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基本无害 Mostly Harmless

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Podcast 基本无害 Mostly Harmless
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基本无害 Mostly Harmless

午夜骑手毛冬
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基本无害是一档没有固定主题和形式，用不客观不中立甚至也不坚定的眼光进行人间观察的播客节目。如果非要总结出特点，我觉得「基本无害」可能是更关注「如何（how）」的节目。一个创作是如何完成的？一段时光是如何度过的？一个观点是如何形成的？一种感受是如何发生的？这里的How，不只是「探索流程和方法」，也是探索「事件和原因背后运... More
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基本无害是一档没有固定主题和形式，用不客观不中立甚至也不坚定的眼光进行人间观察的播客节目。如果非要总结出特点，我觉得「基本无害」可能是更关注「如何（how）」的节目。一个创作是如何完成的？一段时光是如何度过的？一个观点是如何形成的？一种感受是如何发生的？这里的How，不只是「探索流程和方法」，也是探索「事件和原因背后运... More

Available Episodes

5 of 94
  • Ep94【和谷大聊纪录片】川普和老唐头之间有几个河西走廊
    这期是和基本无害的老朋友谷大白话瞎聊纪录片。因为最近我看了几部纪录片，想找人随便聊聊，就跟谷大搞了个「轮流荐片」小游戏。如果大家五一假期没事儿干，说不定也可以去补补课。如果大家有什么好的纪录片推荐，please do let me know.假期快乐，快点补觉！封面图：五一回家从老iPad里翻到的老照片，2012年的小毛在加州一号公路【主播】@谷大白话@午夜骑手毛冬【内容提要】00:00:22 因为《河西走廊》有了这期节目00:03:38 获奖感言（不是00:05:33 谷大比较喜欢的纪录片类型00:09:50 纪录片的形式更加多样了00:11:25 看过的第一部纪录片是什么00:15:52 「校园版甄嬛传」00:21:10 纪录片推荐环节00:22:00 《幸存者》（Survivor）00:23:04 《飞黄腾﻿达》(The Apprentice)00:38:59 《游民三部曲》00:45:21 《人生七年》（7 up）00:59:48 《人生第一次》01:02:09 《绿色星球》（The Green Planet）01:09:08 《河西走廊》01:13:53 《大法官金斯伯格 RBG》（RBG）01:25:15 金国威的记录片01:26:57 《登山家》（The Alpinist）01:29:24 想拍一部什么样的纪录片01:30:12 纪录片小挑战【音乐】劳动最光荣——中央人民广播电台少年广播合唱团丝路(鼓铃)——罗晓音剪辑大师：@枳壳er运营鬼才：MarvinRSS Feed: https://feeds.acast.com/public/shows/mostlyharmless基本无害人间观察群+wx：jibenwuhai2022 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    5/1/2023
    1:39:08
  • Ep93 想把我唱给你听，趁现在风雨交加
    这期节目本来是上周六录好的，但是不好意思发晚了，今天才发。之前说每周更就唱歌，正好，这期里头本来就全是唱歌。今天应该是基本无害三周年。感谢大家的支持和陪伴。谢谢基本无害幕后的最大功臣枳壳er和同样不可或缺的Marvin。~~前两天点开某音乐软件的「十年音乐报告」，突然许多回忆涌上心头，所以临时决定录了这期碎碎念。2013年是这个音乐软件的第一年，也是我用它的第一年，也是我用微信朋友圈的第一年，我一边看着音乐报告，一边看着自己朋友圈里发的歌，东一榔头西一棒槌把这几年快速蒙太奇了一下。2013年你在做什么？那年你最喜欢的歌是哪首？这十年你有什么音乐背后的故事？想听你分享一下。