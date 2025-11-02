Powered by RND
Hamsafar | همسفر
Hamsafar | همسفر
Hamsafar | همسفر

سجاد دل انگیز
Education
Hamsafar | همسفر
  • جریان ۲۵| ایونت اصفهـــــان، اپیزود لایو
    جریان اصفهان پر بود از عشق و نور..توی این اپیزود لایو میزبان ساراچی بودیمدختری که از یک زندگی کارمندی بیرون میاد و به دنیای یوگا و مدیتیشن ورود میکنه و مدل زیستشو به طور کلی تغییر میده . زندگی سارا این پیامو میده که اگه بخوای، میشه هر چقدرم که تو چارچوب باشی ، هر چقدرم که ترس داشته باشی بازم اگه بخوای ، میشــــهاسپانسر این اپیزود ، بوتیک هتل زرتاج https://www.instagram.com/zartajhotel?igsh=MXVyemJyazhjdzJkOA==پیج اینستاگرام ساراhttps://www.instagram.com/sarachiyoga?igsh=eWxseDdtY29yMno3در این جریان هدیه‌های از طرف استودیو آرام به شرکت کنندگان اهدا شدپیجشونhttps://www.instagram.com/aram.artstudio?igsh=MWJxZHhrbzRpMW9wbw==اینستاگرام همسفرhttps://www.instagram.com/hamsafarpodcast?igsh=MXU4Z29mYmpyZnozYg%3D%3D&utm_source=qr Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    --------  
    54:30
  • جریان ۲۴ | جـــاری مثل دریا
    این اپیزود خیلی یهویی و بدون برنامه ی قبلی و حتی بدون اطلاع مهمون این قسمت ضبط شده .دریای عزیز و دوست داشتنی مهمون اپیزود ۳۵ همسفر بودن .اگه هنوز این قسمت رو گوش کردی ، بعد یا قبل این قسمت و لذت ببر از داستان عجیب دریای شیرین.تو این قسمت در مورد زندگی در سفرخروج از ماتریکسدنیای معنوی و درون صحبت کردیمهمچنین دریا چند تا از شعرهای بسیار جذابش رو واسمون خونداینستاگرام دریاhttps://www.instagram.com/darya.ability?igsh=N3B6MDZ2eGZ5MGNnاینستاگرام همسفرhttps://www.instagram.com/hamsafarpodcast?igsh=MXU4Z29mYmpyZnozYg%3D%3D&utm_source=qrتلگرام همسفرhttps://t.me/hamsafarpodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    --------  
    29:58
  • جریان ۲۳ | ایونت گیلان اپیزود لایو
    این اپیزود ، در استان گیلان ، شهر زیبای شفت و در اقامتگاه دوست داشتنی لوجنک ضبط شدهمهمان این قسمت ، خانوم همتی پژوهشگر ، مجموعه دار ، تولید کننده ی لباسهای محلی گیلان و همچینن مدیر مجموعه ی بومگردی لوجنک بودن.با ایشون در مورد سفر، وقتی که ساکنیمتعادل بین خواستن و‌نخواستننقش لباسهای محلی در گردشگری نوع تعامل والدین و فرزندان صحبت کردیم.همچنین در انتهای اپیزود هم یک سوپرایز ویژه داریم .اسپانسر این جریان ، اقامتگاه بومگردی لوجنکیک اقامتگاه سنتی گیلانی که حس زندگی در سریال پس از باران رو بهتون میدهاقامتگاهی که صاحبینش به اندازه ی خودش جذابیت دارن برای برنامه ریزی یک سفر به گیلانبهتون پیشنهاد میکنم گیلان رو با لوجنک تجربه کنیداینستاگرام لوجنکhttps://www.instagram.com/lujanak?igsh=Z29yanhpMGdpemdmاینستاگرام همسفرhttps://www.instagram.com/hamsafarpodcast?igsh=MXU4Z29mYmpyZnozYg%3D%3D&utm_source=qrتلگرام همسفرhttps://t.me/hamsafarpodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    --------  
    56:27
  • جریان ۲۲ | ای کاش وقتی ۳۰ ساله بودم میدونستم
    این اپیزود مال توئه اگه ۲۰ سالتهسی سالتهچهل پنجاه شصد یا حتی هفتادچون هیچ وقت برای رشد و تغییر دیر نیستخیلی ممنونم که تو ایستگاه ۶۶ ام از این جریان همسفرمونید 🌊 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    --------  
    26:26
  • فصل ۵ اپیزود ۲ | همسفـــــران ام اس ( مهمانها : محمد رحیم زاده | نسیم فتحی )
    محمد و نسیم ، مهمونهای عزیز و دوست داشتنی اپیزود بارها به خود من ثابت کردن که مهم نیست چقدر مشکل و چالش داشته باشی .اگه امید و ایمان داشته باشی ، اگه عاشق باشی بدون شک از پس هر چالشی برمیای و هر سری قوی تر و عمیق تر و بزرگ تر میشی.این اپیزود مال توئه اگه چالشی داری که فکر میکنی با وجودش ادامه ی زندگی خیلی خیلی سخته….همونطور که گفتم اسپانسر این اپیزود خودمونیم . تا آخر سال کلی سفر و ایونت و ورکشاپ داریم . اگه دوست داشتین ببینیم همو و همسفر شیم بهمون پیام بدید.لیست برنامه ها به زودی توی پیج همسفر، پیج شخصی من و کانال تلگرام همسفر گذاشته میشهاینستاگرام همسفرhttps://www.instagram.com/hamsafarpodcast?igsh=MXU4Z29mYmpyZnozYg%3D%3D&utm_source=qrاینستاگرام منhttps://www.instagram.com/sajjaddelangiiz?igsh=aDd1Z2k2aTlpeWo0&utm_source=qrتلگرام همسفرhttps://t.me/hamsafarpodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    --------  
    1:31:52

About Hamsafar | همسفر

برای یک هدف همسفر شدیمروشن کردن مسیرِ رُشــــد ، با گسترش آگاهی و جسارت.اینستاگرام همسفرhttps://www.instagram.com/hamsafarpodcast?igsh=MXU4Z29mYmpyZnozYg%3D%3D&utm_source=qrاینستاگرام شخصی منhttps://www.instagram.com/sajjaddelangiiz?igsh=aDd1Z2k2aTlpeWo0&utm_source=qrتلگرام همسفرhttps://t.me/hamsafarpodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
EducationSelf-Improvement

