جندَر على مين؟ عن تصميمات الذكاء الاصطناعي

غالباً ما تُقَدَّم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أنها قضاء وقدر، وبتصميمات ليس لديها بدائل. لماذا يتم تصميم الروبوتات على شكل بشر؟ ولماذا يتم استخدام صوت "أنثوي" في تطبيقات المساعدة الصوتية؟في هذه الحلقة نستكشف حكاية بعض تصاميم الذكاء الاصطناعي وتأثّرها بالسياسة والصور الجندريّة النمطيّة.كتب وقدَّم الحلقة حسين محسن. حررها وأنتجها فريق «صوت».أُنتجَت هذه الحلقة كمشروع تخرّج من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية لسنة ٢٠٢٣:caforarabjournalism.com بودكاست «منبت» من إنتاج صوت.مصادر:1- The Measure of a Woman: Fembots, Fact and Fiction 2- Persuasive Robotics: The influence of robot gender on human behavior3- Throwback Thursday: A Boston Woman Becomes the First Female Telephone Operator4- How AI bots and voice assistants reinforce gender bias