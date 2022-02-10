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Akhdar - أخضر
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بودكاست اخضر يناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة أخضر هي منصة متخصصة في تبسيط الكتب والمعرفة، نقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوت... More
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بودكاست اخضر يناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة أخضر هي منصة متخصصة في تبسيط الكتب والمعرفة، نقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوت... More

Available Episodes

5 of 36
  • كيف يتلاعبون بالجماهير😵‍💫، كتاب: سيكولوجية الجماهير #أخضر
    حمّل تطبيق أخضر على موبايلك لتبدأ رحلة التعلم وتطوير المهارات | https://onelink.to/a5dr ✅ آلاف الملخصات مسموعة ومكتوبة. ✅ مدتها 15 دقيقة وفي 16 قسم. ✅ يمكنك تحميلها للاستماع لها بدون إنترنت. ✅ مراجعات وأفكار أهم الكتب العالمية والعربية بدون إعلانات. اشترك الآن | https://a5dr.com/ ▬ ▬ اقرأ الحلقة مكتوبة | https://a5dr.com/revisions/2991 مراجعة كرتونية لكتاب: سيكولوجية الجماهير تأليف: غوستاف لوبون Review The Crowd Authored by Gustave Le Bon ▬ ▬ انتقل إلى الجزء الذى تريد بالفيديو: 00:00 1- المقدمة 01:46 2- مفهوم الجماهير 04:11 3- عواطف الجماهير وأخلاقياتها 05:57 4- عقلية الجماهير 07:09 5- العوامل البعيدة المؤثرة في آراء الجماهير ومعتقداتها 07:47 6- العوامل القريبة المؤثرة في آراء الجماهير ومعتقداتها 09:33 7- قادة الجماهير ووسائل الإقناع التي يمتلكونها 12:25 8- سيكولوجية الجماهير بين الماضي والحاضر ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ © Copyright قناة أخضر لملخصات الكتب Official Channel. All rights reserved #أخضر#ملخصات_كتب
    6/5/2023
    13:43
  • الاكل عدو ام صديق ؟! 🤔 ، كتاب: الاكل عدو ام صديق #أخضر
    حمّل تطبيق أخضر على موبايلك لتبدأ رحلة التعلم وتطوير المهارات | https://onelink.to/a5dr ✅ آلاف الملخصات مسموعة ومكتوبة. ✅ مدتها 15 دقيقة وفي 16 قسم. ✅ يمكنك تحميلها للاستماع لها بدون إنترنت. ✅ مراجعات وأفكار أهم الكتب العالمية والعربية بدون إعلانات. اشترك الآن | https://a5dr.com/ ▬ ▬ اقرأ الحلقة مكتوبة | https://a5dr.com/revisions/2985 مراجعة كرتونية لكتاب: الأكل عدو أم صديق تأليف: أوسم وصفي لا تنسوا الضغط على زر 👍 لايك و شير إذا أعجبكم الفيديو ❤ ويسعدنا معرفة آرائكم في التعليقات ⚈ للاشتراك فى القناة اضغط هنا 👇 https://a5dr.app/subscribe-now ▬ ▬ انتقل إلى الجزء الذى تريد بالفيديو: 00:00 1- المقدمة 01:15 2- الأنواع الثلاثة للاضطراب 02:43 3- السمات الشخصيّة لأصحاب الاضطراب 03:35 4- تأثير الأسرة 05:26 5- الإساءة الجنسية 06:09 6- الأكل بشكل صحيّ 08:25 7- التعافي 09:40 8- علاقات صحية 10:33 9- مقوّمات روحية ونفسيّة ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ © Copyright قناة أخضر لملخصات الكتب Official Channel. All rights reserved #أخضر#ملخصات_كتب
    5/30/2023
    12:03
  • كل دول مرضى نفسيين؟ 🙄، كتاب :محاط بالمرضى النفسيين #أخضر
