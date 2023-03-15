硅谷101|中国版
泓君Jane
失败、背叛、不被理解，硅谷精神领袖一直都不是完美的存在；他们是科学家，创造者，行动派，他们有独立的价值观。《硅谷101》是由驻美媒体人刘泓君Jane发起的访谈节目，与各个领域的实干派聊聊天。这档节目创建的初衷是，听一听这些亲历者与行业一线的人怎么说 More
失败、背叛、不被理解，硅谷精神领袖一直都不是完美的存在；他们是科学家，创造者，行动派，他们有独立的价值观。《硅谷101》是由驻美媒体人刘泓君Jane发起的访谈节目，与各个领域的实干派聊聊天。这档节目创建的初衷是，听一听这些亲历者与行业一线的人怎么说 More
Available Episodes
5 of 107
E107｜AI大爆发：OpenAI极早期历史 ，以及图像领域的GPT moment｜AIGC特辑
对于创业公司而言，前十个人员工最为重要，它会塑造一家公司的基因与文化。我们也想知道，除了信念，到底有没有一些实验上的数据反馈与方法，让OpenAI早期愿意坚定去堆算力。这期节目很幸运，我们找到了OpenAI的第一个实习生，他见证了OpenAI极早期的时刻。这期音频聊了聊OpenAI极早期的一小段历史，我们的同名视频节目《硅谷101》，也做了一个45分钟的视频，以讲故事的方法去梳理盘点OpenAI的整个成长历程，欢迎对后面的故事感兴趣的同学去关注。另外，在我们采访前，一篇叫做Segment Anything的论文又让沸腾了，我们这期嘉宾将之称为图像识别领域的“GPT- moment”。本期，我们也将解读这篇论文为什么如此有价值以及会如何改变无人驾驶与机器人行业。正如嘉宾所说，人工智能正在几何爆炸式发展，比前两场工业革命大很多，今天我们在播客里提到的难以解决的问题，可能明天就解决了。本期节目片头是与B站联合定制的推广信息，如果大家对片头提到的人工智能合集感兴趣，可以在B站上搜索“AI工具大法”，手机客户端就可以出现专辑页面了。【主播】泓君，资深媒体人【嘉宾】Jim Fan，现英伟达AI科学家，EX-OpenAI and Google AI，斯坦福计算机PhD（twitter：@DrJimFan）【你将听到】00:04 开场推荐：B站AIGC视频合集02:45 正片03:20 成为OpenAI的第一个实习生，细数坐在身边的大神们08:45 没有人意识到加算力就可以实现大模型，但2016年已经种下了种子12:33 GPT2加入数据之后，涌现出智能13:45 小创新：当Reddit被引入训练数据集，有情景有情感15:35 不只是Elon Musk与Sam Altman，四位科学家对OpenAI的技术影响更大16:42 什么在吸引顶级研究者：研究自由与公司资源18:15 未来大模型的市场格局：不会是赢者通吃20:36 定义AGI无意义，但要分析模型能带来的经济价值与社会价值21:40 人工智能是一场新的工业革命，比前两场工业革命大很多22:58 大模型未来是通才还是专才？26:59 图像领域的GPT-moment来了：Segment Anything30:10 无人驾驶、机器人领域将发生大变化31:13 当计算机视觉可以分割一个从未见过的物体32:28 语言模型更像操作系统，一场新的人机交互的革命34:30 GPT3出来很久，做成了聊天的交互方式才引爆互联网37:17 大模型可以帮忙定机票吗？可以，但挑战点很多38:25 无法判断是否是钓鱼网站39:23 不需要输入prompt词的多模态40:23 为何从机器人研究转向多模态研究41:48 人工智能几何爆炸式发展，今天的难题可能明天就被解决了【BGM】Fast Forward, Pause - Rebecca MardalCome Clean (baegel Remix) (Instrumental Version) - Gloria Tells【后期】AMEI【在这里找到我们】公众账号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜Google Podcast｜Amazon Music联系我们：[email protected]
