乱翻书
潘乱
这是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目，关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你提供信息增量。
「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。曾获得微信视频号年度知识官，金字节年度公司报道奖。 More
这是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目，关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你提供信息增量。
「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。曾获得微信视频号年度知识官，金字节年度公司报道奖。 More
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116.告别天涯社区：关天茶舍→天涯杂谈→娱乐八卦
【本期嘉宾】杜子建、十年砍柴、阑夕杜子建（天涯ID：防弹武僧，天涯社区管理员）十年砍柴（关天茶舍，资深网友）阑夕（IT视界，斑竹）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）【时间线】一、天涯社区是怎么运作的？04:46 站长-管理员-斑竹-知名写手是怎样协作的？11:39 创版-倒版-自治管理21:27 为什么高价值流量版块一直没起来？二、话题制造中心：文学创作，社会话题，娱乐事件24:51 全民话题，天涯制造。为什么天涯会变成热门话题策源地？33:23 天涯杂谈：周公子大战易烨卿37:10 煮酒论史：当年明月为什么出走？45:27 莲蓬鬼话：为什么小众兴趣在天涯聚集？48:42 娱乐八卦：女性主导版块意味着什么？50:44 贴图专区：芙蓉姐姐和网络推手64:44 再次回顾：朱令铊中毒事件65:44 网暴悲剧：回顾陈易卖身救母案三、天涯的没落和影响51:14 如何在天涯赚钱？十年砍柴和杜子健两种路线60:41 天涯管理层战略摇摆盲从62:25 饭否、微博兴起对天涯意味着代际交替68:02 知名网友去向70:56 天涯对初代网民的影响【开场&结尾音乐】开场&结尾音乐：Martin Mittone - Pulsation【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【相关阅读】1、《繁华似梦怀旧友 网事随风忆天涯》——十年砍柴mp.weixin.qq.com2、《告别那个理想主义的乌托邦》——押沙龙yashlmp.weixin.qq.com3、《天涯社区闲闲书话十年文萃》全四卷——梁由之 主编《我的青春小鸟一样不回来》《快乐的行旅》《这些书您都读过吗》《我的闲闲书友》关键字依次为：岁月、旅行、读书、网缘。【往期播客和连线嘉宾】微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
115.2023年了，还该去互联网大厂吗？
【本期嘉宾】全嘻嘻去年乱翻书做过一期《我们二本学生这些年》，聊的一群是初始设置不高的年轻人怎么跟自己和解、看待标签，以及在大学和最初就业的几年里面应该怎么做职业规划跟寻找杠杆。这播客到今天依然还会收到很多听友的留言，说有被打动和给到他们力量，有位同学说听完这期播客，“让学历这座压在我心底的冰山，融化了一点点。”本期播客对象也是大学生和工作不久的年轻人，主题是复盘大厂十年和聊聊当下年轻人的就业选择。希望能够帮助年轻的朋友们梳理一下行业，更好地理解互联网行业的前世今生，以及对当前大厂各家的业务有一些概括性的理解，就像高考填报志愿的时候给大家讲一下各所大学和各个专业的优劣和前景，补充更多的背景信息，给想做新的职业选择的朋友提供一点点参考。跟过往我主持乱翻书不同，本期播客其实是一次视频串台，主持人是全嘻嘻，我才是访谈嘉宾，所以内容节奏跟往期会略有不同。【时间线】01:51 更高的门槛，更卷的大厂13:14 「降本增效」后，大厂的变化22:56 互联网大厂里的高P何去何从？32:04 过去10年的大厂逻辑：烧钱、增长、上市40:16 大厂过去10年对不同人群、社会层面的影响58:07 为什么大厂要出海做全球化？67:24 接下来10年互联网大厂可能会怎样？【开场&结尾音乐】开场音乐：Mount Dreams - Wolfs结尾音乐：Vexento - I Love Mondays【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【相关推荐】本栏目播客第68期：我们二本学生这些年【往期播客和连线嘉宾】微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
114.为何星舰炸了大家还鼓掌？SpaceX和中美商业航天对比
【本期嘉宾】温卓明、聂森、北京塞冬温卓明（地卫二公司创始人）聂森（资深通信工程师，科普up主）北京塞冬（微博数据流博主）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）【时间线】01:35 为什么这次星舰发射会有这么高的关注度？06:12 为什么星舰的材料显得很「糙」，成本如何？12:48 星舰的成本能够降到有多低？19:03 Space X碰到问题和挑战来自于哪些方面？26:50 Space X的概念，哪些短期可行，哪些有忽悠的成分？31:02 马斯克的商业化逻辑闭环故事35:18 卫星联网跟光纤竞争的领域50:24 卫星研制成本和入轨成本的变化55:34 中国在商业航天和商业卫星的发展阶段68:48 马斯克的火星移民计划和他准备工作78:51 「未来几十年会很精彩」【开场&结尾音乐】开场&结尾音乐：Mount Dreams - Wolfs【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【往期播客和连线嘉宾】微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
113.中国餐饮何以迈入万店时代？
【本期嘉宾】陈志强、孙婷婷、王雨嫣陈志强（万店盈利智库创始人）孙婷婷（穆棉资本&内向基金合伙人）王雨嫣（合众合合伙人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）【时间线】03:32 迈入万店规模的四连锁家餐饮，有什么样的共性？07:43 蜜雪冰城崛起与发展15:37 做到万店餐饮需要哪些要素？28:14 连锁品牌，自营和加盟有什么区别？33:12 连锁餐饮的定价逻辑41:00 「没有资本投入，也说明餐饮是个好行业」44:58 餐饮行业优秀创业者的画像52:39 「做万店餐饮跟做餐饮这两件事」62:27 为什么蜜雪冰城会允许一条街上开好多家店？67:49 美团、抖音等，对于万店品牌来说意味着什么？87:06 后疫情时代有什么新机会？94:13 万店餐饮比拼的是什么100:55 亿元单品的要素是什么？【开场&结尾音乐】开场&结尾音乐：蜜雪冰城主题曲 (官方版)【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【拓展阅读】《万店盈利：餐饮连锁盈利模式30讲》 陈志强 著【往期播客和连线嘉宾】微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
112. 播客杂谈：视频和直播、亮屏和广告、创作者生态和不可能三角
【本期嘉宾】关雅荻关雅荻（资深电影制片人，视频播客「关雅荻·开放对话」主持人，《雅荻跑世界》出品人）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）「乱翻书」×「关雅荻·开放对话」【时间线】03:07 播客闲聊：播客的形式摸索17:45 音乐跟播客，短视频、长视频和长音频30:14 创作者和平台，各自的生存逻辑和困境52:48 为什么你的播客这么高频？61:23 立个标杆和flag：成为中国的Joe Rogan【开场&结尾音乐】开场&结尾音乐：Mount Dreams - Wolfs【关于「乱翻书」】「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你带来信息增量。「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。【关于主播】即刻/视频号/B站/抖音：潘乱公众号/播客：乱翻书【往期播客和连线嘉宾】微信公众号：乱翻书视频号：潘乱商业合作：联系微信 tongxing717本期编辑：怀杭
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