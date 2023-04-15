021.从公式相声与相声的公式，谈到ChatGPT能否颠覆喜剧创作

来了您呐，欢迎光临「玲珑塔门市部」，每周日准时上新！前几年的一档相声选秀节目《相声有新人》推出了一批新人新作，这其中一位叫李宏烨的人，身披”上海交大博士”与“公式相声”的标签，带着自己的爱妻与著作《相声的有限元》，在节目上向郭德纲“开火”，也因此火了一把，同样引来了一片骂声，有人调侃李宏烨是“相声团结大使”，让相声从业者团结一致对付他的那套理论，也有人指责他就根本不会说相声，而李宏烨似乎不以为然，带着他的作品和他另类古怪的演出风格在各种节目、比赛中频频亮相。这套“公式相声”的理论站得住脚吗？相声艺术本身有没有公式？ChatGPT能否借助公式创作相声？这一期，我们本着理性讨论的态度，带着一肚子的牢骚和吐槽，畅聊“公式相声”与相声的公式。— — — — — — — —本期节目中，您将听到：03:40 让“主流”与“非主流”握手言和！李宏烨堪称“相声界团结大使”！06:54 一起学习“公式相声”名著——《相声的有限元》13:33 主播们与李宏烨的几面之缘——原来节目里的他并不是在表演！17:15 网上盛传“姜昆欣赏李宏烨”背后的真相是什么？19:18 郭德纲与李宏烨矛盾点究竟在哪里？24:18 “公式相声”表演不够格？不，它就没有表演！36:37 “公式相声”也有存在的意义……吗？49:13 优质喜剧节目必备因素——经典的设计+微创新64:07 相声有自己的公式，尊重这门艺术是创作优秀节目的前提75:38 ChatGPT是否会颠覆人类的文艺创作？— — — — — — — —主播：星马豪、村长嘉宾：柯南文案创作及审校：星马豪、村长后期制作&封面设计：村长BGM：《兄弟呀》- 张雨生；《Ice Tea》- Not The King；《The Sponge》- Bob James,Earl Klugh；《Swingset》- Bob James；《I'll Never See Your Smile Again》- Bob James；《Fish At The Pier》- Biosphere；《鼓与花（伴奏）》- 戴荃