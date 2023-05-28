Mics | مايكس

رحلة على كرسي خشبي وإضاءة صفراء مُركزة، تجمعكم بخليط من الفلسفة والتجربة والخواطر؛ هدفها البحث عن المعاني الأجمل والأعمق والعيش باتصال مع الواقع

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