El episodio se focaliza en las tensiones entre el gobierno argentino y el FMI por la ampliación del crédito del 2018. En particular, entre Luis Caputo y otros integrantes del gabinete económico y el staff del FMI.

En este episodio Werner habla de los últimos meses del gobierno de Macri, del impacto negativo de las PASO del 2019 sobre el mercado y el programa con el FMI, y cómo fueron los primeros contactos con Alberto Fernández y sus economistas

Werner cuenta cómo fueron las relaciones entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI y cómo cambió el estilo de conducción en el organismo desde la llegada de Kristalina Georgieva

En este episodio conversamos con el ex presidente del BCRA Guido Sandleris, quien se refirió a las diferencias y similitudes en los paquetes de asistencia de Estados Unidos a los gobiernos de Macri y de Milei. También, elogió el programa económico actual, aunque señaló algunos cuestionamientos.

Cómo y por qué se creó el FMI, Qué rol jugó Keynes en su gestación, cómo cambió en sus primeros 80 años, cómo se insertó Argentina, qué conflictos de interés hay en su conducción y cómo podrían resolverse

About La Argentina en el Fondo

Este podcast está basado en el libro "La Argentina en el Fondo" que escribieron Alejandro Werner y Martín Kanenguiser. Relata las experiencias de Werner como alto funcionario del FMI durante 10 años. En particular, la compleja relación entre el Fondo y la Argentina, en el pasado, el presente y el futuro.