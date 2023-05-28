رحلة على كرسي خشبي وإضاءة صفراء مُركزة، تجمعكم بخليط من الفلسفة والتجربة والخواطر؛ هدفها البحث عن المعاني الأجمل والأعمق والعيش باتصال مع الواقع
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تكافؤ
قانون ومبدأ وددت لو أدركته قديماً، قبل أن أفيض شعوراً وتودداً وقبل أن أغرق في الأسئلة عن ما بدواخل الآخرين الحلقة 14 من الموسم الثاني من بودكاست «هدوء» مع عمار كمال. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست هدوء بمراسلتنا على: [email protected] حساب عمار كمال في تويتر: https://twitter.com/ammar_kam لمتابعة جديد البودكاست تابعنا على :تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://www.tiktok.com/@micspodofficial
8/6/2023
14:12
معنى
يقال أن السعيد في حياته هو من وجد فيها المعنى، لكن كيف نميز بين المعاني ثم نأَلَفها بعد ذلك؟ سلسة خاصة من بودكاست هدوء ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 م* الحلقة 13 من الموسم الثاني من بودكاست «هدوء» مع عمار كمال. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست هدوء بمراسلتنا على: [email protected] حساب عمار كمال في تويتر: https://twitter.com/ammar_kam لمتابعة جديد البودكاست تابعنا على :تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://www.tiktok.com/@micspodofficial
7/23/2023
14:16
الطريق
دروب الحياة متشابكة، متشابهة، مربكة أحياناً.. كيف نختار طريقنا ومع من؟ سلسة خاصة من بودكاست هدوء ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 م* الحلقة 12من الموسم الثاني من بودكاست «هدوء» مع عمار كمال. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست هدوء بمراسلتنا على: [email protected] حساب عمار كمال في تويتر: https://twitter.com/ammar_kam لمتابعة جديد البودكاست تابعنا على :تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://www.tiktok.com/@micspodofficial
7/9/2023
13:39
ردّة فعل
حين تقابلنا المواقف الاعتيادية ونجابهها بدواخلنا المتقدة أو ماضينا المؤثر أو صمتنا غير المفهوم.. نكون في خانة ردة الفعل التي نحاول تفسيرها في مساحتنا بشيء من الفلسفة الحلقة 11 من الموسم الثاني من بودكاست «هدوء» مع عمار كمال. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست هدوء بمراسلتنا على: [email protected] حساب عمار كمال في تويتر: https://twitter.com/ammar_kam لمتابعة جديد البودكاست تابعنا على :تويتر: https://twitter.com/MicsPodانستقرام: https://www.instagram.com/micspodفيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodofficلينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspodتيك توك: https://www.tiktok.com/@micspodofficial
6/11/2023
10:29
وفرة
كيف تكون الحياة في ظل وفرة وامتلاء شديدين؟ حين تصبح رغباتنا أمرًا محسوم التحقق؟ هل تسعفنا لنعيش تجربة الحياة؟ الحلقة 10 من الموسم الثاني من بودكاست «هدوء» مع عمار كمال. بإمكانك مشاهدة الحلقة من خلال اليوتيوب أو الاستماع لها عبر منصات البودكاست. وكذلك يهمنا معرفة رأيك عن الحلقات بالتعليقات أو تقييمك على Apple Podcast. كما بوسعك تقديم اقتراحك لبودكاست هدوء بمراسلتنا على: [email protected] حساب عمار كمال في تويتر: https://twitter.com/ammar_kam لمتابعة جديد البودكاست تابعنا على : تويتر: https://twitter.com/MicsPod انستقرام: https://www.instagram.com/micspod فيس بوك: https://www.facebook.com/Micspodoffic لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/micspod تيك توك: https://www.tiktok.com/@micspodofficial