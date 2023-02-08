歪打正着-11-从文艺到文化

/Summary通过深入的了解欧洲，我建立了看待艺术的角度，我学会了用成长来记录感情，但同时我的“艺术研究生”课程也毕业了。/Show Note00:00:45 白瀑寺00:01:45 极致文艺的两面00:04:26 反美看欧洲00:07:51 朴素的罗马教堂00:10:36 穆拉诺的玻璃00:11:58 当代十字军穷游罗马尼亚00:17:56 我看当代艺术的角度00:20:08 用成长来记录一段感情00:21:06 我的文艺研究生课毕业了 00:27:17 文化和文艺的不同00:31:55 夫妻相处之道不是改变而是接受/Staff主播 | 洪晃、燃烧吧罗叔制作 | 燃烧吧罗叔文案 | 燃烧吧罗叔后期 | FirePod莎莎视觉 | 王喆技术 | 劲进/BGM List刘索拉/Contact新浪微博：@洪晃公众号：好生活杂货铺抖音：洪晃HungHuang联系罗叔：微信 luoyoucai商业合作就联系罗叔吧：）