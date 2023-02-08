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知名媒体人、专栏作家 「晃然大悟」播客主理人
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歪打正着-12-在商言商
/Summary刚开始做杂志，从拉广告到跑发行处处碰壁，感谢爱马仕和香奈儿的支持，亲历了互联网1.0时代的无序增长，也体会到一天之内被迫开掉20人的崩溃。/Show Note00:00:37 iLook杂志的前世 00:04:39 第一期杂志封面的回忆00:05:41 拉广告的日子00:08:37 救命稻草！感谢小孙00:09:58 第一个外单广告是爱马仕00:11:12 爱马仕和香奈儿的利好政策00:12:34 做发行的惨痛回忆00:15:57 互联网1.0时代的无序增长00:22:20 托央行行长写信帮我白送杂志00:35:25 创业一定要在商言商00:36:07 一天开20人后嚎啕大哭 /Staff主播 | 洪晃、燃烧吧罗叔制作 | 燃烧吧罗叔文案 | 燃烧吧罗叔后期 | FirePod莎莎视觉 | 王喆技术 | 劲进/BGM List刘索拉/Contact新浪微博：@洪晃公众号：好生活杂货铺抖音：洪晃HungHuang联系罗叔：微信 luoyoucai商业合作就联系罗叔吧：）
8/23/2023
39:21
歪打正着-11-从文艺到文化
/Summary通过深入的了解欧洲，我建立了看待艺术的角度，我学会了用成长来记录感情，但同时我的“艺术研究生”课程也毕业了。/Show Note00:00:45 白瀑寺00:01:45 极致文艺的两面00:04:26 反美看欧洲00:07:51 朴素的罗马教堂00:10:36 穆拉诺的玻璃00:11:58 当代十字军穷游罗马尼亚00:17:56 我看当代艺术的角度00:20:08 用成长来记录一段感情00:21:06 我的文艺研究生课毕业了 00:27:17 文化和文艺的不同00:31:55 夫妻相处之道不是改变而是接受/Staff主播 | 洪晃、燃烧吧罗叔制作 | 燃烧吧罗叔文案 | 燃烧吧罗叔后期 | FirePod莎莎视觉 | 王喆技术 | 劲进/BGM List刘索拉/Contact新浪微博：@洪晃公众号：好生活杂货铺抖音：洪晃HungHuang联系罗叔：微信 luoyoucai商业合作就联系罗叔吧：）
8/16/2023
33:55
歪打正着-10-阴差阳错办杂志
/Summary阴差阳错，我开始了自己的杂志生涯，同时在法国男友身上感受到了东方和西方、欧洲和美国强烈的文化冲突。/Show Note00:01:27 第一次承认完全是自己的问题00:05:34 投资首钢00:08:43 和杂志的缘起00:15:25 我和黄静洁的冲突00:20:27 如果可以重来，我会关闭杂志00:23:17 我和法国老公的第一次约会00:26:10 音乐会上中外文化的严重碰撞 00:30:46 第一次骑马被马欺负了00:34:10 门头沟法海寺 00:37:14 法国男友严重的反美情绪 /Staff主播 | 洪晃、燃烧吧罗叔制作 | 燃烧吧罗叔文案 | 燃烧吧罗叔后期 | FirePod莎莎视觉 | 王喆技术 | 劲进/BGM List刘索拉/Contact新浪微博：@洪晃公众号：好生活杂货铺抖音：洪晃HungHuang联系罗叔：微信 luoyoucai商业合作就联系罗叔吧：）
8/9/2023
40:47
歪打正着-9-第二次离婚让我找到自己
/Summary第二顿婚姻结束了，在这个过程中，我认识了欧洲，认识了法国男友，也终于找到了自己。/Show Note00:00:37 开幕雷击 00:03:00 对离婚的顾虑00:06:57 陈凯歌在戛纳的连锁反应00:09:20 相对美国，我更赞同欧洲的一些观点00:16:26 我终于不是挎斗了00:20:43 放开格局，永远不要忽略寻找自己00:26:25 职场中遇到的各种好人00:31:40 法国男友特别会生活 /Staff主播 | 洪晃、燃烧吧罗叔制作 | 燃烧吧罗叔文案 | 燃烧吧罗叔后期 | FirePod莎莎视觉 | 王喆技术 | 劲进/BGM List刘索拉/Contact新浪微博：@洪晃公众号：好生活杂货铺抖音：洪晃HungHuang联系罗叔：微信 luoyoucai商业合作就联系罗叔吧：）
8/2/2023
36:14
歪打正着-8-第二段婚姻出现问题
/Summary我给陈凯歌的电影做制片并不顺利，后来我们一起回到国内，婚姻却出现了问题，而我自己，也没有做好离开这段婚姻的准备....../Show Note00:01:47 我的电影制片生涯00:06:52 我最不应该出现在拍摄现场00:08:52 我跟着陈凯歌回国00:10:37 婚姻出现危机 00:12:02 被父母一起放鸽子00:14:05 童年不缺爱才会情绪稳定00:19:28 我爹的恋爱00:26:05 我其实没有准备好走开00:29:04 第二次结婚 的回忆 /Staff主播 | 洪晃、燃烧吧罗叔制作 | 燃烧吧罗叔文案 | 燃烧吧罗叔后期 | FirePod莎莎视觉 | 王喆技术 | 劲进/BGM List刘索拉/Contact新浪微博：@洪晃公众号：好生活杂货铺抖音：洪晃HungHuang联系罗叔：微信 luoyoucai商业合作就联系罗叔吧：）
7/26/2023
31:40
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