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李靚蕾的沉靚時間

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Podcast 李靚蕾的沉靚時間
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李靚蕾的沉靚時間

李靚蕾 X 金星文創
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李靚蕾《沉靚時間》 每週三 中午 12:00 一起靜下心來，好好的沈澱自己 相約《沉靚時間》🎙️ 一起沉靜，一起成長 以心理學的角度，探討人性、心靈成長、教育、親子、女性、社會等值得關注的議題...💬 希望… 有一些討論… 能讓我們有一點獲得 有一些討論… 能讓我們有一點被療癒 也希望… 有一些討論… 能為... More
Society & Culture
李靚蕾《沉靚時間》 每週三 中午 12:00 一起靜下心來，好好的沈澱自己 相約《沉靚時間》🎙️ 一起沉靜，一起成長 以心理學的角度，探討人性、心靈成長、教育、親子、女性、社會等值得關注的議題...💬 希望… 有一些討論… 能讓我們有一點獲得 有一些討論… 能讓我們有一點被療癒 也希望… 有一些討論… 能為... More

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  • EP1｜《沉靚時間》如果這輩子只能錄這一集，我最想說的是.....
    李靚蕾《沉靚時間》 每週三 中午 12:00 一起靜下心來，好好的沈澱自己 相約《沉靚時間》🎙️ 一起沉靜，一起成長 以心理學的角度，探討人性、心靈成長、教育、親子、女性、社會等值得關注的議題…💬 希望… 有一些討論… 能讓我們有一點獲得 有一些討論… 能讓我們有一點被療癒 也希望… 有一些討論… 能為社會帶來一些實質的改變 🔎李靚蕾 IG 👉🏻 https://www.instagram.com/jl.leilei/ 🔎李靚蕾《沉靚時間》臉書專頁 👉🏻 https://www.facebook.com/timewithjing 📨合作邀約👉🏻 [email protected] ＿＿＿＿＿＿＿＿ 🙋🏻‍♀️如果你有想要問的問題，可以在評論區留言 或是寄信到 💌 聽眾Ｑ＆Ａ信箱 👉🏻 [email protected]  ❤如果你喜歡《沉靚時間》，可以： 👩🏻‍💻按下訂閱.留言.分享.贊助《沉靚時間》👉🏻 https://bit.ly/45QSX2I 🌟金星文創製作發行
    6/6/2023
    29:33

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李靚蕾《沉靚時間》 每週三 中午 12:00 一起靜下心來，好好的沈澱自己 相約《沉靚時間》🎙️ 一起沉靜，一起成長 以心理學的角度，探討人性、心靈成長、教育、親子、女性、社會等值得關注的議題...💬 希望… 有一些討論… 能讓我們有一點獲得 有一些討論… 能讓我們有一點被療癒 也希望… 有一些討論… 能為社會帶來一些實質的改變 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 🔎李靚蕾 IG 👉🏻 https://www.instagram.com/jl.leilei/ 🔎李靚蕾《沉靚時間》臉書專頁 👉🏻 https://www.facebook.com/timewithjing 📨合作邀約👉🏻 [email protected] ＿＿＿＿＿＿＿＿ 🙋🏻‍♀️如果你有想要問的問題，可以在評論區留言 或是寄信到 💌 聽眾Ｑ＆Ａ信箱 👉🏻 [email protected] ❤如果你喜歡《沉靚時間》，可以： 👩🏻‍💻按下訂閱.留言.分享.贊助《沉靚時間》👉🏻 https://bit.ly/45QSX2I 🌟金星文創製作發行 -- Hosting provided by SoundOn
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