What's Next｜科技早知道
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原「硅谷早知道」，全新改版的「What's Next｜科技早知道」我们会继续放眼全球，不仅聚焦纯科技的话题，也会关注科技引领世界以及商业格局变化等新话题。
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S7E09 | 大家好，这是一期防止跳票的芯片读书杂谈
如题。这期没有干货采访，趁着读书日，做了不少关于芯片话题调研的我们来和大家分享几本关于芯片的书。
为了表示歉意，本期将会在评论区选出 3 位听众送出《芯片简史》这本书啦。
本期人物
丁教，「声动活泼」联合创始人，「科技早知道」主播
刘灿，「科技早知道」节目监制
主要话题
[04:19] 从芯片技术发展的故事，看创新的艰难
[11:37] 地缘政治与芯片：张忠谋和台湾地区芯片行业的从无到有
[15:24]光刻机隐形巨头ASML为什么出现在荷兰？
[20:07] 下期精彩预告：欧版《芯片法案》落地，对芯片产业将产生什么影响？
[24:57] 从芯片聊回创新本身：Jim Clark 的故事与背后的硅谷创新生态
延伸阅读
- 芯片简史 (https://www.cheerspublishing.com/item/detail/1645330326756044800)
- Chip War (https://www.christophermiller.net/semiconductors-1)
- The New New Thing: A Silicon Valley Story (https://www.goodreads.com/book/show/17986421-the-new-new-thing)
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Coffee Reading - The Fly Guy Five
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监制：刘灿、静晗
后期：Luke
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中国出海人2023第一步都落在哪里？｜S7E08 出海专栏
如果说新加坡和东南亚是出海的 Easy Mode，那中国出海人升级打怪的地方在哪儿？
本期节目既是一场围绕出海人最佳决策模式的探讨，也有主持人 Richer 与嘉宾渊普作为先行者走遍全球之后的个人体悟。
本期节目录制时间：2023 年 2 月中旬
本期人物
Richer，大观资本北美负责人，「科技早知道」主播
黄渊普，EqualOcean 创始人
主要话题
[02:39] 大家又开始再度关心中东的原因是？
[14:58] 调研一个新市场，从走上街头提问开始
[17:18] 为什么说印尼市场被很多人高估了？
[24:44] 美国是最重要的市场之一，但不宜作为唯一的市场
[30:24] 新加坡是中国出海企业的幼儿园，中东、拉美才是中学
延伸阅读
- S6E46｜年终总结（2）：2022年，出海人最关注这些大事儿 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220147)
- S6E35｜大家都是出海，凭什么新加坡人气最高？ (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220133)
- S6E26｜重仓中国更要重仓中国人，中国出海公司如何伟大起来 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e26)
- S5 年度回顾系列 EP3｜和独角兽投资人李丰聊聊， 2021 的出海赛道为什么能逆势增长 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s5-3)
上海线下活动：「借你一双鸟眼」展览
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Observations - From Now On
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后期：Luke
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Special Guest: 黄渊普.
