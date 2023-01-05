استراحة العيد - «جحا» وإكسير الجمال

نتوقف في استراحة العيد من «منبت» مع حلقة من بودكاست «جحا»، التي تحكي قصة مشعوذ يزور بلدة جحا قادمًا من بلاد بعيدة، جالبًا معه شرابًا سحريًا يمنح الناس جمالاً وشبابًا دائمًا؛ فيصير الجمال هاجسًا يُبذل من أجله الغالي والنفيس، وبسببه، يصبح للمشعوذ سطوة على الناس وإرادتهم، لكنّ جحا وكريمة ومعهما أشعب وأدهم يتدخّلون في الوقت المناسب.هذه الحلقة من كتابة يزن أتاسي، وإخراج يارا عبيدات. في الأداء الصوتي: عبد الرحمن الحداوي، أحمد بركات، مادلين أبو نبعة، عمر زكريا، مصطفى السيد. من المتابعة والإنتاج محمود الخواجا، ومن التصميم الصوتي نور الدين بلاحسن. فريق النشر والترويج عمر خطاب وبيان حبيب ومحمد ياسر.بودكاست «جحا» من إنتاج «صوت».صفحات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر: twitter.com/sowtإنستجرام: instagram.com/sowtpodcastsفيسبوك: facebook.com/SowtPodcastsللانضمام إلى عضويّة صوت بلس https://sow.tl/PlusApple Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.