旧世代番外 | 从延迟游戏延伸到对一切消费的反思 | 甜点级工业品与捡垃圾的颂歌

这期前半部分原本想聊聊暴雪退出的事情，回头听了一下感觉这么聊有些问题，最后整个都删了。剩余部分是聊反抗消费主义的，开头重录了一下，把后半部分做了一个《旧世代番外》。结果导致本期与游戏关系不大。只对游戏感兴趣的朋友略过即可。本期聊聊如何用一种旧世代的心态对抗消费主义。这种旧世代心态不仅仅代表一种对当代游戏相关营销风潮的反抗，同时它如果在对象上延伸开来，不仅仅是让人没那么焦虑或者没那么累，或许真能省下一笔可观的资金。这期总结了一个我自我感觉比较有实践意义的准则：相对时不变，买甜品；相对时变，捡垃圾。意思很简单，对于边际效益递减曲线占主导的消费品，购买最主流的高性价比产品。对于价格随时间变化占主导的消费品，购买数年前的二手产品（捡垃圾）。至于如何理解以及一些其它补充，就都在电台中了。