أخضر

Akhdar - أخضر

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بودكاست اخضر يناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة أخضر هي منصة متخصصة في تبسيط الكتب والمعرفة، نقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوت... More