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英国王室 VS 现代媒体 下期：一地鸡毛
英国王室与现代媒体的“互动”故事进入到下篇。进入到电视时代，一切的体面都不复存在，虽然提起英国王室的丑闻大家都或多或少知道戴安娜王妃离世的事件，但其实鸡飞狗跳的混乱早在多年之前就已经开始。被丑闻轮番轰炸的英国王室，将会为我们带来一个永远不会有答案的复杂的谜案...
每个人都是创作者，机组闲聊Vol.9
我们卧虎藏龙的机组社区中，有着为数众多的各种创作者。在这个所有人都同时既是内容使用者又是内容创作者的时代，大家是如何看待创作的？如何开始创作的？又在创作中遇到了怎样的困境？本期节目我们请到了两位机组里深受大家喜爱的的“小画师”，说书人J和桑德雷来一起聊聊“关于创作的那些事”。
血肉与机械，《蔑视》背后的美学
游戏《蔑视》终于正式与玩家见面了。很多玩家都十分好奇，这款风格迥异的游戏在美术方面有什么奥秘？这种难以被归类的风格背后又可以追述到那些重要的艺术家？本期节目我们就好好聊聊《蔑视》这款游戏和它背后的美学。
傻【哔】还是太多Vol.5丨枪战孤儿院
随着线索的指引，一行人居然再次回到了当初拜访过的孤儿院，但这次迎接众人的可不再是严肃的保安和友善的小朋友们，而是遍地的尸体和正在行凶的村民，在这之中，还有那已经变成怪物的神父。这次他们如何对抗邪恶势力？请听！
让我怎么再去相信你？GadioNews10.15
本周新闻：《漫威蜘蛛侠 迈尔斯·莫拉莱斯》将于11月18日登录PC；大逃杀游戏《FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER》明年结束运营；古代科技对抗巨型野兽，《狂野之心》公开最新实机演示；《女神异闻录３携带版》和《女神异闻录４黄金版》复刻移植版定于明年1月19日发售；《斯普拉遁3》×《宝可梦 朱/紫》联动祭典将于11月12日至14日举行。本周主题：失去信任。
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