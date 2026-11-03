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科學好好聽

Kyle Huang
EducationScience
科學好好聽
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138 episodes

  • 科學好好聽

    〈特派員企劃｜深海霸主帝王蟹(上)：披著鎧甲的「假螃蟹」｜VIP.35〉

    11/01/2026 | 16 mins.
    👉 加入 VIP ，一個月免費收聽～
    餐桌上最威風的帝王蟹，竟然不是真正的螃蟹？牠外面只有 8 隻腳，另外 2 隻迷你小腳偷偷藏在鰓裡當「牙刷」！牠的祖先是背著螺殼的寄居蟹，身上流著淡藍色的血，每次長大還得把八條長腿從舊殼裡硬拔出來！快跟小可和小博一起潛進北極深海，揭開「假螃蟹」的身世大秘密！
  • 科學好好聽

    〈特別企劃｜科學好好聽特派員｜預告〉

    10/31/2026 | 4 mins.
    科學好好聽有特派員了！
    科學隊長桌上那張插滿小旗子的地圖，到底藏著什麼任務？從今天起，「科學好好聽」多了兩位新夥伴——元氣滿滿的小可，和熱血衝第一的小博！他們是「科學好好聽特派員」，講深海生物就潛進深海，講沙漠動物就走進沙漠，帶著麥克風到科學故事的現場，把看到、聽到的第一手報導給大家。
  • 科學好好聽

    〈穿越光年的對話：從哥白尼到哈伯，揭開宇宙的「時光膠囊」｜EP.119〉

    10/28/2026 | 13 mins.
    👉 加入 VIP ，一個月免費收聽～
    看星星其實就是看「過去」！就算是離我們最近的比鄰星，它的光也要跑四年多才能到你眼睛裡喔！今天我們要化身小小天文史學家，從古代會數石頭計時的人類，一路看到要把望遠鏡搬上外太空的現代科學家。快跟著科學隊長一起打開宇宙的時光膠囊吧！ ==> https://科學好好聽.app
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    〈穿越六千萬年的綠色夢魘：解密「泰坦巨蟒」的絞殺神力｜SP.63〉

    10/27/2026 | 13 mins.
    👉 加入 VIP ，一個月免費收聽～
    想像一條長達 13 公尺、比公車還長、重達 1.1 公噸的史前巨蛇在沼澤裡無聲游動，連史前鱷魚都成了牠的潛在獵物！牠不用毒液，光憑驚人的肌肉力量就能制伏對手。更神奇的是，科學家竟然透過牠的脊椎骨，解開了六千萬年前地球赤道高達攝氏 30 多度的超級溫室密碼！究竟為什麼現在沒有這麼大的蛇？2024 年在印度發現的神秘蛇王又是誰？快跟著科學隊長與好奇博士，一起穿越時空探索這隻震撼遠古的綠色巨獸吧！ ==> https://科學好好聽.app
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    〈登月全紀錄：40 萬公里的太空芭蕾與月球上的 382 公斤寶藏｜EP.118〉

    10/26/2026 | 20 mins.
    👉 加入 VIP ，一個月免費收聽～
    小朋友，你想知道太空人在月球上第一餐吃什麼嗎？牛肉、馬鈴薯竟然都被帶上月球了！今天我們要跟著阿波羅太空船，看看這場「太空芭蕾」是怎麼跳的，還要一起看看那台在月球上跑來跑去的「月球車」，最後看看英雄們是怎麼穿過紅通通的大氣層，安全降落在大海裡的喔！ ==> https://科學好好聽.app
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About 科學好好聽
🚀 帶孩子坐火箭去拜訪科學故事！ 《科學好好聽》的 200 集故事，變成住在浮空島上的小居民 🏝️✨ 🦕 恐龍化石島挖化石 🌳 雨林島找犀鳥 🌙 月亮島看登月 🔭 星星天文台島追光年 點一下小居民 👆 科學隊長就會念介紹給你聽，還不認字的小朋友也能自己玩！🎧 免費集數可以直接在網頁上收聽 ❤️ 👉 今天要先飛去哪座島？ https://play.kidsci.app 創立這個頻道的起點，其實是一個爸爸的小小煩惱：家裡有個熱愛科學、卻總是靜不下來看書的兒子。👦🧪 我想給他最棒的科學啟蒙，但市面上的有聲教材，不是良莠不齊，就是充滿了我們不習慣的口音。我常想：「難道不能有一個真正屬於台灣孩子、在地口吻，且內容經得起推敲的科學頻道嗎？」🇹🇼 身為忙碌的工程師，我採用最先進的 AI 技術成為我的神隊友，來解決錄製的時間壓力。但在效率背後，我最在乎的始終是「內容的品質」。 或許是以前在台大資工攻讀博士時養成的「職業病」，對於知識的邏輯與教材的篩選，我有著不肯妥協的執著。 🧐 每一個選題、每一份素材，都經過我嚴謹的審閱與把關；雖然語音產出交給了 AI，但每一集內容都必須先過了我這關，確認知識含金量足夠且生動有趣，才敢放給孩子們聽。📚✨ 儘管 AI 偶有小瑕疵，但我相信瑕不掩瑜。這是一份結合了理工人的嚴謹與爸爸的愛的禮物，希望能用穩定豐富的內容，在孩子心中種下對世界好奇的種子。🌱🚀 謝謝所有喜歡這裡的大小朋友，讓我們繼續一起聽科學、探索世界！ 官方網站：https://科學好好聽.app 建議回饋：kwc7630@gmail.com
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