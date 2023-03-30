嗨咻
邵竞竹
竹子最新播客《嗨咻》，是她一个人的唠嗑节目。成为新手妈妈后的她，奔波在职场和家庭中间，有许多吐槽。竹子会选择在孩子休息后（孩休和嗨咻也是谐音梗），一个人跑到小客房，深夜寂静无人，一边盯着孩子睡觉的监视器，一边举一杯红酒跟大家唠嗑。
《嗨咻》话题横跨爱情、生活、工作、自我成长。每期开始前会公布聊天内容，想提问题或加入表... More
竹子最新播客《嗨咻》，是她一个人的唠嗑节目。成为新手妈妈后的她，奔波在职场和家庭中间，有许多吐槽。竹子会选择在孩子休息后（孩休和嗨咻也是谐音梗），一个人跑到小客房，深夜寂静无人，一边盯着孩子睡觉的监视器，一边举一杯红酒跟大家唠嗑。
《嗨咻》话题横跨爱情、生活、工作、自我成长。每期开始前会公布聊天内容，想提问题或加入表... More
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016.当妈一年，我的细碎感受
00:29 当妈第一年，这集真诚评价一下生娃这件事02:27 竹子当初选择生娃前，竟然经历了这么长时间的思想斗争08:22 真正决定生，主要因为以下三个原因12:29 竹子理想家庭的样子，爸爸妈妈和两个孩子14:30 有孩子一年后重新评估，生孩子到底可不可怕？（内含三个使怀孕更舒适的经验）20:30 生孩子到底值不值？竹子现在的想法27:28 中西育儿差异第一点：孩子自己睡还是跟大人睡？34:49 中西育儿差异第二点：对于长辈/阿姨带娃的态度方式不同44:13 中西育儿差异第三点：老外带娃为啥看着轻松一些？Q&A51:47 竹子会为了娃放弃工作吗？53:52 如何看待李健老师成为丁克的理由？58:40 中西不同，是否我们管孩子管太多了？01:04:42 不敢带小孩长途旅行怎么办？01:07:37 让宝宝自己睡是不是不适合中国宝宝的体质？01:11:12 外国人真的不坐月子吗？01:13:10 双语家庭的宝宝是不是会同时说两门语言呀？
015.在还没有被中年危机击垮前，我的改变
00:10 巴厘岛的假期发生了突发事件，黑子的爸爸生命垂危 10:00 竹子突然感到了上有老下有小的中年危机感12:58 中年危机带给竹子的第一个改变：钱的重要性15:30 竹子第一次听到伦敦精英规划自己的财富自由，反应竟然是…22:00 中年人，就是给小的花完钱，给老的花钱（乐意）24:48 如果你鄙视财富，财富也会远离你27:38 中年危机带给竹子的第二个改变：我得好好活着30:12 不敢说的秘密，竹子曾经一度酗酒34:23 一场香格里拉的旅行后的改变：洗心革面重新做(健康)人36:43 比起及时行乐，不被任何欲望绑架才是快乐39:40 中年危机带给竹子的第三个改变：重新学习爱的本领41:36 激情之爱没什么好追求的，因为它太容易获得42:16 好的婚姻，可以让你发挥出超级潜力，1+1>246:04 组建自己的小家庭是件很幸福的事
014. 巴厘岛故事
00:10 竹子真正的假期终于来了02:54 本期是巴厘岛过往旅行秘史大曝光04:04 老友大相聚，法国好友JC也来了11:14 竹子的择偶观，爱灵魂，也要帅哥怎么办（颜狗的大坦白）18:41 竹子的青葱岁月，新加坡读书期间第一次来巴厘岛22:46 初到巴厘岛被日本辣妹震撼，竹子逐渐放弃美白的概念30:00 竹子发誓要把新婚丈夫带来巴厘岛过蜜月，潜聊第一段婚姻34:20 人生就是一个嗨点会越来越高的过程39:47 第三次来巴厘岛，竹子拍摄了职业生涯最奢华也最诡异的一场“婚礼”56:55 第四次旅行即将开始，竹子要见到好友BB啦
013.聊时尚，品味能被钱堆出来么？
00:03 女儿跟竹子一样，从小就爱臭美02:10 时尚跟性向光谱一样，有的人拒绝表达，有的人恣意表达，更多人在中间02:30 为什么乔布斯、扎克伯格和奥巴马从来不换衣服？05:23 竹子眼里不朽的时尚之神竟然是他（不可抑制的崇敬爱慕之情）10:20 竹子聊到她心中时尚到顶的画面激动了13:20 在这道时尚光谱上，致敬敢于表达的勇士们19:00 一个人的穿着打扮，可以反映出很多个人信息22:50 竹子时尚之路第一阶段：穷鬼时期，混在古着店里，一切我没试过的我都要尝试30:30 第二阶段：竹子有钱之后，开始疯狂买设计师品牌衣服，到底要看看你们贵在哪？36:00 第三阶段：成为行业内人，理智消费，我已经很清楚自己需要什么37:50 你的风格应该从你的个人哲学里面来，要形成你的个人哲学首先要对事情有你的看法和个人定义Q&A39:00 怎么看待穿高仿？42:25 胖女孩无法时尚吗？47:04 身材自卑有身材羞耻的女生该如何时尚？49:25 请问如何在赚钱能力不强的时候，平衡攒钱和时尚的关系？ps：4.10-4.23 NET-A-PORTER颇特天猫超品日期间，春夏新品7折起，还有专门为旅行出游季准备的10000+件单品！找客服报“竹子”，还可以领取限时2000-200的大额满减券
012.从一次夫妻吵架，产生的中西思维差异思考
00:8 两周前竹子跟黑子大吵一架1:47 复盘这次吵架的全过程8:36 来自竹子的反思，为什么每次吵架她都要对黑子发起人身攻击？13:25 法国友人的疑问，为啥我们吵架很容易觉得对方在针对自己？14:47 到底“我”的边界是什么？怎么辩论不是针对个人而是就事论事？19:15 竹子发现她不会好好辩论的原因21:36 中西方对“我”的定义边界差别26:36 听者思维与演讲者思维，你悟吧vs你别嫌我啰嗦31:06 为什么我找不到个人追求33:38 竹子也不过是在35岁时意识到有些固有思维模式是很难改变的Q&A38:00 为什么西方的女孩看起来更自信？43:03 外国的伴侣会更有责任感么？48:40 为啥影视剧中老外的聊天内容更多元化？
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竹子最新播客《嗨咻》，是她一个人的唠嗑节目。成为新手妈妈后的她，奔波在职场和家庭中间，有许多吐槽。竹子会选择在孩子休息后（孩休和嗨咻也是谐音梗），一个人跑到小客房，深夜寂静无人，一边盯着孩子睡觉的监视器，一边举一杯红酒跟大家唠嗑。
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