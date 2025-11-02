فصل ۵ اپیزود ۲ | همسفـــــران ام اس ( مهمانها : محمد رحیم زاده | نسیم فتحی )

محمد و نسیم ، مهمونهای عزیز و دوست داشتنی اپیزود بارها به خود من ثابت کردن که مهم نیست چقدر مشکل و چالش داشته باشی .اگه امید و ایمان داشته باشی ، اگه عاشق باشی بدون شک از پس هر چالشی برمیای و هر سری قوی تر و عمیق تر و بزرگ تر میشی.این اپیزود مال توئه اگه چالشی داری که فکر میکنی با وجودش ادامه ی زندگی خیلی خیلی سخته….همونطور که گفتم اسپانسر این اپیزود خودمونیم . تا آخر سال کلی سفر و ایونت و ورکشاپ داریم . اگه دوست داشتین ببینیم همو و همسفر شیم بهمون پیام بدید.لیست برنامه ها به زودی توی پیج همسفر، پیج شخصی من و کانال تلگرام همسفر گذاشته میشهاینستاگرام همسفرhttps://www.instagram.com/hamsafarpodcast?igsh=MXU4Z29mYmpyZnozYg%3D%3D&utm_source=qrاینستاگرام منhttps://www.instagram.com/sajjaddelangiiz?igsh=aDd1Z2k2aTlpeWo0&utm_source=qrتلگرام همسفرhttps://t.me/hamsafarpodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.