东亚观察局
东亚观察局
《东亚观察局》是由主播梵一如、沙青青、权小星三人为固定成员的对谈聊天节目，聚焦以中日韩三国为核心的“东亚地区”的热点话题、文化现象以及历史趣闻。节目每周五上线。【出品/制作：番薯剥壳工作室 Yakimo Studio】 More
《东亚观察局》是由主播梵一如、沙青青、权小星三人为固定成员的对谈聊天节目，聚焦以中日韩三国为核心的“东亚地区”的热点话题、文化现象以及历史趣闻。节目每周五上线。【出品/制作：番薯剥壳工作室 Yakimo Studio】 More
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140 歌声掌声欢呼声 尹大统领风光访美的背后
- 聊天的人 -梵一如（ID：@番薯梵一如）权小星（ID：@首尔星河湾_koreatong）- OP [email protected]
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139 《灌篮高手》火遍东亚 聊聊“运动番”对日本社会的改变
- 聊天的人 -沙青青（公号：13号埋立地）伯樵（微博：伯樵Jr）姜源 aka 小P（知乎：姜源）- 时间轴 -05:44 灌篮高手圣地巡礼的商业化，去厕所的指路都是中文字了13:05 中日篮球体系对比，解析日本篮球教育变迁29:39 升学制度与职业体育的冲突，体育就得“三从一大”嘛46:25 日本人的兴趣是大众体育还是“精英”体育？56:36 足球小子太离谱了吧，你是不是在内涵阿圭罗？01:02:53 小众但又有趣的日本运动漫画安利- OP [email protected]
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138 从愤怒中年到绝望青年 日本社会抑郁感的可能解法
- 聊天的人 -梵一如（ID：@番薯梵一如）沙青青（公号：13号埋立地）- 时间轴 -01:00 岸田文雄被“袭击”，安保这次立大功了11:33 一边选举必要一边自身安全，首相您的行程到底公不公开？19:54 愤怒的中年人“青春版”，这次的凶手居然只有24岁32:40 消费税还要涨，百姓鸡蛋都快买不起了喂47:15 抑郁、悲观与绝望，自毁的年轻人58:59 都别卷了，有机会多出去看看- OP [email protected]
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【先行版】岸田文雄险遭不测 安倍之后居然没改进？
本周五上线的节目，梵一如跟沙青青将通过对岸田文雄险些被炸这个事件的分析和评论，对近期日本政坛的动向和本次袭击事件背后的日本社会问题进行一些梳理和展开。完整版内容约60分钟左右。而其中我们选取了20分钟左右跟事件本身最相关的部分，提前上线以飨听友。- 聊天的人 -梵一如（ID：@番薯梵一如）沙青青（公号：13号埋立地）- OP [email protected]
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137 韩娱一把抓 韩粉笑开花 快去开包瓜子来听
- 聊天的人 -权小星（微博：@首尔星河湾_koreatong）金金（播客《哦莫亲故》主播）乔比（播客《哦莫亲故》主播）- 时间轴 -01:23 韩圈终于崛起，圈子也是真的小05:14 韩娱少了PD，就像少了个灵魂06:51 蓝家人聚是一团火，散是满天星07:45 韩综咖是如何养成的？08:29 知道金钟国是歌手的，真的是暴露年龄了10:43 韩综促使粉丝们考古自家哥哥的黑历史13:01 罗英锡为何是跨时代的导演？13:52 不小心暴露的小星的指压板跳绳体验记15:15 在韩综剧组，踩坑顺序也有鄙视链16:23 对于字幕的应用是韩综的创新之处17:56 韩综剪辑室的2平米小天地24:38 罗英锡PD的家族概念26:15 罗英锡的“入坑神器”是什么？30:35 知道水晶男孩的已经暴露年龄了34:39 罗英锡申原昊李有静形成了小宇宙41:27 “爱同期就是爱国家”是那一代韩国男人的共同记忆46:42 老罗从事综艺的前世今生52:23 tvN的崛起之路54:50 传说中李明翰的挖墙脚之路01:02:41 申原昊的仪式感01:09:00 申原昊如何看中国观众？01:12:11 Egg is Coming如何放大小宇宙？01:18:54 韩综小宇宙的不为人知要素01:26:49 抛妻抛子 惺惺相惜- OP [email protected]
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About 东亚观察局
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