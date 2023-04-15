Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland
Radio Logo
The station's stream will start in null sec.
Listen to 玲珑塔门市部 in the App
Listen to 玲珑塔门市部 in the App
(13,284)(171,489)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App StoreDownload for free in the Play StoreDownload for free in the App StoreDownload for free in the Play Store
HomePodcastsArts
玲珑塔门市部

玲珑塔门市部

Podcast 玲珑塔门市部
Podcast 玲珑塔门市部

玲珑塔门市部

玲珑塔门市部
add
一档在相声小剧场后台碰撞出来的播客节目 More
ArtsPerforming ArtsComedyComedy InterviewsTV & FilmAfter Shows
一档在相声小剧场后台碰撞出来的播客节目 More

Available Episodes

5 of 22
  • 022.拜师的门道——相声艺术的传承与复刻
    来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！相声行业爆出的“新闻”中，总有一部分是“谁又收徒弟了”、“小谁不承认大谁是他的师父啦”、“大谁不再认小谁这个徒弟啦”……这类内容也给相声这门艺术的传承披上了一层朦朦胧胧看不透的纱。而在相声界本身是极其看重师承关系的，师承决定了师徒的教学，师承甚至左右着演员的生存。拜师的门道似乎还很深，有许多条条框框的规则，有慢慢品味的相处，有细心留意的教学，还有里程碑式的拜师仪式，怎么拜、怎么学，相声艺术的传承之道也在其中，星马豪、村长今天就和您聊聊相声拜师的门道。— — — — — — — —本期节目中，您将听到：01:26 师承——相声行业严格的传承制度。13:40 拜师与收徒——初衷、目的、形式五花八门。25:45 一纸契约——早期的师徒关系，不仅有情感牵绊，也有冷酷算计。35:21 授业与学艺——亲身经历诠释“师父领进门，修行在个人”。45:51 艺术的基因复制——最传统的一对一教学，将师父的“印记”全方位传给徒弟。49:54 拜“名”师，还是拜“明”师？— — — — — — — —BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃
    5/6/2023
    1:00:30
  • 021.从公式相声与相声的公式，谈到ChatGPT能否颠覆喜剧创作
    来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！前几年的一档相声选秀节目《相声有新人》推出了一批新人新作，这其中一位叫李宏烨的人，身披”上海交大博士”与“公式相声”的标签，带着自己的爱妻与著作《相声的有限元》，在节目上向郭德纲“开火”，也因此火了一把，同样引来了一片骂声，有人调侃李宏烨是“相声团结大使”，让相声从业者团结一致对付他的那套理论，也有人指责他就根本不会说相声，而李宏烨似乎不以为然，带着他的作品和他另类古怪的演出风格在各种节目、比赛中频频亮相。这套“公式相声”的理论站得住脚吗？相声艺术本身有没有公式？ChatGPT能否借助公式创作相声？这一期，我们本着理性讨论的态度，带着一肚子的牢骚和吐槽，畅聊“公式相声”与相声的公式。— — — — — — — —本期节目中，您将听到：03:40 让“主流”与“非主流”握手言和！李宏烨堪称“相声界团结大使”！06:54 一起学习“公式相声”名著——《相声的有限元》13:33 主播们与李宏烨的几面之缘——原来节目里的他并不是在表演！17:15 网上盛传“姜昆欣赏李宏烨”背后的真相是什么？19:18 郭德纲与李宏烨矛盾点究竟在哪里？24:18 “公式相声”表演不够格？不，它就没有表演！36:37 “公式相声”也有存在的意义……吗？49:13 优质喜剧节目必备因素——经典的设计+微创新64:07 相声有自己的公式，尊重这门艺术是创作优秀节目的前提75:38 ChatGPT是否会颠覆人类的文艺创作？— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：柯南文案创作及审校：星马豪、村长后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃
    4/29/2023
    1:29:00
  • 020 宇宙探索编辑部_缩混
