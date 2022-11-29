Top Stations
Top Stations
Top 100 Stations
Podcast
Live Sports
Live Sports streams
Now new and free: Live sports on radio.net.
Show more
🇺🇦 Новини українською
🇺🇦 Новини українською
Show more
Near You
Stations Near You
See all stations near you
Genres
Popular Genres
Pop
Rock
Hip Hop
Chillout
Country
Oldies
Electro
Alternative
80s
Classical
House
Jazz
Top 40 & Charts
Soul
Classic Rock
Blues
Latin
90s
R'n'B
Urban
Bossa Nova
Reggaeton
Techno
70s
Traditional music
See all genres
Topics
Further Topics
Summer - Holiday
News
Culture
Sports
Politics
Religion
Language
Children
DJ
Comedy
Society
Campus Radio
Interview
People
Christmas
Knowledge
Economy
Region
Music
Education
See all topics
The station's stream will start in null sec.
Listen to 旧世代 in the App
(13,284)
(171,489)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App Store
Download for free in the Play Store
Home
Podcasts
Leisure
旧世代
旧世代
旧世代
Lunamos
add
</>
Embed
旧世代游戏和游戏文化
More
Leisure
Games
History
旧世代游戏和游戏文化
More
Available Episodes
5 of 24
旧世代游戏 | 1992年的日本异域镇魂曲？《海格力斯的荣光3》故事与赏析
这次我们来开门见山讲一款JRPG的名作《海格力斯的荣光》，虽然这款作品其实已经相当出名了。但是不得不说，这种名气可能主要存在于相对比较狂狂热的RPG玩家群体之中，对国内的大多数的群体来说，既没有汉语翻译，而且游戏内也全为假名的SFC游戏基本上就仅存在于口头传说之中了，其错综复杂的神话世界观以及精细的故事情节，很少有人能够真正的体验。当然，这就是我制作本期电台的原因。这期电台，我会介绍游戏的系统与主要特点，从头至尾讲解游戏故事，并在最后对游戏人物和剧情进行解析。相信你会理解为什么我会拿它与《异域镇魂曲》相比。
6/15/2023
1:37:58
旧世代电台19 | 归来的闲聊 | 买断制作品游戏vs服务型游戏在盈利上的最大劣势
回来简单闲聊水一期，不知这种赛博榨菜还合不合口味。这期聊聊我心目中作品型游戏在盈利上面临的（也许是）最大的问题。只是为了延续一下更新状态，其实算不得是什么正经讨论，大家随便一听吧。片尾曲：最终幻想2 反乱軍のテーマ
5/19/2023
32:41
旧世代电台18 | 真正的新旧世代分界可能在不久的将来 | 从ChatGPT畅想RPG游戏的可能
不知大家对RPG这个类型在未来的发展曾经有过怎样的畅想。也许在不久的将来，一种新的游戏创作维度将悄然出现，也许会改变每个人对RPG游戏的认知。ChatGPT以及各种AI内容生成可能会对游戏产业造成怎样的影响，为什么作为旧世代玩家反而更愿意拥抱新技术可能给游戏带来的变革。
2/7/2023
38:07
旧世代番外 | 从延迟游戏延伸到对一切消费的反思 | 甜点级工业品与捡垃圾的颂歌
这期前半部分原本想聊聊暴雪退出的事情，回头听了一下感觉这么聊有些问题，最后整个都删了。剩余部分是聊反抗消费主义的，开头重录了一下，把后半部分做了一个《旧世代番外》。结果导致本期与游戏关系不大。只对游戏感兴趣的朋友略过即可。本期聊聊如何用一种旧世代的心态对抗消费主义。这种旧世代心态不仅仅代表一种对当代游戏相关营销风潮的反抗，同时它如果在对象上延伸开来，不仅仅是让人没那么焦虑或者没那么累，或许真能省下一笔可观的资金。这期总结了一个我自我感觉比较有实践意义的准则：相对时不变，买甜品；相对时变，捡垃圾。意思很简单，对于边际效益递减曲线占主导的消费品，购买最主流的高性价比产品。对于价格随时间变化占主导的消费品，购买数年前的二手产品（捡垃圾）。至于如何理解以及一些其它补充，就都在电台中了。
1/28/2023
36:27
旧世代电台 | 游戏区UP的破圈执念 | 扩大受众的五大手段 | 勇者如何避免成为恶龙
最近著名的游戏区的头部UP出了事，这期我们并不聊此事，而是以此为契机，聊聊B站游戏区UP主渴望破圈的过程中所面临的一些方向性抉择，以及其中可能产生的种种问题。 首先分析一下为什么现在人们如此在意“德不配位”的情况，是怎样的大手在把人往正确的“位置”上面引导。之后盘点游戏区UP主的破圈之梦，分别介绍和解释五种能够保证持续输出高质量内容、扩大受众群体和追求爆款的方法，并分析在这样的实践过程中，他（她）们又会面临怎样的问题。最后谈谈我自己最为欣赏的内容创作者心态。
11/29/2022
42:05
Show more
More Leisure podcasts
Sport Radio - Australia
Leisure, Automotive, Sports
Soul of a Gamer
Leisure, Video Games, Comedy, Improv
Talkin2Todd
Society & Culture, Comedy, Leisure
Geek and Destroy
Society & Culture, Comedy, Leisure, Games
The Podcasters Podcast
News, Entertainment News, Education, How To, Business, Entrepreneurship, Leisure
Dekahedron RPG Podcast
Leisure, Games
The Collecting Cars Podcast with Chris Harris
Leisure, Automotive, Comedy
No Scroll Summer
Society & Culture, Personal Journals, Leisure, Hobbies, Relationships
TreeNote
Science, Leisure, Home & Garden
My Daily Animated Life Stories 🎤🎤
Leisure, Animation & Manga, Fiction
About 旧世代
旧世代游戏和游戏文化
Podcast website
Listen to 旧世代, Sport Radio - Australia and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App
旧世代
Download now for free and listen to the radio easily.