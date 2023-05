AI大神贾扬清离职阿里后首次受访:创业为什么不做大模型|硅谷徐老师 S7E07

当下火热的大模型创业,与贾扬清无关。 上周刚从阿里正式离职创业的,全球最有影响力的 AI 科学家之一贾扬清,吸引了无数媒体报道。从 Facebook(现 Meta)到阿里巴巴,贾扬清和他的团队已经做出了多个口碑产品,从 Caffe、PyTorch、TensorFlow,到阿里云大数据和 AI PaaS 产品。 在官宣离开阿里之后,贾扬清的去向也一度引起热议。在不少媒体报道中,他是因为时下大模型的热潮而选择创业。但贾扬清本人在本期节目中正式回应,ChatGPT 并非是推动自己创业的主要原因。 如果做大模型不是创业的主要动力,那么什么才是呢?本期节目,硅谷大佬系列节目再度启动,硅谷徐老师邀请他的好友在离职阿里后第二天进行一场及时而真诚的对话。AI框架大神贾扬清在第一时间分享了他关于这几年来关于职场成长、平衡技术和客户需求、离职阿里的动力、以及如今创业方向的深度思考。 本期人物 硅谷徐老师,硅谷连续创业者、高管、人工智能和云服务投资人、斯坦福商学院客座讲师,「科技早知道」主播 |推特:@H0wieXu| 微信公众号:硅谷云| AI博客:howiexu.substack.com 贾扬清,主流 AI 框架 Caffe 的创始人、TensorFlow 的作者之一、PyTorch 1.0 的共同创始人,曾任阿里巴巴集团副总裁、阿里硅谷研究院负责人 主要话题 [02:50] 从 Facebook (现 Meta)到阿里,职业转型与个人成长的最新思考 [12:15] 学会跟很多聪明人一起工作,以及克服技术与商业的挑战 [24:43] 关于大模型的几个基础假设 [36:12] 接下来创业的方向与灵感 [44:08] AI 更像应用,尚未出现 如SQL 一般的标准 [53:25] 如何评价 Meta 的 SAM? [64:25] 未来对工程师的需求量会下降吗? 延伸阅读 - Weekly Top 10 Generative AI Highlights and Insights 4.2.2023. "Age of Copilot"+ "Age of Responsible AI"+ "Age of Vertical Disruptions" (https://open.substack.com/pub/howiexu/p/weekly-top-10-generative-ai-highlights-025) - 三个基础假设 (https://mp.weixin.qq.com/s/jC-_B_arDpm1dsEmJLZYIw) - GPT4 来啦,欢迎加速进入通用人工智能时代!|硅谷徐老师 (https://mp.weixin.qq.com/s/4zLnAepeQB-J1rw2qhg67w) - Machine Learning: The High Interest Credit Card of Technical Debt (https://research.google/pubs/pub43146/) - Growth of AI Through a Cloud Lens (https://mitchellh.com/writing/ai-through-a-cloud-lens) - Meta AI SAM Segment Anything Model (https://segment-anything.com/) - Yangqing Jia at AI Frontiers: What We Learned from A Thousand and One Frameworks (https://www.youtube.com/watch?v=sshyF-Pm6YQ) - 超级独角兽创始人饶军:我能开公司,所有人都有机会 |S6E42 硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220142) - 前阿里CEO卫哲:趁年轻去印一张自己人生的股票|S6E34 硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220132) - S6E30|从犹太人的教育到特斯拉的护城河,与马斯克同学任宇翔的收官之谈|硅谷徐老师 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e30) - S6E25 硅谷徐老师|与 Robin 再对谈:道别特斯拉,重新出发 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e25) - S6E23 硅谷徐老师|与马斯克从同学到同事,我每天都在被他推着往前跑 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e23) - S6E06 硅谷徐老师|对话Databricks联合创始人Reynold Xin:380 亿美元估值背后的长期主义 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e06) - S6E03 硅谷徐老师|对话 Lane Bess:坐火箭就像坐 Uber (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/s6e03)