希望大家多听歌，音乐会帮你记住时间。（这期节目不是推广或者合作）封面图：2013年的小毛误伤人质十数枪【主播】@午夜骑手毛冬【内容提要】00:02:39 2023「不太好意思说自己喜欢音乐了」00:05:32 2022「沉迷看网文，很惭愧」00:09:03 2021「杨佩佩大战金庸」00:13:09 2020「一年能等吗」00:23:00 2019「钟无艳的故事我不是很相信」00:33:24 2018「爱上k歌软件」00:36:56 2017「感谢18年」00:44:31 2016「很久没参加婚礼了」00:57:09 2015「那个时候赵雷还没被人说土」01:05:14 2014「买了把Taylor吉他」01:10:25 2013「回忆校园时光」【音乐】想把我唱给你听——老狼/王婧被动 feat. 伍佰(Live)——徐佳莹 / 伍佰阿拉斯加海湾——蓝心羽俩俩相忘——辛晓琪China——Dirty Class我喜欢上你时的内心活动——陈绮贞假如马保国是个rapper——比尔牛lil Slower钟无艳——谢安琪万事如意——王梵瑞午夜心碎俱乐部——大D(DLyn)目不转睛——王以太大话西游——中国歌剧舞剧院交响乐团我喜欢的人都跟你好像——黄恺你的眼睛——黄恺Hallelujah——Jeff BuckleyHedwig's Theme——John Williams给你们——张宇When We Were Young——Adele瓦解——南拳妈妈bia7俊生——红花会_贝贝少年锦时——赵雷Make You Feel My Love——Adele用心良苦——张宇从前慢——刘胡轶老街——李荣浩I Will Survive——Demi Lovato凤凰花开的路口——林志炫揪心的玩笑与漫长的白日梦——万能青年旅店立秋——筠子往事只能回味——高胜美只不过是——花粥运动员进行曲——中国人民解放军军乐团Run From Me——Timber Timbre执着——许巍昨天的你的现在的未来——好妹妹剪辑大师：@枳壳er运营鬼才：MarvinRSS Feed: https://feeds.acast.com/public/shows/mostlyharmless基本无害人间观察群+wx：jibenwuhai2022 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    4/29/2023
    1:33:26
  • Ep92 给亲戚表演节目和上春晚也不矛盾吧
    这期节目是两个月前，在某场演出前，和王十七、小佳以及邱瑞一起在酒店楼下的餐厅里闲聊的。时间不长，大家随便听听。因为那时候刚刚过完年，大家从过年聊起，分享了各自家乡的新年习俗，还岔开推荐了各自喜欢的电视剧，当然少不了邱瑞分享一下登上春晚舞台背后的一些故事。封面图由midjourney生成P.S.雀巢前两天seeding了一台Nespresso Vertuo Pop咖啡机，感谢！我现在也是有咖啡机的人了，精致生活进度23%！【主播】@单口喜剧王十七 @小佳的生活方式@邱瑞闹海@午夜骑手毛冬【内容提要】00:05:14 回忆一下原创喜剧大赛00:07:23 十七过年日常00:08:50 做手术送心脏00:10:56 营口怎么过年00:13:20 打边炉是啥00:18:05 给《狂飙》打分00:24:26 南方朋友看《马大姐》追求猎奇感00:25:24 小佳新年是怎么过的00:29:27 邱瑞上春晚感受如何00:38:38 回家过年给亲戚表演节目00:44:39 东北过年有什么习俗00:51:27 南北方春晚关注点差异00:56:22 展望2023【音乐】山阴路的夏天——李志Let There Be Light Again——落日飞车剪辑大师：@枳壳er运营鬼才：MarvinRSS Feed: https://feeds.acast.com/public/shows/mostlyharmless基本无害人间观察群+wx：jibenwuhai2022 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    4/16/2023
    1:02:34
  • Ep91 李煜应该是最适合做个播客的词人
