنا ضيف الحلقة عن أهمية أن يتعامل المذيع باحترافية مع ضيفه، ويعرف كيف يقدم نفسه للجمهور بثقافته وسعة إطلاعه وبأدبيات الحديث، وليس بمقاطعة الضيف. ويذكر ضيف الحلقة عدة أشياء يمكن أن تودي بأي مقدم برامج إلى الهاوية، ويحذر منها المقبلين على العمل في هذا المجال.
الحلقة 8 من الموسم الخامس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست مهارات بمراسلتنا على: [email protected]
حساب ماجد الغامدي في تويتر: https://twitter.com/majed_Jaafr
لمعرفة جديد شبكة مايكس تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي:
تويتر: https://twitter.com/MicsPod
انستقرام: https://www.instagram.com/micspod
فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic
لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod
تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/ See omnystudio.com/listener for privacy information.