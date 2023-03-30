嗨咻

邵竞竹

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竹子最新播客《嗨咻》，是她一个人的唠嗑节目。成为新手妈妈后的她，奔波在职场和家庭中间，有许多吐槽。竹子会选择在孩子休息后（孩休和嗨咻也是谐音梗），一个人跑到小客房，深夜寂静无人，一边盯着孩子睡觉的监视器，一边举一杯红酒跟大家唠嗑。 《嗨咻》话题横跨爱情、生活、工作、自我成长。每期开始前会公布聊天内容，想提问题或加入表... More