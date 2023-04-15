来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！相声行业爆出的“新闻”中，总有一部分是“谁又收徒弟了”、“小谁不承认大谁是他的师父啦”、“大谁不再认小谁这个徒弟啦”……这类内容也给相声这门艺术的传承披上了一层朦朦胧胧看不透的纱。而在相声界本身是极其看重师承关系的，师承决定了师徒的教学，师承甚至左右着演员的生存。拜师的门道似乎还很深，有许多条条框框的规则，有慢慢品味的相处，有细心留意的教学，还有里程碑式的拜师仪式，怎么拜、怎么学，相声艺术的传承之道也在其中，星马豪、村长今天就和您聊聊相声拜师的门道。— — — — — — — —本期节目中，您将听到：01:26 师承——相声行业严格的传承制度。13:40 拜师与收徒——初衷、目的、形式五花八门。25:45 一纸契约——早期的师徒关系，不仅有情感牵绊，也有冷酷算计。35:21 授业与学艺——亲身经历诠释“师父领进门，修行在个人”。45:51 艺术的基因复制——最传统的一对一教学，将师父的“印记”全方位传给徒弟。49:54 拜“名”师，还是拜“明”师？— — — — — — — —BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃
5/6/2023
1:00:30
021.从公式相声与相声的公式，谈到ChatGPT能否颠覆喜剧创作
来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！前几年的一档相声选秀节目《相声有新人》推出了一批新人新作，这其中一位叫李宏烨的人，身披”上海交大博士”与“公式相声”的标签，带着自己的爱妻与著作《相声的有限元》，在节目上向郭德纲“开火”，也因此火了一把，同样引来了一片骂声，有人调侃李宏烨是“相声团结大使”，让相声从业者团结一致对付他的那套理论，也有人指责他就根本不会说相声，而李宏烨似乎不以为然，带着他的作品和他另类古怪的演出风格在各种节目、比赛中频频亮相。这套“公式相声”的理论站得住脚吗？相声艺术本身有没有公式？ChatGPT能否借助公式创作相声？这一期，我们本着理性讨论的态度，带着一肚子的牢骚和吐槽，畅聊“公式相声”与相声的公式。— — — — — — — —本期节目中，您将听到：03:40 让“主流”与“非主流”握手言和！李宏烨堪称“相声界团结大使”！06:54 一起学习“公式相声”名著——《相声的有限元》13:33 主播们与李宏烨的几面之缘——原来节目里的他并不是在表演！17:15 网上盛传“姜昆欣赏李宏烨”背后的真相是什么？19:18 郭德纲与李宏烨矛盾点究竟在哪里？24:18 “公式相声”表演不够格？不，它就没有表演！36:37 “公式相声”也有存在的意义……吗？49:13 优质喜剧节目必备因素——经典的设计+微创新64:07 相声有自己的公式，尊重这门艺术是创作优秀节目的前提75:38 ChatGPT是否会颠覆人类的文艺创作？— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：柯南文案创作及审校：星马豪、村长后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃
4/29/2023
1:29:00
020 宇宙探索编辑部_缩混
来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！在上一期《一年几度喜剧推荐指南（2023-2）》中，村长推荐了一部在四月份掀起热议的电影——《宇宙探索编辑部》，当时可以说予以了很高的评价。吃下安利的星马豪带着满满好奇和尝试批判的心态，亲赴影院自费购买了前排座位完成观看，观后直呼：“搭上票钱还吐出一顿晚饭，开什么宇宙玩笑？！”抚平了强烈眩晕带来的胃部不适之后，我们决定在这部电影热度微熄的时候进行一番探讨。于是约上了我们的好朋友、资深戏剧/喜剧玩家、曾经参演经典荒诞剧《等待戈多》并原创多部舞台剧的天一同学，展开了一场漫谈。与大多数友台的极力褒扬不同，我们可以说是唱了反调——主打批驳，辅以褒奖，夹杂分析。闲言少叙，请您听听我们的这一次冷静之后的不冷静闲谈。— — — — — — — —本期节目中，您将听到：05:38 编辑部是个大箩筐，什么元素都往里面装。13:50 没有把结尾变成荒诞或者虚无，是不是为了上大荧幕？20:43 唐志军到底是一个理想主义者？还是偏执狂？30:12 先抑后扬，又抑制不住的抑。40:28 杨皓宇完美塑造了“唐志军”：克制着宣泄，犹豫地坚定。53:56 荒诞与假定性——喜剧的必要元素。62:03 这部电影留给我们的也许就是一片自由理解的天空。— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：天一文案创作及审校：村长、星马豪后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《肖斯塔科维奇：第二圆舞曲》；《乘着歌声的翅膀》；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere
4/22/2023
1:17:16
019.一年几度喜剧推荐指南（2023-2）
来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！本期星马豪与村长，携同门师兄柯基（划掉）柯南，继续为您推荐我们近期看到的优秀喜剧作品。这次可不止相声小品，漫才、电影、话剧，甚至喜剧演员与流派……要啥有啥！快来听听吧！— — — — — — — —本期节目中，您将听到：09:54 漫才《电梯》：请把这么好的文本邮寄给土豆吕严。23:12 新喜剧《一起去旅行》：“二喜”遗珠，喜剧演员如何完成命题作文的范例。29:47 相声《颠三倒四》：违背中文语言逻辑的脑洞神作。37:10 演员-赵魁然：“逗哏版杨少华”，看似混乱无序，实则精雕细琢。50:31 电影《微不足道》：始料未及的反转，从西蒙-佩吉谈到英美戏剧差异。66:06 电影《宇宙探索编辑部》：一部“中国版的、男版的、公路片版的《瞬息全宇宙》”。79:55 新喜剧《笑吧，皮奥莱维奇》：喜剧的文艺复兴，我怕铁男的喜剧生涯都会因此走上下坡路。88:07 独角戏《一只猿的报告》：请查收“一只混入人类群体的黑猩猩”的自白。— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：柯南文案创作及审校：星马豪、村长、柯南后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃
4/15/2023
1:36:56
018.《抖包袱大会》：德云社的新综艺值得看吗？
来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日0点准时上新！德云社又双叒叕推出了一档新综艺——《抖包袱大会》，一反过去主打岳云鹏、孟鹤堂、秦霄贤等“顶流”的常态，是为霄字、筱字甚至龙字科新招收的演员提供平台，还安排了总教习高峰、教务主任杨鹤通坐镇，力邀回想、盛伟、梁原等优秀相声创作者加盟其中。相比德云社其他综艺，新综从预热阶段起就翻起了不大不小的水花，也引发了一些两极评价，主播们本着实事求是的精神，认真学习了前两期节目，跟大家真诚分享感受，探讨一下这一档德云社新综艺到底值不值得看？— — — — — — — — 本期节目中，您将听到：04:37 资源投入存在落差：相比较德云社、开心麻花等成熟喜剧团综，在资源、玩法、制作等方面都存在差距。24:09 作品设计尚待提升：好的相声作品要敢于舍弃包袱，大而全的“既要又要”反而会效果不佳。37:40 演员表现带来惊喜：郎昊辰凭借扎实的基本功、沉稳的台风，让主播们感叹——不愧为高峰的首座大徒弟！50:20 未来走向抱有期待：第二期完整播出的三段作品，引起了主播们对《抖包袱大会》的小期待！40:40 一颗彩蛋：张口就来，“原配搭档”星马豪&柯南的门市部首度献艺！— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：柯南文案创作及审校：星马豪、村长后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