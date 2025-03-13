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提供教育趨勢、學校資訊及文教新知等，不可不知的教育事！ 師培、家長都必須掌握的教育資訊攏底家！ 內容為社區大學資源利用，希望能將在臺灣設置推動將近25年、遍及各縣市超過80所，紮根在地與社區，以形塑公民社會、進行知識解放為辦學目標的終身學習教育場域之實踐經驗，邀請社區大學全國促進會與各地社大共同參與，讓社大的經驗...
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社區People眺 EP4｜大漢溪左岸新莊的河邊春夢
大漢溪這個名字是1966年所改的，在那之前，她稱作淡水河。而淡水河這個名字是1921年由日本人改名的，在那之前，她稱作大嵙崁溪。大嵙崁溪這個名字是1877年由劉銘傳改名的，在那之前，她稱作大姑陷(Takoham)。大姑陷這個名字是桃園的平埔族霄裡社所取名的，在那之前，她沒有名字。無論河有沒有名字，河水都依然流著，無論她流經的地區生存著什麼樣的生命，河水也依然流著，灌溉著生命與文明的種子。本次故事路徑中，帶我們重新體驗大河新莊近三百年的潮起潮落，人與大河由親密而疏遠的關係演變，然後再一一撿拾起遺落在大河水畔人們的純情青春夢。 01.集合點廣福宮&福德祠→02.文德公園(陳舜臣的故事)→03.文昌路橋-舊夢新粧(新莊歌曲)&不同時代板橋婦女嫁到新莊的故事→04.文昌祠→05.萬應堂&厚德宮→06.後街&洪水塗〔清淡的日子〕畫作→07.新海橋-凹岸和新莊港→08.船頭行→09.戲館巷→10.潮江寺&米市巷→11.興漢公園&周添旺與愛愛的〔河邊春夢〕→12.新月橋-大漢溪→新月池古碼頭&紅磚港坪意象(結尾&回饋) #每周三更新 #更多教育現場請鎖定教育非知不可官方臉書 ----- 主持人：周聖心 邀訪來賓：吳敦仁 ----- Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn 搜尋訂閱：Education聽教育 ----- ▍教育電臺 ▍官網:https://bit.ly/39ISswV ▍粉絲團:https://bit.ly/nerpodcastlink ▍線上收聽:https://bit.ly/3cyxBhE Powered by Firstory Hosting
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10:19
社區People眺 EP3｜歷史小旅行－永和社大
中正紀念堂，坐落於台北都會區的核心，是民眾觀看藝文展演、休閒遊憩的場所，也是許多外國人認識台灣、來台觀光的第一站，更是台灣規模最大的「偉人」紀念物。然而多數民眾可能不知道，這塊台灣最年輕的「古蹟」所在之地曾有兵士在此駐軍，更曾預計興建台灣第一座現代化商貿中心...。 永和社區大學自2019年以民間團體身份啟動「歷史小旅行」計畫，透過培訓公民導覽員、提供有別於官方的導覽行程，帶領民眾走讀中正紀念堂的空間歷史、建造過程與建築符碼，並講解「蔣中正總統與中華民國」及「臺灣言論自由之路」常設展的重點內容。期許能透過知識的傳遞以及對威權的反省，健全台灣社會對民主、人權發展課題的討論環境。 #每周三更新 #更多教育現場請鎖定教育非知不可官方臉書 ----- 主持人：周聖心 邀訪來賓：詹新雨 ----- Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn 搜尋訂閱：Education聽教育 ----- ▍教育電臺 ▍官網:https://bit.ly/39ISswV ▍粉絲團:https://bit.ly/nerpodcastlink ▍線上收聽:https://bit.ly/3cyxBhE Powered by Firstory Hosting
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10:24
社區People眺 EP2｜平埔族沿烏溪進埔里的遷移之路
清康熙、雍正年間，漢人逐漸移入臺灣，漢番之間開始有土地買賣與贌耕等交易。漢人精於農耕技術與水利，開築水圳，借機與番人合作以擴大墾地，加上勤於經商的方式，以巧取豪奪、侵佔，原本番人土地漸轉變為漢人所有，導致番人土地不斷流失， 面對生活難為以繼的無奈與困境，這些可能都是平埔族的社民最後選擇遷移的原因。 嘉慶年間，埔里發生「郭百年事件」， 埔里地區原本的高山族埔社，深受其害，期望「招納」外界的合作伙伴，知悉中部平埔族人亦同樣面臨環境與生計的問題，因而互相取得合作的信任與基礎。終於，埔社與中部平埔族十四社社民，在道光3年(1823)共同議定，集體遷移至「山後東南勢溪埔」，這個地方應該就是現今的南投縣埔里鎮。這一年(1823)，平埔族與埔社雙方簽立一份議定「公議同立合約字」契約，確定了中部平埔族人遷徒前來埔里另尋未來的新故鄉、新家園。道光年間，拍瀑拉族的大肚社與猫霧捒社，遷移至埔里，並在當地合組一個「大肚城」，也就是埔里鎮大成里一帶，朝奉宮是大肚城的信仰中心。 