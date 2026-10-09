本期歌单收录了那些关于秋天的旋律🎵

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时间轴

3:53 贝多芬笔下的秋日辽阔

10:20 舒曼：秋日的告别与萧瑟

20:00 老柴的“秋之歌”

26:22 维瓦尔第笔下的丰收喜悦

29:15 勃拉姆斯：一首秋天的小提琴奏鸣曲

33:53 门德尔松的秋日金黄

37:53 舒曼：莱茵河的秋天

本期播客的详细曲目信息及文字版：

【见公众号】ep18. 古典歌单｜要如何感受秋天？先听听贝多芬和舒曼

九月开学读博之后，熬夜看文献、写论文基本是常态，要发的论文、博士论文堆在一起，文科博士的压力真不是开玩笑的。焦虑一上来，掉发、发际线后移、头皮出油这些问题就跟着来了。所以头部养护一直是我挺头疼的一件事。妙界这把T6雾化头皮按摩梳最打动我的地方，就是它把“头皮按摩”这件事变得特别省事——在寝室就能做。

✔️红光养发

1、9颗655纳米聚能红光，像掌上大排灯，改善头皮环境，激发头皮活力。

2、光色纯度高达 99.9%，高能强劲红光，能量充足，稳定头皮状态。

3、10.8cm²加大聚能光圈，圆形大光场，集中光能，护理更有效。

✔️雾化导液

1、雾化导液养发，3 档可调节，细腻喷雾口，均匀滋养头皮。

2、 6ml 大容量精油仓，可搭配多种精油，吸收效果翻倍。

✔️头皮抓揉按摩

1、60根梳齿360度仿人手抓揉，全方位舒缓头皮，放松身心

2、三档按摩力度，拨筋点穴解压助眠

✔️细节满满

1、IPX6 级整机防水，干湿两用！

2、1600毫安大电池一周一充

3、三档力度加三档雾化自由组合

周三到周五连着早八，下课有时还得写乐评、看音乐会，回到寝室经常已经十点多了，累到不想动。这时候拿它梳个五六分钟，一天攒下来的头皮紧绷感真的能松下来不少。它有三档力度可以调，一档温和、二档适中、三档深入，晚上我一般开二档，经典圆头60根齿梳，360度仿人手抓揉按摩，一抓一提，拨筋点穴，解压又助眠，睡前按按很助眠，睡眠质量高！

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完整歌单信息：

Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-Flat Major, Op. 97 "Archduke": I.Allegro moderato



Robert Schumann - Symphonic Etudes, Op. 13: Etude 2/Var. 2. Marcato il canto



Pyotr Ilyich Tchaikovsky - The Seasons, Op. 37b: X.October, "Autumn Song"



Antonio Vivaldi, - The Four Seasons: Autumn, Violin Concerto in F Major, RV 293, Op. 8 No. 3: I.Allegro



Johannes Brahms - Brahms: Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78: I.Vivace ma non troppo



Felix Mendelssohn - Lied ohne Worte, Op. 109



Robert Schumann - Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 97 "Rhenish": II.Scherzo. Sehr mäßig



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