AI大神贾扬清离职阿里后首次受访:创业为什么不做大模型｜硅谷徐老师 S7E07
当下火热的大模型创业，与贾扬清无关。
上周刚从阿里正式离职创业的，全球最有影响力的 AI 科学家之一贾扬清，吸引了无数媒体报道。从 Facebook（现 Meta）到阿里巴巴，贾扬清和他的团队已经做出了多个口碑产品，从 Caffe、PyTorch、TensorFlow，到阿里云大数据和 AI PaaS 产品。
在官宣离开阿里之后，贾扬清的去向也一度引起热议。在不少媒体报道中，他是因为时下大模型的热潮而选择创业。但贾扬清本人在本期节目中正式回应，ChatGPT 并非是推动自己创业的主要原因。
如果做大模型不是创业的主要动力，那么什么才是呢？本期节目，硅谷大佬系列节目再度启动，硅谷徐老师邀请他的好友在离职阿里后第二天进行一场及时而真诚的对话。AI框架大神贾扬清在第一时间分享了他关于这几年来关于职场成长、平衡技术和客户需求、离职阿里的动力、以及如今创业方向的深度思考。
本期人物
硅谷徐老师，硅谷连续创业者、高管、人工智能和云服务投资人、斯坦福商学院客座讲师，「科技早知道」主播 ｜推特：@H0wieXu｜ 微信公众号：硅谷云｜ AI博客：howiexu.substack.com
贾扬清，主流 AI 框架 Caffe 的创始人、TensorFlow 的作者之一、PyTorch 1.0 的共同创始人，曾任阿里巴巴集团副总裁、阿里硅谷研究院负责人
主要话题
[02:50] 从 Facebook （现 Meta）到阿里，职业转型与个人成长的最新思考
[12:15] 学会跟很多聪明人一起工作，以及克服技术与商业的挑战
[24:43] 关于大模型的几个基础假设
[36:12] 接下来创业的方向与灵感
[44:08] AI 更像应用，尚未出现 如SQL 一般的标准
[53:25] 如何评价 Meta 的 SAM？
[64:25] 未来对工程师的需求量会下降吗？
延伸阅读
- Weekly Top 10 Generative AI Highlights and Insights 4.2.2023. "Age of Copilot"+ "Age of Responsible AI"+ "Age of Vertical Disruptions" (https://open.substack.com/pub/howiexu/p/weekly-top-10-generative-ai-highlights-025)
- 三个基础假设 (https://mp.weixin.qq.com/s/jC-_B_arDpm1dsEmJLZYIw)
- GPT4 来啦，欢迎加速进入通用人工智能时代！｜硅谷徐老师 (https://mp.weixin.qq.com/s/4zLnAepeQB-J1rw2qhg67w)
- Machine Learning: The High Interest Credit Card of Technical Debt (https://research.google/pubs/pub43146/)
- Growth of AI Through a Cloud Lens (https://mitchellh.com/writing/ai-through-a-cloud-lens)
- Meta AI SAM Segment Anything Model (https://segment-anything.com/)
- Yangqing Jia at AI Frontiers: What We Learned from A Thousand and One Frameworks (https://www.youtube.com/watch?v=sshyF-Pm6YQ)
- 超级独角兽创始人饶军：我能开公司，所有人都有机会 ｜S6E42 硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220142)
- 前阿里CEO卫哲：趁年轻去印一张自己人生的股票｜S6E34 硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220132)
- S6E30｜从犹太人的教育到特斯拉的护城河，与马斯克同学任宇翔的收官之谈｜硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e30)
- S6E25 硅谷徐老师｜与 Robin 再对谈：道别特斯拉，重新出发 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e25)
- S6E23 硅谷徐老师｜与马斯克从同学到同事，我每天都在被他推着往前跑 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e23)
- S6E06 硅谷徐老师｜对话Databricks联合创始人Reynold Xin：380 亿美元估值背后的长期主义 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e06)
- S6E03 硅谷徐老师｜对话 Lane Bess：坐火箭就像坐 Uber (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e03)
保时捷x早咖啡 特别宣传
本周五，「声动早咖啡」将带来有关保时捷经典车型 911 的商业故事。作为一款跨越半个多世纪的车型，911 为什么仍然能够吸引大家？911 作为超级产品如何成就保时捷成为超级品牌？欢迎你在本周五「声动早咖啡」的节目中找到答案。
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Protein - Marten Moses
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S7E06 | 详解国产数据库迁移浪潮
迁移，是过去三年国内数据库行业最热的关键词之一。在 AI 与云计算过去十年的持续爆发之下，如何更好地存储和使用数据，既是每个中国互联网从业者绕不开的话题，也是中国传统行业数字化转型的核心议题。本土互联网巨头为什么会在 2000 年到 2010 年飞速成长之际，打下数据库业务的基础？2020 年之后，国产数据库的迁移浪潮又是如何逐渐成型，百花齐放？