南湖社大結合師生及地方人士組成團隊，從 2021 年 12 月起，分別 4 次入埔探訪，沿著烏溪流域由西往東， 即從臺中市南屯區往南投縣的埔里鎮，「有路走路、沒路潦溪」，沿徒也採集溪北與溪南的人文地景與族群發展歷史，因此，訪問許多在地的耆老與學者，希望找尋二百年前猫霧捒社入埔的歷程。 #每周三更新 #更多教育現場請鎖定教育非知不可官方臉書 ----- 主持人：周聖心 邀訪來賓：臺中市南湖社區大學校務主任 邱一峰 ----- Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn 搜尋訂閱：Education聽教育 ----- ▍教育電臺 ▍官網:https://bit.ly/39ISswV ▍粉絲團:https://bit.ly/nerpodcastlink ▍線上收聽:https://bit.ly/3cyxBhE Powered by Firstory Hosting
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10:19
校園新鮮事 教育新亮點｜節能減碳 屏科大保育永續
屏東科技大學永續辦公室，屏東科技大學成立專責減碳研究單位，研發AR擴增實境的SDGs桌遊，配合全國科普環島列車推廣永續理念，而全國唯一的動物收容中心，更是國內外重要瀕危物種的收容救傷中心，校方持續摧動的努力，也獲得永續發展獎的肯定。 #每周三更新 #更多教育趨勢請鎖定教育非知不可官方臉書 ----- 來賓：屏東科技大學 張金龍校長 ----- Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn 搜尋訂閱：Education聽教育 ----- ▍教育電臺 ▍官網:https://bit.ly/39ISswV ▍粉絲團:https://bit.ly/nerpodcastlink ▍線上收聽:https://bit.ly/3cyxBhE Powered by Firstory Hosting
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10:19
校園新鮮事 教育新亮點｜消失的糖廠村 廉使國小的永續魂
多年以前雲林龍巖糖廠被撤廢，糖廠村跟著消失，村子附近的臥龍山也因為交通建設而不見了，那個年代的孩子找不到自己的故鄉，虎尾廉使國小校長林俊傑深刻感受到環境永續的重要性，透過「健康促進」、「淨零綠生活」以及「永續循環」推動校本課程，由學校做起，逐步落實聯合國的SDGs目標，這個世代的人過得好，也希望下個世代的人過得好。 今天的教育新亮點將到獲得國家永續發展獎的雲林廉使國小，看看他們如何將聯合國SDGs目標扎根校園，為環境永續所做的努力。 #每周三更新 #更多教育現場請鎖定教育非知不可官方臉書 ----- 來賓： 雲林廉使國小校長林俊傑 主任羅雯萍 老師蔡信頡、李宜樺 學生劉碩軒 黃靖涵 王妤嫣 劉旻旻 ----- Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn 搜尋訂閱：Education聽教育 ----- ▍教育電臺 ▍官網:https://bit.ly/39ISswV ▍粉絲團:https://bit.ly/nerpodcastlink ▍線上收聽:https://bit.ly/3cyxBhE Powered by Firstory Hosting
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提供教育趨勢、學校資訊及文教新知等，不可不知的教育事！ 師培、家長都必須掌握的教育資訊攏底家！ 內容為社區大學資源利用，希望能將在臺灣設置推動將近25年、遍及各縣市超過80所，紮根在地與社區，以形塑公民社會、進行知識解放為辦學目標的終身學習教育場域之實踐經驗，邀請社區大學全國促進會與各地社大共同參與，讓社大的經驗、反思、成果，能再次成為台灣社會的養分，同時激發更多的創新與想像。 國中教育會考即將來臨，教育電臺在考前1個月特別企劃「技職新領航」系列節目，透過在技職教育中表現優異的學生說明學習歷程與各職類特色，讓學生獲得相關資訊決定自己的升學進路。 帶領聽眾認識台灣在地農產品、在地飲食文化與特色，並介紹各級學校及民間團體具特色之食農教育學習與體驗活動，培養聽眾食農素養，包括建立均衡飲食、實踐在地農產品消費、減少食物浪費、瞭解農業生產方法及農業科技與研發等。期望透過「產地到餐桌」讓每日飲食可以「吃出好健康」、「吃出好家庭」、「吃出好環境」。 ----- COVID-19疫情蔓延全球，全球首次發生15億學生的停課潮，顛覆了教育既有的模式，疫情發生以來的2年半，大型開放式線上課程Coursera、edX、Udacity大幅成長，跨國、跨界、跨媒體學習不再是夢想，期待孩子有更好的未來，父母可以跟著一起成長，透過節目讓家長聽見國際教育趨勢與觀察、教育創新轉型方向以及創新的學習模式，讓父母也能跳脫舊思維，協助孩子找到最適合自己的學習方式。 Powered by Firstory Hosting
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