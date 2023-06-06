李靚蕾的沉靚時間
李靚蕾 X 金星文創
李靚蕾《沉靚時間》
每週三 中午 12:00
一起靜下心來，好好的沈澱自己
相約《沉靚時間》🎙️
一起沉靜，一起成長
以心理學的角度，探討人性、心靈成長、教育、親子、女性、社會等值得關注的議題...💬
希望…
有一些討論…
能讓我們有一點獲得
有一些討論…
能讓我們有一點被療癒
也希望…
有一些討論…
能為... More
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EP1｜《沉靚時間》如果這輩子只能錄這一集，我最想說的是.....
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也希望…
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能為社會帶來一些實質的改變
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🔎李靚蕾《沉靚時間》臉書專頁 👉🏻 https://www.facebook.com/timewithjing
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🙋🏻♀️如果你有想要問的問題，可以在評論區留言
或是寄信到 💌 聽眾Ｑ＆Ａ信箱 👉🏻 [email protected]
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