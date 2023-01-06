بودكاست «الحل ايه؟» د. رباب المهدي مع الدكتور أحمد درويش، الوزير الأسبق للتنمية الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاسبق

إزاي نستخدم مواردنا في مصر بالشكل الأمثل؟ وإيه هي الموارد المتاحة بالفعل واللي المفترض نُحسِن استغلالها كأولوية قبل أي حاجة تانية؟ وليه الحكومة في مصر بتعمل في قلاع منعزلة؟ وإيه اللي محتاجينه أو مفتقدينه عشان نحل المشكلات اللي بتواجهنا في الإطار ده؟حلقة جديدة من بودكاست #الحل_إيه، مع د. أحمد درويش الوزير الأسبق للتنمية الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يحل ضيفًا على د. رباب المهديSee omnystudio.com/listener for privacy information.