E106｜真正造星舰的人来了，与SpaceX前高管聊聊马斯克的火星计划
4月17日的早上7点，上百万人都守候着星舰的发射，当倒计时还剩40s，火箭发射停止了。马斯克发推特说，似乎是压力阀被冻住了，除非它很快开始运转，否则今天不会发射，距离下次发射至少需要48个小时。这已经是星舰第二次推迟发射，上一次是4月10号，原因是没有拿到FAA（美国联邦航空管理局）的飞行许可。对于火箭发射与太空项目而言，一再延期也算是比较正常的事，因为要尽可能排除所有失败的可能性。根据最新消息，星舰会于4月20日再次准备发射。这期我们就来聊聊星舰是如何造出来的，为什么说星舰是马斯克火星计划的关键一步，以及SpaceX真实的工作状态。【主播】泓君，资深媒体人【嘉宾】Lewis Hong，FP Solutions的创始合伙人，SpaceX前高管【你将听到】【关于星舰】02:44 从每公斤2万美元到100美元：星舰成本更低，飞的更远04:41 星舰的三个不同版本：太空加油、载人与载货06:19 这次星舰的主要任务：上轨道且降落在夏威夷，不要爆炸08:48 星舰的起源、初衷与早期探索10:30 什么是星舰的湿彩排11:43 星舰的建造现场：美墨边境的无人小镇12:31 对比猎鹰九号，控制学与制成跳跃性的难度13:51 星舰安全性与载荷量的权衡16:38 马斯克的权衡：把系统推向极致17:52 星舰为何不设逃逸系统18:35 横竖造火箭？“不要把地心引力当做你的敌人”19:04 猎鹰九号的教训，那是马斯克最后悔的一个决策20:55 重新设计高压桶与“可乐罐”【关于火星】22:40 成本下降的的核心原因：大、瓦斯燃料与不锈钢24:38 去火星目标间接帮星舰节省了成本25:07 火箭应该像飞机旅游这样频繁，不应该是很贵的？26:37 马斯克的工作方式——从最终目标往回推28:21 去火星与改造火星29:27 15年内可以实现 36分钟从洛杉矶到上海？32:15 火箭安全规格比飞机更高32:51 一次次从失败中走出来，SpaceX 历史上的三个关键节点【管理文化】37:33 SpaceX的管理文化：废话少说，去干活41:35 同事中的极客们：在沙漠里改装车、后院游泳池造船43:30 表里如一的马斯克：目标简单，做到极难45:47 “火箭两次失事与我有关”——马斯克如何应对49:07 马斯克是个很内向的人50:23 从没把贝佐斯当竞争对手，中国航天大有潜力51:34 极度乐观又极度悲观54:17 为何离开SpaceX加入能源公司？一家能源公司传奇的2020年56:53 逆风投资，但太空行业的基础建设刚刚好【BGM】Howler - MochasPer Diem - Marten Moses【后期】刘媚【在这里找到我们】公众账号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜Google Podcast｜Amazon Music联系我们：[email protected]
E105| 特斯拉的三个十年：电动车、AI与能源
从2006年开始，每隔10年，马斯克都会发布一个名为“Master Plan”的计划，去做关于特斯拉的长远规划。在2023年的3月份，马斯克第三次发布了他下一个阶段的Master Plan3.0，这次，他野心更大更激进，他讲了一个用10万亿美元“改造地球”的故事，而对于原本投资者期待的“新产品细节”，却只字不提。特斯拉也成立20年了，这期节目我们会聊聊马斯克过去两个Master Plan实现的怎么样。为什么下一个十年，他要讲一个能源的故事，一个用十万亿拯救地球的故事？【主播】泓君，资深媒体人【嘉宾】俞靓，超越边际数据科技创始人（Youtube：猫姐美股投资）常岩，超级充电站创始人（微博：常岩）【你将听到】03:51 投资者日拆解：十万亿可持续能源拯救地球与特斯拉的三个进展09:32 人类的可持续性，不仅仅只是车10:47 为何投资者日之后，特斯拉股价会跌13:19 改变一百年汽车生产流程，Model 3 生产成本如何降低50%14:26 不是微创新，范式的更新是最要命的科技方式15:50 过于“贪婪”：当投资日发布内容的边界变模糊18:09 马斯克的工作方式：十年目标与一年目标21:03 宏图篇章1.0的4步是如何一步步实现的？