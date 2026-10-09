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18 episodes
- 本期歌单收录了那些关于秋天的旋律🎵
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时间轴
3:53 贝多芬笔下的秋日辽阔
10:20 舒曼：秋日的告别与萧瑟
20:00 老柴的“秋之歌”
26:22 维瓦尔第笔下的丰收喜悦
29:15 勃拉姆斯：一首秋天的小提琴奏鸣曲
33:53 门德尔松的秋日金黄
37:53 舒曼：莱茵河的秋天
本期播客的详细曲目信息及文字版：
【见公众号】ep18. 古典歌单｜要如何感受秋天？先听听贝多芬和舒曼
九月开学读博之后，熬夜看文献、写论文基本是常态，要发的论文、博士论文堆在一起，文科博士的压力真不是开玩笑的。焦虑一上来，掉发、发际线后移、头皮出油这些问题就跟着来了。所以头部养护一直是我挺头疼的一件事。妙界这把T6雾化头皮按摩梳最打动我的地方，就是它把“头皮按摩”这件事变得特别省事——在寝室就能做。
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✔️头皮抓揉按摩
1、60根梳齿360度仿人手抓揉，全方位舒缓头皮，放松身心
2、三档按摩力度，拨筋点穴解压助眠
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2、1600毫安大电池一周一充
3、三档力度加三档雾化自由组合
周三到周五连着早八，下课有时还得写乐评、看音乐会，回到寝室经常已经十点多了，累到不想动。这时候拿它梳个五六分钟，一天攒下来的头皮紧绷感真的能松下来不少。它有三档力度可以调，一档温和、二档适中、三档深入，晚上我一般开二档，经典圆头60根齿梳，360度仿人手抓揉按摩，一抓一提，拨筋点穴，解压又助眠，睡前按按很助眠，睡眠质量高！
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完整歌单信息：
Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-Flat Major, Op. 97 "Archduke": I.Allegro moderato
Robert Schumann - Symphonic Etudes, Op. 13: Etude 2/Var. 2. Marcato il canto
Pyotr Ilyich Tchaikovsky - The Seasons, Op. 37b: X.October, "Autumn Song"
Antonio Vivaldi, - The Four Seasons: Autumn, Violin Concerto in F Major, RV 293, Op. 8 No. 3: I.Allegro
Johannes Brahms - Brahms: Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78: I.Vivace ma non troppo
Felix Mendelssohn - Lied ohne Worte, Op. 109
Robert Schumann - Symphony No. 3 in E Flat Major, Op. 97 "Rhenish": II.Scherzo. Sehr mäßig
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- 本期古典作曲家观察来聊聊柴可夫斯基（本来是周四更新的，国庆玩了两天，延迟到现在了）
做这期内容的想法来自最近才开始读的列夫·托尔斯泰《战争与和平》。
为什么突然开始看这本书？又是因为最近看了电影《牯岭街少年杀人事件》，里面提到了它。
于是，从这本俄国文学名著里，突然有了做老柴这期内容的灵感。
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本期播客的详细曲目信息及文字版：
【见公众号】ep17. 柴可夫斯基如何带着他的“苦难叙事”走向世界？｜古典作曲家观察
【时间轴】
7:44 内容提要
8:35 PART1：柴可夫斯基的创作生涯
9:00 第一个创作时期（60中-70中）
9:45 第二个创作时期（70中-80中）
10:36 第三个创作时期（80中-93）
11:06 PART2：音乐语言的综合
12:14 《洛可可主题变奏曲》
17:09 幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》
21:30 《bB小调第一钢琴协奏曲》第一乐章
23:47 《F大调第四交响曲》第一乐章&第二乐章
30:16 《六月“船歌”》，选自钢琴小品集《四季》
32:28 《如歌的行板》，第一弦乐四重奏第二乐章
35:15 PART3：可被翻译的苦难
35:50 歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》
43:25 《D大调小提琴协奏曲》
45:30 《b小调第六“悲怆”交响曲》
50:40 收尾
以上就是本期播客的所有内容，我们下期见！
