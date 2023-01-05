بودكاست معرفي يسرد قصصًا مثيرة من حقول العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information. More
Available Episodes
5 of 58
بِشر وسمية يدردشان.. تجوال بين الفيديو والبودكاست
يجتمع بِشر النجار بـ سمية جمال بلقيس صاحبة بودكاست «بر بحر»؛ ويتحدث كلاهما عن مشوارهما بين التدوين المرئي وصناعة البودكاست، ضمن فعاليات «بودفِست دبي» مايو ٢٠٢٣.ما الذي منحهما إياه البودكاست خلال رحلتهما في صناعة المحتوى؟ وكيف تختلف التجربة عندما يصنعان محتوى مسموعًا؛ بعد أن بدءا بالأساس كصانعَي محتوى فيديو على يوتيوب؟ استمعوا للحوار، واستمتعوا.بودكاست «منبت» و«بر بحر» من إنتاج «صوت».للاستماع إلى بودكاست بر بحر من هناصفحات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي:تويتر: twitter.com/sowtإنستجرام: instagram.com/sowtpodcastsفيسبوك: facebook.com/SowtPodcastsللانضمام إلى عضويّة صوت بلس https://sow.tl/PlusApple Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/5/2023
31:11
جندَر على مين؟ عن تصميمات الذكاء الاصطناعي
غالباً ما تُقَدَّم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أنها قضاء وقدر، وبتصميمات ليس لديها بدائل. لماذا يتم تصميم الروبوتات على شكل بشر؟ ولماذا يتم استخدام صوت "أنثوي" في تطبيقات المساعدة الصوتية؟في هذه الحلقة نستكشف حكاية بعض تصاميم الذكاء الاصطناعي وتأثّرها بالسياسة والصور الجندريّة النمطيّة.كتب وقدَّم الحلقة حسين محسن. حررها وأنتجها فريق «صوت».أُنتجَت هذه الحلقة كمشروع تخرّج من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية لسنة ٢٠٢٣:caforarabjournalism.com بودكاست «منبت» من إنتاج صوت.صفحات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي:تويتر: twitter.com/sowtإنستجرام: instagram.com/sowtpodcastsفيسبوك: facebook.com/SowtPodcastsللانضمام إلى عضويّة صوت بلس https://sow.tl/PlusAppleمصادر:1- The Measure of a Woman: Fembots, Fact and Fiction 2- Persuasive Robotics: The influence of robot gender on human behavior3- Throwback Thursday: A Boston Woman Becomes the First Female Telephone Operator4- How AI bots and voice assistants reinforce gender bias Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/7/2023
15:19
جنون الدون كيشوت
قصة فارس جوّال، عاشق، مجنون عمرها ٤٠٠ سنة؛ تُحكى في الحانات والخانات والساحات. انكبّ هذا الرجل على قراءة حكايا الفرسان والعُشّاق والمعارك؛ ظلّ يقرأ حتى اختلط عنده الواقع بالخيال.هذه الحلقة من كتابة وتقديم بِشر النجار. من المتابعة محمود الخواجا، ومن التصميم الصوتي يزن قواس. فريق النشر والترويج عمر خطاب وبيان حبيب.استُخدمت أغنية كيخوتِه - لأنطونيو إغليسياس في خاتمة الحلقة.بودكاست «منبت» من إنتاج «صوت».صفحات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر: twitter.com/sowtإنستجرام: instagram.com/sowtpodcastsفيسبوك: facebook.com/SowtPodcastsللانضمام إلى عضويّة صوت بلس https://sow.tl/PlusAppleمصادر:1- رواية دون كيشوت لميغيل ثيربانتس.2- Disruption, Self-Reflection and Renovation: Revisiting the Arabic Influences in Don Quijote, David Sebastian Cross and Basma Ahmad Sedki Al-Dajani, 2020.3- youtu.be/JibrlA0gYQc 4- youtu.be/HwAIUYLzaRw 5- radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-matins/don-quichotte-un-heros-d-aujourd-hui-1474251 6- youtu.be/xulT2h3j5Vs 7- youtu.be/WjUJfqTY2-0 8- youtu.be/dDUPu6tMWHY 9- youtu.be/JvR9MMxoXuA 10- europe1.fr/emissions/la-morale-de-linfo/on-croit-mieux-voir-quand-on-lit-des-intentions-sous-des-causes-3311987 11- don-quichotte.org/2021/10/09/le-mystere-de-cid-hamet-benengeli-lauteur-morisque-de-don-quichotte Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/1/2023
30:13
استراحة العيد - «جحا» وإكسير الجمال
نتوقف في استراحة العيد من «منبت» مع حلقة من بودكاست «جحا»، التي تحكي قصة مشعوذ يزور بلدة جحا قادمًا من بلاد بعيدة، جالبًا معه شرابًا سحريًا يمنح الناس جمالاً وشبابًا دائمًا؛ فيصير الجمال هاجسًا يُبذل من أجله الغالي والنفيس، وبسببه، يصبح للمشعوذ سطوة على الناس وإرادتهم، لكنّ جحا وكريمة ومعهما أشعب وأدهم يتدخّلون في الوقت المناسب.هذه الحلقة من كتابة يزن أتاسي، وإخراج يارا عبيدات. في الأداء الصوتي: عبد الرحمن الحداوي، أحمد بركات، مادلين أبو نبعة، عمر زكريا، مصطفى السيد. من المتابعة والإنتاج محمود الخواجا، ومن التصميم الصوتي نور الدين بلاحسن. فريق النشر والترويج عمر خطاب وبيان حبيب ومحمد ياسر.بودكاست «جحا» من إنتاج «صوت».صفحات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر: twitter.com/sowtإنستجرام: instagram.com/sowtpodcastsفيسبوك: facebook.com/SowtPodcastsللانضمام إلى عضويّة صوت بلس https://sow.tl/PlusApple Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/23/2023
22:08
بوليفار المُحرِّر
لَولا بوليفار، لما كانت أمريكا الجنوبية كما يعرفها العالم اليوم. هذه حكاية العسكري الفنزويلي سيمون دي بوليفار، الذي خاض حروبًا تاريخية ليستقلّ بقارّة كاملة عن الاستعمار الأوروبي، ورغم الهزائم المتتالية، ظلّ يستعيد إصراره ليحقّق ما حقّقه.هذه الحلقة من كتابة وتقديم بِشر النجار. من المتابعة محمود الخواجا، ومن التصميم الصوتي تيسير قباني. فريق النشر والترويج عمر خطاب وبيان حبيب.بودكاست «منبت» من إنتاج «صوت».مصادر:1- thefreelibrary.com/A+song+for+Bolivar.-a0180277641 2- britannica.com/biography/Simon-Bolivar 3- youtu.be/arDiHSSjY0U 4- youtu.be/P2jdX5PAdjM 5- radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/simon-bolivar-encore-et-toujours-2262033 6- archive.org/details/bolivarmanimage/page/102/mode/2up 7- Vayssière P., Simon Bolivar, le rêve américain, Editions Payot & Rivages, Paris, 20088- John Lynch - Simon Bolivar (Simon Bolivar)_ A Life-Yale University Press 2007 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.