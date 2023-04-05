东亚观察局

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《东亚观察局》是由主播梵一如、沙青青、权小星三人为固定成员的对谈聊天节目，聚焦以中日韩三国为核心的“东亚地区”的热点话题、文化现象以及历史趣闻。节目每周五上线。【出品/制作：番薯剥壳工作室 Yakimo Studio】 More