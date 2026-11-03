👉 加入 VIP ，一個月免費收聽～ 小朋友，你想知道太空人在月球上第一餐吃什麼嗎？牛肉、馬鈴薯竟然都被帶上月球了！今天我們要跟著阿波羅太空船，看看這場「太空芭蕾」是怎麼跳的，還要一起看看那台在月球上跑來跑去的「月球車」，最後看看英雄們是怎麼穿過紅通通的大氣層，安全降落在大海裡的喔！ ==> https://科學好好聽.app

👉 加入 VIP ，一個月免費收聽～ 想像一條長達 13 公尺、比公車還長、重達 1.1 公噸的史前巨蛇在沼澤裡無聲游動，連史前鱷魚都成了牠的潛在獵物！牠不用毒液，光憑驚人的肌肉力量就能制伏對手。更神奇的是，科學家竟然透過牠的脊椎骨，解開了六千萬年前地球赤道高達攝氏 30 多度的超級溫室密碼！究竟為什麼現在沒有這麼大的蛇？2024 年在印度發現的神秘蛇王又是誰？快跟著科學隊長與好奇博士，一起穿越時空探索這隻震撼遠古的綠色巨獸吧！ ==> https://科學好好聽.app

👉 加入 VIP ，一個月免費收聽～ 看星星其實就是看「過去」！就算是離我們最近的比鄰星，它的光也要跑四年多才能到你眼睛裡喔！今天我們要化身小小天文史學家，從古代會數石頭計時的人類，一路看到要把望遠鏡搬上外太空的現代科學家。快跟著科學隊長一起打開宇宙的時光膠囊吧！ ==> https://科學好好聽.app

About 科學好好聽

About 科學好好聽

About 科學好好聽