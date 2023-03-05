乱翻书

潘乱

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这是一档关注商业、科技和互联网的从业者对话节目，关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，希望能够为你提供信息增量。 「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。曾获得微信视频号年度知识官，金字节年度公司报道奖。 More