كيف تصبح إعلاميًا ناجحًا؟ مع بركات الوقيان

هذه الحلقة برعاية ميدغلف، تأمين يناسب ميزانيتك وتقدر تقسطها: https://bit.ly/3GKhdFT في هذه الحلقة من #بودكاست_مهارات حديث عن مهارات واحتياجات لا غنى غنها لكل من يرغب في العمل في المجال الإعلامي، والتي تشمل الثقافة والمثابرة وغيرهما، وهي أمور لا يمكن لأي شخص أن يستمر في هذا المجال من دونها. يحدثنا ضيف الحلقة عن أهمية أن يتعامل المذيع باحترافية مع ضيفه، ويعرف كيف يقدم نفسه للجمهور بثقافته وسعة إطلاعه وبأدبيات الحديث، وليس بمقاطعة الضيف. ويذكر ضيف الحلقة عدة أشياء يمكن أن تودي بأي مقدم برامج إلى الهاوية، ويحذر منها المقبلين على العمل في هذا المجال. الحلقة 8 من الموسم الخامس من بودكاست «مهارات» مع ماجد بن جعفر الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست مهارات بمراسلتنا على: [email protected] حساب ماجد الغامدي في تويتر: https://twitter.com/majed_Jaafr لمعرفة جديد شبكة مايكس تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي: تويتر: https://twitter.com/MicsPod انستقرام: https://www.instagram.com/micspod فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt/ See omnystudio.com/listener for privacy information.