    为了兑现承诺，硬更。太晚了，先不写shownotes了。封面图：深圳华夏艺术中心外【主播】@午夜骑手毛冬【内容提要】00:00:24 感谢衍生播客00:02:18 读读古诗词00:10:10 《渔父·一棹春风一叶舟》00:10:32 《长相思·一重山》00:11:14 《破阵子·四十年来家国》00:12:02 《蝶恋花·遥夜亭皋闲信步》00:12:57 《子夜歌·人生愁恨何能免》00:13:37 《乌夜啼·昨夜风兼雨》00:14:42 《相见欢·无言独上西楼》00:16:37 《相见欢·林花谢了春红》00:16:37 《浪淘沙令·帘外雨潺潺》00:19:49 《虞美人·春花秋月何时了》00:22:30 《也不是非要唱歌》【音乐】万代.传承——F.Be.I秋夜长——刘赤城 / 戴树关山月——赵晓霞浪淘沙——于秋璇剪辑大师：@枳壳er运营鬼才：MarvinRSS Feed: https://feeds.acast.com/public/shows/mostlyharmless基本无害人间观察群+wx：jibenwuhai2022 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    4/9/2023
    26:56
  • Ep90 啥啥：在美国设计赌场和经济适用房的那些年
    1.更新晚了，不好意思，给大家鞠躬。2.这期节目是大半年前录的，不过「时间胶囊」也是基本无害传统活了，希望大家原谅，给啥啥老师鞠躬。3.开了个小红书账号：午夜骑手毛冬。大家去关注一下！这期节目采访了基本无害「五分钟播客计划」的优胜者，「啥播客」的主播，一位在美从事建筑设计行业的朋友：啥啥！在节目里，我非常外行地问了很多细碎的问题，啥啥事无巨细地给予了回答。如果对美国生活或者建筑设计师职业感兴趣的朋友，不妨听听！封面图：Kauai, Hawaii【主播】啥啥@午夜骑手毛冬【内容提要】00:01:29 解释一下为什么很久不更新00:04:16 小红书指路：午夜骑手毛冬00:06:32 五分钟播客计划优秀选手返场00:07:41 简单介绍一下啥啥的人生经历00:10:57 没有绘画功底可以学建筑吗00:15:27 建筑师、建造师、工程师有什么区别00:10:17 藤校毕业的第一份工作是整理档案00:25:59 第二份工作在“签证贩卖中心”00:42:40 美国建筑工作室收入如何00:48:49 美国政府合作项目跟商业客户有什么区别01:06:20 「在建筑业工作十年还是一个小学生」01:07:46 「工地上每个人的口音我都听不懂」01:14:36 纽约有的楼间距只有5公分01:17:26 zoning regulation 是什么01:23:12 赌场不能有窗户01:35:57 建筑师最需要的技能是什么01:38:37 图纸都包含什么01:45:30 给想当建筑设计师的人一些建议01:48:04 有名的建筑厉害在哪01:52:03 大裤衩设计的真的好吗【音乐】Every Second——Mina OkabeWhat A Life——Scarlet Pleasure剪辑大师：@枳壳er运营鬼才：MarvinRSS Feed: https://feeds.acast.com/public/shows/mostlyharmless基本无害人间观察群+wx：jibenwuhai2022 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    3/29/2023
    1:58:04

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About 基本无害 Mostly Harmless

基本无害是一档没有固定主题和形式，用不客观不中立甚至也不坚定的眼光进行人间观察的播客节目。


如果非要总结出特点，我觉得「基本无害」可能是更关注「如何（how）」的节目。


一个创作是如何完成的？

一段时光是如何度过的？

一个观点是如何形成的？

一种感受是如何发生的？


这里的How，不只是「探索流程和方法」，也是探索「事件和原因背后运行的机制（mechanism）」。


希望基本无害不只信息的搬运工和观点的辩论台，它最好还能是方法和原理的探索者。


我逢场作戏，你袖手旁观。不要恐慌，你接下来听到的，大概率 Mostly Harmless.


Wb：@午夜骑手毛冬

基本无害人间观察群：jibenwuhai2022


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