本期节目，见证行业崛起的资深嘉宾王义成与 Diane 深度对谈，看清迁移浪潮之下，国产数据库从业者走过的每一步路。
本期人物
Diane，「声动活泼」联合创始人、「科技早知道」主播
王义成，腾讯云数据库总经理，参与腾讯云CynosDB、TDSQL、DBBrain等产品的自主研制与设计
主要话题
[02:23] 2007 年入行，刚好是云计算爆发之前
[10:43] 国产数据库崛起的几个关键时间点
[21:18] 国产巨头都采取了哪些主要技术路径
[34:50] 金融行业的迁移挑战这么大，头部企业如何攻克困难？
[44:24] 未来看好存算分离、智能诊断、HTAP
延伸阅读
- 嘉宾提到的工具书腾讯云工具指南 (https://mktsaas.tencent-cloud.com/web/jumpmini.html?scene=2AF0E5308B57AAFAAAE1C982CBD51B6A&platform=1)
- S5E28｜科技巨头跑步入场，图数据库为什么越来越火？ (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s5e28)
- S6E06 硅谷徐老师｜对话Databricks联合创始人Reynold Xin：380 亿美元估值背后的长期主义 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e06)
- S5E02 硅谷徐老师｜云数据存储和分析市场千亿美元机会的格局和前景 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s5e02)
- 2022 Gartner Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-database-management-systems)
- 2022年中国数据库研究报告 (https://36kr.com/p/2037492975856905)
会员社群活动｜围观一档新节目的诞生、逛线上展览结识同好
泡腾 VC 主播 Momo 直播地址 (https://sourl.cn/tceSNp)，填写报名表即可预定本场直播，期待你的参与！点击 这里 (https://shengfm.zhubai.love/posts/2252110938452852736?push_source_id=2167275432108679168&push_source_type=email) 了解会员福利详情。
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S7E05 | GPT会取代医生和研发人员？No，但掌握 AI 很重要
ChatGPT 与 GPT4 给生命科学领域所带来的震撼，或许与 AlphaFold 诞生时不能相比，但随着生成式 AI 独立完成科研论文、尝试辅助临床诊断、甚至以及格线的水平通过医学考试，这样持续不断自我进化的人工智能，将如何帮助科学家、生物制药的研发人员，让生命科学的创新工作获得前所未有的加速度，已经值得期待。
本期节目为「科技早知道」第七季 ChatGPT 系列策划最后一集，也是一期久违的「科技早知道」x「Pfizer Express」特别串台节目。
节目录制时间：2023年3月11日。
本期人物
刘灿，「科技早知道」监制
张璐，Fusion Fund 创始合伙人，硅谷投资人，世界经济论坛（达沃斯）全球青年领袖
国才，辉瑞研发部 药物科学肿瘤和免疫负责人
主要话题
[06:52] 硅谷银行倒闭之前就已经试用了 GPT4，令人惊艳
[11:54] ChatGPT 在生命科学领域已经有垂直应用场景
[24:26] 高质量医疗数据的整合是技术顺利落地的关键要素
[36:57] GPT 不会取代医生和药物研发人员？技术大面积普及的先决条件永远是物美价廉
[52:08] ChatGPT 或许可以加速临床实验，但不会带来翻天覆地的变化
延伸阅读
- S6E37｜如果 AI 就能解锁蛋白质，世界还需要结构生物学家吗？ (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220136)
- S5 年度回顾系列 EP1｜2021 过去了，我们为什么依旧看好生物科技？ (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s5-1)
- #54 AI 进军生物界，AlphaFold 的突破 “将改变一切” (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/alphafold)
- S7特快 | GPT4 来啦，欢迎加速进入通用人工智能时代！| 硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220155)
- S7E02 | ChatGPT 带火 AIGC 出海，中国企业做好准备了？ (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220151)
- 如何应对ChatGPT？二级市场闭门研讨会精选 | S7E01 硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s7e01)
- S7番外｜OpenAI 创始人说教育一定会适应 ChatGPT，他说对了吗？ (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220150)
- S6E47｜年终总结3：AIGC 可能改变人类未来，但它知道自己的未来在哪里吗？ (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220148)
- #33 人工智能又一里程碑式突破，GPT-3 红了 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/gpt3)
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