    来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！在上一期《一年几度喜剧推荐指南（2023-2）》中，村长推荐了一部在四月份掀起热议的电影——《宇宙探索编辑部》，当时可以说予以了很高的评价。吃下安利的星马豪带着满满好奇和尝试批判的心态，亲赴影院自费购买了前排座位完成观看，观后直呼：“搭上票钱还吐出一顿晚饭，开什么宇宙玩笑？！”抚平了强烈眩晕带来的胃部不适之后，我们决定在这部电影热度微熄的时候进行一番探讨。于是约上了我们的好朋友、资深戏剧/喜剧玩家、曾经参演经典荒诞剧《等待戈多》并原创多部舞台剧的天一同学，展开了一场漫谈。与大多数友台的极力褒扬不同，我们可以说是唱了反调——主打批驳，辅以褒奖，夹杂分析。闲言少叙，请您听听我们的这一次冷静之后的不冷静闲谈。— — — — — — — —本期节目中，您将听到：05:38 编辑部是个大箩筐，什么元素都往里面装。13:50 没有把结尾变成荒诞或者虚无，是不是为了上大荧幕？20:43 唐志军到底是一个理想主义者？还是偏执狂？30:12 先抑后扬，又抑制不住的抑。40:28 杨皓宇完美塑造了“唐志军”：克制着宣泄，犹豫地坚定。53:56 荒诞与假定性——喜剧的必要元素。62:03 这部电影留给我们的也许就是一片自由理解的天空。— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：天一文案创作及审校：村长、星马豪后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《肖斯塔科维奇：第二圆舞曲》；《乘着歌声的翅膀》；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere
    4/22/2023
    1:17:16
  • 019.一年几度喜剧推荐指南（2023-2）
    来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！本期星马豪与村长，携同门师兄柯基（划掉）柯南，继续为您推荐我们近期看到的优秀喜剧作品。这次可不止相声小品，漫才、电影、话剧，甚至喜剧演员与流派……要啥有啥！快来听听吧！— — — — — — — —本期节目中，您将听到：09:54 漫才《电梯》：请把这么好的文本邮寄给土豆吕严。23:12 新喜剧《一起去旅行》：“二喜”遗珠，喜剧演员如何完成命题作文的范例。29:47 相声《颠三倒四》：违背中文语言逻辑的脑洞神作。37:10 演员-赵魁然：“逗哏版杨少华”，看似混乱无序，实则精雕细琢。50:31 电影《微不足道》：始料未及的反转，从西蒙-佩吉谈到英美戏剧差异。66:06 电影《宇宙探索编辑部》：一部“中国版的、男版的、公路片版的《瞬息全宇宙》”。79:55 新喜剧《笑吧，皮奥莱维奇》：喜剧的文艺复兴，我怕铁男的喜剧生涯都会因此走上下坡路。88:07 独角戏《一只猿的报告》：请查收“一只混入人类群体的黑猩猩”的自白。— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：柯南文案创作及审校：星马豪、村长、柯南后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃
    4/15/2023
    1:36:56
  • 018.《抖包袱大会》：德云社的新综艺值得看吗？
    来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日0点准时上新！德云社又双叒叕推出了一档新综艺——《抖包袱大会》，一反过去主打岳云鹏、孟鹤堂、秦霄贤等“顶流”的常态，是为霄字、筱字甚至龙字科新招收的演员提供平台，还安排了总教习高峰、教务主任杨鹤通坐镇，力邀回想、盛伟、梁原等优秀相声创作者加盟其中。相比德云社其他综艺，新综从预热阶段起就翻起了不大不小的水花，也引发了一些两极评价，主播们本着实事求是的精神，认真学习了前两期节目，跟大家真诚分享感受，探讨一下这一档德云社新综艺到底值不值得看？— — — — — — — — 本期节目中，您将听到：04:37 资源投入存在落差：相比较德云社、开心麻花等成熟喜剧团综，在资源、玩法、制作等方面都存在差距。24:09 作品设计尚待提升：好的相声作品要敢于舍弃包袱，大而全的“既要又要”反而会效果不佳。37:40 演员表现带来惊喜：郎昊辰凭借扎实的基本功、沉稳的台风，让主播们感叹——不愧为高峰的首座大徒弟！50:20 未来走向抱有期待：第二期完整播出的三段作品，引起了主播们对《抖包袱大会》的小期待！40:40 一颗彩蛋：张口就来，“原配搭档”星马豪&柯南的门市部首度献艺！— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：柯南文案创作及审校：星马豪、村长后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃
    4/8/2023
    1:10:00

More Arts podcasts

About 玲珑塔门市部

一档在相声小剧场后台碰撞出来的播客节目
Podcast website

Listen to 玲珑塔门市部, Take Two and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App

玲珑塔门市部

玲珑塔门市部

Download now for free and listen to the radio easily.

Google Play StoreApp Store