22:43 宏图篇章2.0规划：能源、车与自动驾驶27:26 讲资本市场爱听的故事，当自动驾驶与可持续能源成为热点30:55 争议特斯拉：前瞻的公司还是产品乏力的公司？33:27 电动车第一名？数据背后的小心思37:29 手机的单品爆款逻辑，在电动车领域不适用41:46 成本降低建立的价格壁垒，是绝对优势吗？44:59 对细节避而不谈，造车的传统工艺远落后于老牌车厂46:44 奔驰改一个logo需要两三个月，但特斯拉一夜改好49:27 特斯拉的估值，二级市场与一级市场四个核心评估维度55:59 永恒的矛盾：车企与供应商的关系60:33 1500美元 vs 4000美元，FSD芯片自研与购买成本pk63:41 看更大的市场，告别特斯拉崇拜与信息茧房【BGM】Simple Pleasantries - Arthur Benson【后期】加菲【在这里找到我们】公众账号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜Google Podcast｜Amazon Music联系我们：[email protected]
E104 | 新玩法新格局，ChatGPT如何改变游戏行业？| AIGC特辑
游戏的本质是好玩，当生成式AI这种新技术到来时，它正在从各个方向去改变游戏的玩法。这可能是一次角色扮演的对话，也可能是两把不同的道具，还有可能是让虚拟引擎5的脚本可以自动化渲染。用新科技做出来的游戏，不管在玩法还是交互上，都与以往的游戏不同，类似于《西部世界》这样的游戏也不再只是科幻。就像当年皮克斯率先用新技术做出《玩具总动员》一样，新技术的到来，也意味着游戏行业的重新洗牌。过去，基于角色扮演，已经诞生了估值10亿美元的独角兽Character.ai和微软投资的Inworld。ChatGPT会如何跟游戏行业相结合呢？ChatGPT又会如何改变游戏行业？另外，感谢Quantum-engine.ai对本期节目demo环节的技术支持，如果大家对音频中的演示环节感兴趣，也可以去Quantum-engine的网站体验一下，互动效果会更直观，他们的网址是：https://www.quantum-engine.ai/【主播】泓君，《硅谷101》主播【嘉宾】吕骋（Jesse Lyu）, Quantum-engine.ai创始人，连续创业者【你将听到】01:56 玩家体验+生产环节，ChatGPT对游戏行业的两大改变07:12 当经典IP引入开放式对话，重新探索NPC的价值09:23 实现开放式游戏视觉引擎联动的三个步骤：生成对话、行为、与蓝图的自动化14:59 《赛博朋克2077 》：来生酒吧的任何人产生自然对话16:15 Demo时间：当马斯克想把特斯拉卖给比尔·盖茨29:04 角色扮演独角兽Character.ai和Inworld.ai的核心优势33:01 AIGC应用层的壁垒是前端用户体验34:37 延时与速度是用户体验的核心37:47 工程化的科技需要藏起来，耐得住枯燥的优化42:34 好莱坞积淀深厚，AIGC无法处理好故事与好皮肤47:18 画面提升对游戏销量影响不大，但玩法创新影响很大49:06 AIGC提升的沉浸感与交互方式50:36 来自于皮克斯《玩具总动员》的启发：占领技术高地长达四年53:11 利用新科技做出来的游戏，一定是不一样的游戏【后期】AMEI、加菲【BGM】Cyberpunk - Marten【在这里找到我们】公众账号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜Google Podcast｜Amazon Music联系我们：[email protected]
E103 | 回顾硅谷银行危机：一家“好银行”的倒闭之路
