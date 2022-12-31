بودكاست بطابع اجتماعي، ونفسي، وفلسفي في أحيانٍ أخرى، لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. More
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حاجز بشري
عن الحواجز البشرية التي قد تعيقنا عن الاستمرار أو الوصول إلى ما نريد، دون أن نلحظها أو حتى أن يلحظ الإنسان نفسه بأنه أصبح حاجزًا لأحدهم.. بداية ما هو الحاجز البشري؟ وكيف نتعامل معه؟ وما هي الحواجز الأخرى التي قد تعيقنا عن الوصول؟ كيف ندعم ونشجع من نحب في خوض التجارب ونتواجد معهم في لحظات ترددهم وخوفهم وحتى فشلهم؟ ثم كيف نتقبل المختلف ونشدّ على رابطة الإنسانية التي تجمعنا ككل؟
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الحلقة 66 من بودكاست «كنبة السبت» مع د. أفنان الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست كنبة السبت بمراسلتنا على: [email protected]
*اشترك الآن في كنبة+ لتتعرف على نفسك بشكل أعمق، مع أكثر من سلسلة حلقات حصرية.الآن نطرح (سلسلة سؤال وجواب) حيث ستسمع د. أفنان سؤالك وتجيب على تساؤلاتكم المشتركة التي تلامس شريحة واسعة..سجل سؤالك هنا:http://speak-to.us/SatCouchPlus
حساب د. أفنان الغامدي في تويتر:https://twitter.com/AfnanGh93
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3/25/2023
26:06
امرأة
«في اليوم العالمي للمرأة قررنا إعادة نشر هذه الحلقة العظيمة لكل نساء العالم»
اجعلي نفسك هي أول اهتماماتك
افهمي جسدك، تصالحي مع تقلبات مزاجك، وتقبلي تغيرات المجتمع
من أجل أن تكون روحك دائمًا بأفضل حال
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الحلقة 35 من بودكاست «كنبة السبت» مع د. أفنان الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست كنبة السبت بمراسلتنا على: [email protected]
*اشترك الآن في كنبة+ لتتعرف على نفسك بشكل أعمق، مع أكثر من سلسلة حلقات حصرية.الآن نطرح (سلسلة سؤال وجواب) حيث ستسمع د. أفنان سؤالك وتجيب على تساؤلاتكم المشتركة التي تلامس شريحة واسعة..سجل سؤالك هنا:http://speak-to.us/SatCouchPlus
حساب د. أفنان الغامدي في تويتر:https://twitter.com/AfnanGh93
لمعرفة أحدث أخبار شبكة مايكس تابعنا على:
تويتر: https://twitter.com/MicsPod
انستقرام: https://www.instagram.com/micspod
فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic
لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod
تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt
See omnystudio.com/listener for privacy information.
3/8/2023
29:15
عطاء
ماذا يعني العطاء؟ وهل يجب أن نفرط في العطاء لأنه دليل محبة أم يجب نمنحه بقدر؟ وهل نكون أنانيين إذا أعطينا بشكل محسوب يضمن لنا أن نأخذ بقدر ما نعطي؟ أليس في هذا عطاء مشروط؟ في هذه الحلقة تجيبنا د.أفنان الغامدي عن كل الأسئلة التي نسألها لأنفسها عن العطاء، كيف نعطي بتوازن، وما هي لغات الحب المختلفة التي يجب أن نفهمها حتى نعرف كيف نتعامل مع من نحبهم، وكيف نعطيهم بالشكل الذي يسعدهم وليس بالطريقة التي تسعدنا نحن.