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- 本期分享独处歌单，适合在看书、发呆、放空的时候听。
这期播客是我前天在学校琴房录的，到发布的今天，已经满打满算开学两周了。所以这期选曲很贴合我当下的状态——正在努力从假期的散漫节奏中抽离，回到开学的按部就班，也回到博士课题的推进轨道上。
歌单从莫扎特的柔板开始，到瓦格纳的牧歌收尾，刚好一个小时。听着它，这段时间会变得格外高效。
本期播客的详细曲目信息及文字版：
【见公众号】ep16. 古典歌单｜一小时独处练习，从莫扎特的柔板到瓦格纳的牧歌
【本期歌单】古典歌单｜一小时独处练习
1:28 开场：莫扎特的柔板
8:53 独属简约派的安静力量
13:06 布鲁赫的浪漫
18:00 西贝柳斯的心流法则
20:18 来首舞曲醒醒脑
23:26 有电影画面感的间奏曲
27:03 德彪西的流动线条
30:39 收尾：瓦格纳的牧歌
完整歌单信息：
Mozart - Piano Sonata No. 12 in F Major, K332: II. Adagio
Philip Glass - Etude No.8 (Arr. for 2 Guitars and Drums by Roxane）
Max Bruch - Romance in F Major for Viola and Orchestra, Op. 85
Jean Sibelius - 13 Pieces for Piano, Op. 76: No. 2, Etude (Arr. for Cello and Guitar）
Arturo Marquez - Danzón No. 2（Transcr. for piano and percussions）
Manuel Ponce - Intermezzo No. 1 in E Minor
Claude Debussy - Deux Arabesques, L. 66, CD 74: I.Première Arabesque
Richard Wagner - Siegfried Idyll, WWV 103
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- 本频道的第一期对谈类播客终于发布，对谈内容关于作曲家勃拉姆斯的作品。
节目录制于两个月前，是一次非常不容易的线下相见。
【插播】
本周日我将在宁波图书馆举办讲座，欢迎宁波的听友们来玩儿☺️
时间：2026年8月23日（周日）晚七点
地点：宁波图书馆福庆馆一楼多功能厅
预约方式：图中二维码
首期对谈邀请了我的学姐，目前在美国读指挥博士。先放几张郑指美照😘
（获奖的郑指）
（认真排练的郑指）
（和我拍毕业照的郑指）
我俩从一首勃拉姆斯的非典型性作品开始，聊到私藏的歌单、入门勃拉姆斯交响曲的tips，最后重点聊了聊勃拉姆斯的第二交响曲。
时间轴：
3:29 非典型性勃拉姆斯：b小调随想曲，Op.76 No.2
6:26 典型性勃拉姆斯
6:38 第三交响曲第三乐章，Op.90
9:43 匈牙利舞曲第5号，WoO1:No.5
16:15 D大调小提琴协奏曲，Op.77
19:10 降B大调第二钢琴协奏曲，Op.83
21:04 德意志安魂曲第一乐章，Op.45
26:11 郑挥&我的私藏勃拉姆斯旋律
26:24 郑挥：黑管五重奏，Op.115
29:24 我：第二弦乐四重奏，Op.51:No.2
35:08 郑挥：爱情圆舞曲，Op.52:No.1
36:35 勃拉姆斯交响曲的听觉地图
37:00 如何理解他的厚重感？单簧管与钢琴奏鸣曲，Op.120:No.2
42:19 如何看待他的室内乐化？第一钢琴四重奏，Op.25
47:40 如何感受他的民歌性？摇篮曲，op.49:No.4
48:53 勃拉姆斯第二交响曲，Op. 73
1:07:26 尾声
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- 本期播客想借着诺兰新片《奥德赛》聊聊西方音乐的起源，也就是古希腊时期的音乐。
但想聊的也不止于此。
由于公元前8世纪被记录下来的早期音乐非常有限，我的探索并不会止于“最早的声音长什么样”。在第三部分，我会把《奥德赛》看作一种“元叙事”，沿着这个线索，聊聊那些在精神上与它遥相呼应的音乐作品。
本期播客的详细曲目信息及文字版：
【见公众号】从诺兰《奥德赛》聊音乐的起源｜荷马时代的声音是什么样的？
时间轴
03:49 第一部分：观影前，你需要了解哪些《奥德赛》相关的历史背景？
14:31 第二部分：荷马时代的声音是什么样的？聊聊音乐的起源
16:51 线索1：音乐的社会性，它最初为何而存在？
17:26 现存最早的西方乐器：里拉琴与阿夫洛斯管
24:48 古希腊音乐作品《梅索梅德斯的缪斯赞美诗》
26:28 线索2：理性的转向，毕达哥拉斯与“数的秩序”
31:16 第三部分：与《奥德赛》精神、荷马史诗相关的音乐作品
31:53 蒙特威尔第《尤里西斯归乡记》
40:37 柏辽兹《特洛伊人》
43:51 瓦格纳《漂泊的荷兰人》
46:56 普契尼《蝴蝶夫人》
50:40 舒伯特《冬之旅》
53:56 尾声
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欢迎来到「古典不dan调」，目标是让聆听古典音乐变得有趣，也想让你在通勤、遛弯、发呆、睡不着的时候，发现古典乐还挺好玩儿的。 总之，古典不dan调，你也别单着。来，一起听！Podcast website
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