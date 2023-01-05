基本无害 Mostly Harmless

午夜骑手毛冬

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基本无害是一档没有固定主题和形式，用不客观不中立甚至也不坚定的眼光进行人间观察的播客节目。如果非要总结出特点，我觉得「基本无害」可能是更关注「如何（how）」的节目。一个创作是如何完成的？一段时光是如何度过的？一个观点是如何形成的？一种感受是如何发生的？这里的How，不只是「探索流程和方法」，也是探索「事件和原因背后运... More