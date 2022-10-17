每个人都是创作者，机组闲聊Vol.9

我们卧虎藏龙的机组社区中，有着为数众多的各种创作者。在这个所有人都同时既是内容使用者又是内容创作者的时代，大家是如何看待创作的？如何开始创作的？又在创作中遇到了怎样的困境？本期节目我们请到了两位机组里深受大家喜爱的的“小画师”，说书人J和桑德雷来一起聊聊“关于创作的那些事”。