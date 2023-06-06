李靚蕾的沉靚時間

李靚蕾 X 金星文創

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李靚蕾《沉靚時間》 每週三 中午 12:00 一起靜下心來，好好的沈澱自己 相約《沉靚時間》🎙️ 一起沉靜，一起成長 以心理學的角度，探討人性、心靈成長、教育、親子、女性、社會等值得關注的議題...💬 希望… 有一些討論… 能讓我們有一點獲得 有一些討論… 能讓我們有一點被療癒 也希望… 有一些討論… 能為... More