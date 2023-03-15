硅谷101|中国版

泓君Jane

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失败、背叛、不被理解，硅谷精神领袖一直都不是完美的存在；他们是科学家，创造者，行动派，他们有独立的价值观。《硅谷101》是由驻美媒体人刘泓君Jane发起的访谈节目，与各个领域的实干派聊聊天。这档节目创建的初衷是，听一听这些亲历者与行业一线的人怎么说 More