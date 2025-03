🎙️ En el nuevo episodio de Las 3 R’s Podcast, Nathaly Marcus y L'amargeitor nos hablan de cómo criar hijos fuertes, independientes y con valores sólidos 💪✨. También exploran por qué es importante ser guías y no amigos, y cómo aprender a soltar para que ellos crezcan 🌱.💡 Además, reflexionan sobre:✅ Validar emociones sin sobreproteger.✅ Enseñar a nuestros hijos a enfrentar el fracaso.✅ Ser ejemplo de resiliencia y autenticidad.💬 Ahora cuéntanos:1️⃣ ¿Qué límites consideras no negociables en la crianza? 🚫2️⃣ ¿Qué herramienta esencial te gustaría dejarle a tus hijos para la vida? 🛠️¡Haz click y escucha el episodio completo y únete a la conversación, queremos saber tu opinión! 💬👇👇Sígueme en mis redes para más contenido:✅ Instagram - https://bit.ly/3c6lvLv✅ TikTok - https://bit.ly/3fYWwLd✅ Spotify - https://spoti.fi/38gi6Y9✅ Youtube - https://bit.ly/3mvQreaiadaLink del episodio:https://youtu.be/89RV_U1dst4 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

✨🩸 ¿Menopausia: Cambio o Catástrofe? ✨🩸En este episodio de Las 3 R’s Podcast, Nathaly Marcus y Silvia Olmedo desmitifican la menopausia y nos invitan a verla como un nuevo comienzo, no como el final. 💪💖Hablamos de los cambios físicos, emocionales y hormonales que experimentamos en esta etapa y cómo podemos abrazarlos con conocimiento, confianza y autocuidado. Porque la menopausia no es una condena, ¡es una oportunidad para florecer! 🌸🔥💬 Queremos saber tu opinión:1️⃣ ¿Qué es lo que más te preocupa o te ha sorprendido sobre la menopausia? 🤔2️⃣ ¿Crees que la sociedad valora lo suficiente esta etapa de la vida de la mujer? 👀💭Dale play, comparte y déjanos tu comentario. ¡Hablemos juntas de este tema! 🎙️✨ 👇Sígueme en mis redes para más contenido:✅ Instagram - https://bit.ly/3c6lvLv✅ TikTok - https://bit.ly/3fYWwLd✅ Spotify - https://spoti.fi/38gi6Y9✅ Youtube - https://bit.ly/3mvQreaiadaEpisodio completo aquí: https://youtu.be/syu1C8jYuEU Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🌏✨ El viaje de Nathaly Marcus a la India: Cómodo en lo Incómodo ✨🌏En este episodio de Las 3 R’s Podcast, Nathaly Marcus nos comparte cómo su viaje a la India transformó su manera de vivir. Desde un retiro en OSHO hasta un detox físico y emocional, aprendió a soltar el control, abrazar la incomodidad y reencontrarse con su niña interior.🔴 La India le enseñó que la verdadera transformación ocurre cuando se permite PAUSAR. ¿Cuántas veces nos damos ese permiso?💬 Cuéntanos:1️⃣ ¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu zona de confort?2️⃣ ¿Qué práctica te ayuda a conectar con el presente?🎧 Dale play y acompáñala en este viaje de conciencia. ¡No te lo pierdas! 🙌💜👇Sígueme en mis redes para más contenido:✅ Instagram - https://bit.ly/3c6lvLv✅ TikTok - https://bit.ly/3fYWwLd✅ Spotify - https://spoti.fi/38gi6Y9✅ Youtube - https://bit.ly/3mvQreaiadaEpisodio completo aquí: https://youtu.be/9qda1qsadUI Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

✨ La clave para ser IMPARABLE ✨En este episodio de Las 3 R’s Podcast, Nathaly Marcus y Horacio Villalobos nos comparten una conversación poderosa sobre cómo vivir con plenitud, cuidar nuestra salud y mantener la pasión por la vida. 💪🏼🔥💡 ¿Qué nos impide vivir plenamente? A veces, el miedo, el estrés o las malas decisiones nos alejan de lo que realmente queremos. Pero ¡nunca es tarde para cambiar y empezar de nuevo! La longevidad y el bienestar dependen de nuestras elecciones diarias. 🧠💚🔹 La paciencia y la resiliencia como claves del éxito.🔹 La importancia de soltar lo que ya no nos suma.🔹 Cómo el movimiento y la alimentación impactan nuestra felicidad.🔹 Envejecer con dignidad, sin miedo y con propósito.🎙️ Escúchalo ahora y descubre cómo ser imparable en cada etapa de tu vida.💬 Ahora cuéntanos:1️⃣ ¿Qué hábito te ha ayudado a vivir con más plenitud? 💭2️⃣ Si pudieras darle un consejo a tu “yo” más joven, ¿cuál sería? 🤔💡👇Sígueme en mis redes para más contenido:✅ Instagram - https://bit.ly/3c6lvLv✅ TikTok - https://bit.ly/3fYWwLd✅ Spotify - https://spoti.fi/38gi6Y9✅ Youtube - https://bit.ly/3mvQreaiadaEpisodio completo aquí: https://youtu.be/EuMCWdto3D8 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

✨🌟 ¡Descubre el poder del Efecto WOW! 🌟✨En este episodio de "Las 3 R’s Podcast", Nathaly Marcus y Mari Carmen Obregón nos comparten las técnicas para diseñar experiencias extraordinarias. 🎭💡 Aprende a transformar lo cotidiano en algo inolvidable y generar conexiones auténticas con los demás. 🚀🌈🔹 ¿Qué es el Efecto WOW? Descubre cómo crear momentos que impactan y permanecen en la memoria. 🔹 Conoce las claves para sorprender con detalles únicos y dejar una huella imborrable. 🔹 No te pierdas esta charla llena de inspiración y consejos prácticos para vivir una vida llena de momentos WOW ✨🎯💭 ¿Cuál ha sido el momento WOW que más te ha marcado? 🙌 ¿Cómo puedes aplicar esta técnica en tu vida?🎙️ ¡Escúchalo ahora y empieza a diseñar momentos inolvidables! 🎧✨👇Sígueme en mis redes para más contenido:✅ Instagram - https://bit.ly/3c6lvLv✅ TikTok - https://bit.ly/3fYWwLd✅ Spotify - https://spoti.fi/38gi6Y9✅ Youtube - https://bit.ly/3mvQreaiadaEpisodio completo aquí:https://youtu.be/alJ_PLlT43U Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Repara, regenera y resetea para siempre tu cuerpo y vida. Esa es la filosofía de Nathaly Marcus. Junto a ella y sus invitados, descubre capítulo a capítulo técnicas, consejos y anécdotas sobre nutrición, mente, cuerpo. www.tiendabienesta.comYouTube: bit.ly/Las3RsYT Instagram: https://bit.ly/3c6lvLv TikTok: https://bit.ly/3fYWwLd Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

