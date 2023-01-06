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(13,284)(171,489)
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الحل إيه؟

حلول للسياسات البديلة
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في بودكاست «الحل إيه؟» نعمل على تقديم مقترحات مبتكرة لسياسات عامة تساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس. More
GovernmentNewsPolitics
في بودكاست «الحل إيه؟» نعمل على تقديم مقترحات مبتكرة لسياسات عامة تساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس. More

Available Episodes

5 of 18
  • بودكاست «الحل ايه؟» د. رباب المهدي مع الدكتور أحمد درويش، الوزير الأسبق للتنمية الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاسبق
    إزاي نستخدم مواردنا في مصر بالشكل الأمثل؟ وإيه هي الموارد المتاحة بالفعل واللي المفترض نُحسِن استغلالها كأولوية قبل أي حاجة تانية؟ وليه الحكومة في مصر بتعمل في قلاع منعزلة؟ وإيه اللي محتاجينه أو مفتقدينه عشان نحل المشكلات اللي بتواجهنا في الإطار ده؟حلقة جديدة من بودكاست #الحل_إيه، مع د. أحمد درويش الوزير الأسبق للتنمية الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يحل ضيفًا على د. رباب المهديSee omnystudio.com/listener for privacy information.
    6/1/2023
    51:05
  • بودكاست «الحل ايه؟» د. رباب المهدي مع رئيس الغرفة التجارية الأمريكية المهندس طارق توفيق
    في إطار الحلقة الثالثة من بودكاست "الحل إيه" في موسمه الثاني، تحدث المهندس طارق توفيق -رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، ونائب رئيس اتحاد الصناعات- مع الدكتورة رباب المهدي -أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية ومدير مشروع حلول للسياسات البديلة- لمناقشة كيفية عبور الأزمة الاقتصادية الحالية عبر التصدير وحلول أخرى.See omnystudio.com/listener for privacy information.
    5/28/2023
    58:29
  • بودكاست «الحل ايه؟» د. رباب المهدي مع وزير التخطيط السابق ورئيس المعهد القومي للتخطيط د.أشرف العربي
    كيف وصلت مصر للأزمة الاقتصادية الحالية؟ ولماذا يعد الوضع هذه المرة أكثر صعوبة وحدة مقارنة بالأزمات الأخرى في تاريخنا؟ تستضيف مقدمة البودكاست أستاذة العلوم السياسية والمديرة التنفيذية لمشروع حلول للسياسيات البديلة د. رباب المهدي، وزير التخطيط السابق ورئيس المعهد القومي للتخطيط د. أشرف العربي، للنقاش حول تلك الأسئلة وغيرها.See omnystudio.com/listener for privacy information.
    5/26/2023
    53:35
  • بودكاست «الحل ايه؟» د. رباب المهدي مع الكاتب والمفكر فهمي هويدي
    كيف نقرأ التغيرات السياسية في المنطقة؟ هل نشهد حاليًا حالة صراع على القيادة الإقليمية؟ وكيف يكون الدور المصري قد تراجع في السنوات الماضية مقارنة بدول عربية أخرى؟ كل هذا وأكثر يجيبنا عنه المفكر والكاتب الكبير فهمي هويدي، في حلقة جديدة من بودكاست الحل إيه، مع د. رباب المهدي أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.See omnystudio.com/listener for privacy information.
    5/26/2023
    43:21
  • الموسم الثاني من بودكاست الحل ايه؟ مع د. رباب المهدي
    يستأنف مشروع حلول للسياسات البديلة بودكاست: «الحل ايه؟» في موسمه الثاني، ويتضمن الموسم الثاني 7 حلقات منفصلة، تحاور فيها الدكتورة رباب المهدي مديرة مركز حلول للسياسيات البديلة والأستاذة المشاركة في قسم العلوم السياسية في الجامعة، عددًا من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في مصر حول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي ألقت بظلالها على بقية الأوضاع المعيشية والبيئية والعمرانية وغيرها في مصر في السنوات الأخيرة.See omnystudio.com/listener for privacy information.
    5/25/2023
    12:11

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About الحل إيه؟

في بودكاست «الحل إيه؟» نعمل على تقديم مقترحات مبتكرة لسياسات عامة تساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس.

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الحل إيه؟

الحل إيه؟

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