بمناسبة العطاء لا تنسوا التبرع لمنكوبي الزلازل https://sahem.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/f5ceca02-17a7-ed11-b84b-005056ac5a6e https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb214695-188153&search=books
كتاب لغات الحب الخمسة : https://www.goodreads.com/no/book/show/7904023
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الحلقة 65 من بودكاست «كنبة السبت» مع د. أفنان الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست كنبة السبت بمراسلتنا على: [email protected]
*اشترك الآن في كنبة+ لتتعرف على نفسك بشكل أعمق، مع أكثر من سلسلة حلقات حصرية.الآن نطرح (سلسلة سؤال وجواب) حيث ستسمع د. أفنان سؤالك وتجيب على تساؤلاتكم المشتركة التي تلامس شريحة واسعة..سجل سؤالك هنا:http://speak-to.us/SatCouchPlus
حساب د. أفنان الغامدي في تويتر:https://twitter.com/AfnanGh93
لمعرفة أحدث أخبار شبكة مايكس تابعنا على:
تويتر: https://twitter.com/MicsPod
انستقرام: https://www.instagram.com/micspod
فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic
لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod
تيك توك: https://vm.tiktok.com/ZSehjfoBt
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3/4/2023
39:37
التشافي بالكتابة
عن الكتابة كأسلوب للتشافي والتخطي من أزمات نفسية مختلفة؛ كيف نكتب؟ وعن ماذا نكتب؟ وما السحر الذي يقدمه هذا القلم من اكتشافه لجوانب مختلفة فينا، ولتحسين ذاتنا وعلاقتنا من الآخرين. هنا في هذه الحلقة نذكر نماذج وأساليب مختلفة من الكتابة مع ضيفتنا الكاتبة شروق العتيبي.
اطلب الآن من متجر كنبة السبت: https://salla.sa/mics-store
الحلقة 60 من بودكاست «كنبة السبت» مع د. أفنان الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست كنبة السبت بمراسلتنا على: [email protected]
*اشترك الآن في كنبة+ لتتعرف على نفسك بشكل أعمق، مع أكثر من سلسلة حلقات حصرية.الآن نطرح (سلسلة سؤال وجواب) حيث ستسمع د. أفنان سؤالك وتجيب على تساؤلاتكم المشتركة التي تلامس شريحة واسعة..سجل سؤالك هنا:http://speak-to.us/SatCouchPlus
حساب شروق العتيبي في تويتر: https://twitter.com/Shrooqwrites
حساب نادي الفصل الأول في تويتر: https://twitter.com/ChapteroneSa
حساب د. أفنان الغامدي في تويتر:https://twitter.com/AfnanGh93
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تويتر: https://twitter.com/MicsPod
انستقرام: https://www.instagram.com/micspod
فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic
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1/28/2023
1:09:25
غضب
حول ذلك الشعورالذي يؤثر على سير الحياة والعلاقات وحتى في تعاملنا مع ذاتنا. عن «الغضب» وطبيعته، ومعناه، ومسبباته، ومما يتكون ويتشكل؟ وكيف نفرغه بطرق صحية تقينا من شر تحولاته؟ في هذه الحلقة من بودكاست «كنبة السبت» تتحدث د. أفنان الغامدي عن هذا الشعور الذي يمس كل شخص فينا، ويؤثر على حياتنا وعلاقاتنا بالآخرين حولنا.
استمع لـ حلقات التأمل: https://podcasts.apple.com/sa/podcast/%D9%83%D9%86%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA/id1541797253?i=1000542687304
الحلقة 59 من بودكاست «كنبة السبت» مع د. أفنان الغامدي. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست كنبة السبت بمراسلتنا على: [email protected]
*اطلب الآن من متجر كنبة السبت: https://salla.sa/mics-store
*اشترك الآن في كنبة+ لتتعرف على نفسك بشكل أعمق، مع أكثر من سلسلة حلقات حصرية.الآن نطرح (سلسلة سؤال وجواب) حيث ستسمع د. أفنان سؤالك وتجيب على تساؤلاتكم المشتركة التي تلامس شريحة واسعة..سجل سؤالك هنا:http://speak-to.us/SatCouchPlus
حساب د. أفنان الغامدي في تويتر:https://twitter.com/AfnanGh93
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