    حمّل تطبيق أخضر على موبايلك لتبدأ رحلة التعلم وتطوير المهارات | https://onelink.to/a5dr ✅ آلاف الملخصات مسموعة ومكتوبة. ✅ مدتها 15 دقيقة وفي 16 قسم. ✅ يمكنك تحميلها للاستماع لها بدون إنترنت. ✅ مراجعات وأفكار أهم الكتب العالمية والعربية بدون إعلانات. اشترك الآن | https://a5dr.com/ ▬ ▬ اقرأ الحلقة مكتوبة | https://a5dr.com/revisions/2984 مراجعة كرتونية لكتاب: محاط بالمرضى النفسيين: كيف تحمي نفسك من تلاعب واستغلال الآخرين تأليف: توماس إريكسون Surrounded by Psychopaths: How to Protect Yourself from Being Manipulated and Exploited in Business Review Authored by Thomas Erikson ▬ ▬ لا تنسوا الضغط على زر 👍 لايك و شير إذا أعجبكم الفيديو ❤ ويسعدنا معرفة آرائكم في التعليقات ⚈ للاشتراك فى القناة اضغط هنا 👇 https://a5dr.app/subscribe-now ------- انتقل إلى الجزء الذى تريد بالفيديو: 00:00 1- المقدمة 01:37 2- من المختلون نفسيًا؟ 03:44 3- الأنماط السلوكية وفقًا لنظام "ديسك" 05:05 4- كيف يتلاعب المختل نفسيًا بالشخص الأحمر 05:32 5- كيف يتلاعب المختل نفسيًا بالشخص الأصفر 06:02 6- كيف يتلاعب المختل نفسيًا بالشخص الأخضر 06:25 7- كيف يتلاعب المختل نفسيًا بالشخص الأزرق 07:04 8- أساليب التلاعب الشائعة 09:50 9- كيفية التعامل مع التلاعب 11:53 10- الدفاعات الأساسية ضد المختلين نفسيًا ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ © Copyright قناة أخضر لملخصات الكتب Official Channel. All rights reserved #أخضر#ملخصات_كتب
    4/14/2023
    12:53
  • كيف تتكلم فيسمعك الجميع 🥸، كتاب: فن الكلام #أخضر
    حمّل تطبيق أخضر على موبايلك لتبدأ رحلة التعلم وتطوير المهارات | https://onelink.to/a5dr ✅ آلاف الملخصات مسموعة ومكتوبة. ✅ مدتها 15 دقيقة وفي 16 قسم. ✅ يمكنك تحميلها للاستماع لها بدون إنترنت. ✅ مراجعات وأفكار أهم الكتب العالمية والعربية بدون إعلانات. اشترك الآن | https://a5dr.com/ ▬ ▬ اقرأ الحلقة مكتوبة | https://a5dr.com/revisions/2982 مراجعة كرتونية لكتاب: فن الكلام تأليف: إيهاب فكري ▬ ▬ لا تنسوا الضغط على زر 👍 لايك و شير إذا أعجبكم الفيديو ❤ ويسعدنا معرفة آرائكم في التعليقات ⚈ للاشتراك فى القناة اضغط هنا 👇 https://a5dr.app/subscribe-now ⚈ للمزيد من الفيديوهات 👇 https://a5dr.app/more-videos ▬ ▬ انتقل إلى الجزء الذى تريد بالفيديو: 00:00 1- المقدمة 01:28 2- عدم الكلام 02:42 3- الاستماع الإيجابي والسلبي 04:25 4- لو أنا اللي بتكلم 05:19 5- المحور الثاني: المقاطعة 07:48 6- المحور الثالث: جدل ولا نقاش؟ 10:13 7- المحور الرابع: دائرة العشم ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ © Copyright قناة أخضر لملخصات الكتب Official Channel. All rights reserved #أخضر#ملخصات_كتب
    3/27/2023
    11:52
  • ما وراء الأنمي 🔮، كتاب :الانمي وأثره في الجيل العربي #أخضر
    حمّل تطبيق أخضر على موبايلك لتبدأ رحلة التعلم وتطوير المهارات | https://onelink.to/a5dr ✅ آلاف الملخصات مسموعة ومكتوبة. ✅ مدتها 15 دقيقة وفي 16 قسم. ✅ يمكنك تحميلها للاستماع لها بدون إنترنت. ✅ مراجعات وأفكار أهم الكتب العالمية والعربية بدون إعلانات. اشترك الآن | https://a5dr.com/ ▬ ▬   اقرأ الحلقة مكتوبة | https://a5dr.com/revisions/2954 مراجعة كرتونية لكتاب:  الانمي وأثره في الجيل العربي تأليف: حيدر محمد الكعبي ▬ ▬    © Copyright قناة أخضر لملخصات الكتب Official Channel. All rights reserved #أخضر #ملخصات_كتب
    10/2/2022
    14:59

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About أخضر

بودكاست اخضر يناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة أخضر هي منصة متخصصة في تبسيط الكتب والمعرفة، نقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب. بالإضافة لتطبيق أخضر والذي يحتوي على خلاصات لمئات الكتب في 16 قسم في كافة مجالات الحياة. a5drcom موقع أخضر : https://a5dr.com الموسوعة: https://a5dr.com/wiki/ أفكار الكتب : https://a5dr.com/bookidea/ فيسبوك: https://a5dr.app/facebook تويتر: https://a5dr.app/twitter انستجرام: https://a5dr.app/instagram تليجرام: https://a5dr.app/telegram https://a5dr.app/quora https://a5dr.app/snapchat https://a5dr.app/pinterest
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