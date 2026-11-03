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About 科學好好聽
🚀 帶孩子坐火箭去拜訪科學故事！ 《科學好好聽》的 200 集故事，變成住在浮空島上的小居民 🏝️✨ 🦕 恐龍化石島挖化石 🌳 雨林島找犀鳥 🌙 月亮島看登月 🔭 星星天文台島追光年 點一下小居民 👆 科學隊長就會念介紹給你聽，還不認字的小朋友也能自己玩！🎧 免費集數可以直接在網頁上收聽 ❤️ 👉 今天要先飛去哪座島？ https://play.kidsci.app 創立這個頻道的起點，其實是一個爸爸的小小煩惱：家裡有個熱愛科學、卻總是靜不下來看書的兒子。👦🧪 我想給他最棒的科學啟蒙，但市面上的有聲教材，不是良莠不齊，就是充滿了我們不習慣的口音。我常想：「難道不能有一個真正屬於台灣孩子、在地口吻，且內容經得起推敲的科學頻道嗎？」🇹🇼 身為忙碌的工程師，我採用最先進的 AI 技術成為我的神隊友，來解決錄製的時間壓力。但在效率背後，我最在乎的始終是「內容的品質」。 或許是以前在台大資工攻讀博士時養成的「職業病」，對於知識的邏輯與教材的篩選，我有著不肯妥協的執著。 🧐 每一個選題、每一份素材，都經過我嚴謹的審閱與把關；雖然語音產出交給了 AI，但每一集內容都必須先過了我這關，確認知識含金量足夠且生動有趣，才敢放給孩子們聽。📚✨ 儘管 AI 偶有小瑕疵，但我相信瑕不掩瑜。這是一份結合了理工人的嚴謹與爸爸的愛的禮物，希望能用穩定豐富的內容，在孩子心中種下對世界好奇的種子。🌱🚀 謝謝所有喜歡這裡的大小朋友，讓我們繼續一起聽科學、探索世界！ 官方網站：https://科學好好聽.app 建議回饋：kwc7630@gmail.comPodcast website
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