这期节目，我们来关注硅谷银行挤兑危机的48小时。我们是在3月11和3月12号硅谷银行最恐慌的时间录制的。当我们节目发出来的时候，已经有一个初步的解决方案：美联储、美国财政部联合美国联邦存款保险公司FDIC，宣布为硅谷银行“兜底”，称储户所有存款权益将得到保障。我们也邀请到了来自硅谷、华尔街和硅谷银行风控部门的前员工，来看看这三个不同视角下的硅谷银行挤兑危机到底是怎么回事。3月7日，硅谷银行还被《福布斯》评选为美国最佳银行；3月10日，硅谷银行就出事儿了。这被当成是行业里的一个笑话。但直至这家银行倒闭，如果让创业者去评价，硅谷银行仍然是他们心中的“好银行”，甚至在硅谷银行发生危机时，竞争对手都在帮它说话。但也正是创业创投圈的挤兑，让硅谷银行轰然倒下。在这期节目制作过程中，后两个采访是录制是硅谷101时候方便我们自己理解的背景采访，本没有打算直接放在播客上，如果嘉宾口头表达的英文比较多，请大家谅解。【主播】泓君，《硅谷101》主播陈茜，《硅谷101》视频主持人【嘉宾】张璐，Fusion Fund管理合伙人刘沁东，济容投资（Esoterica Capital）的首席执行官兼首席投资官张昕璐（George Zhang），舜裔酒庄创始人，SVB前信贷风险管理部经理【你将听到】硅谷视角02:09 硅谷银行与硅谷的崛起息息相关：为创投创业定制的金融产品04:32 没有SSN就可开户，适合移民创业者08:32 硅谷银行挤兑发生始末14:35 当一家“好银行”倒闭18:55 硅谷银行给市场带来的次生危机23:12 给创业者的建议：双银行或者多银行系统24:34 硅谷创业创投抱团取暖华尔街视角28:25 不是破产，FDIC接管是挤兑之后标准的处理方式31:05 不止是硅谷银行，所有银行MBS全部在亏损33:18 原本可以避免的危机：不要通过融资解决问题34:08 硅谷VC起了一半的坏作用35:33 并不罕见，联储足以应付危机37:42 08年之后银行系统健康，但小银行受加息影响更大41:37 预测：当加息加到市场出事内部视角43:13 过去三年业务激涨，存款翻了三番，但银行管理层没有做好应对44:49 银行氛围很像是创业公司46:11 员工是受损者：很多员工退休金包含了公司股票47:46 事发前已经开始裁员，支票仅几周工资49:32 2000亿美元存款，4万客户，25万美元很难保底51:36 细论决策失误：加息之后并没有及时做好补救措施55:48 过去一年半问题已经在累积，硅谷银行失败的三个原因59:24 针对创业银行的新法案酝酿，科技公司的好时代过去了吗？【视频】复盘硅谷银行挤兑危机全过程：从“科技圈标配”到倒闭的48小时https://www.bilibili.com/video/BV1zT411a7v8/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click 【后期】AMEI【BGM】Big Announcement - Out To The World【在这里找到我们】公众账号：硅谷101收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜Google Podcast｜Amazon Music联系我们：[email protected]
More Technology podcasts
Music, Technology, Arts, Performing Arts
Leisure, Video Games, News, Entertainment News, Technology
Cloud Wars Live with Bob Evans
Technology, Business, News
Tech News, Technology, News
Business, News, Business News, Technology, Leisure, Automotive
Morning Mix with Alan Corcoran
News, Daily News, Technology
Technology, Science, Earth Sciences
About 硅谷101|中国版
失败、背叛、不被理解，硅谷精神领袖一直都不是完美的存在；他们是科学家，创造者，行动派，他们有独立的价值观。《硅谷101》是由驻美媒体人刘泓君Jane发起的访谈节目，与各个领域的实干派聊聊天。这档节目创建的初衷是，听一听这些亲历者与行业一线的人怎么说Podcast website
Listen to 硅谷101|中国版, Copernicus and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App
硅谷101|中国版
Download now for free and listen to the radio easily.