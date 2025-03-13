社區People眺 EP2｜平埔族沿烏溪進埔里的遷移之路

清康熙、雍正年間，漢人逐漸移入臺灣，漢番之間開始有土地買賣與贌耕等交易。漢人精於農耕技術與水利，開築水圳，借機與番人合作以擴大墾地，加上勤於經商的方式，以巧取豪奪、侵佔，原本番人土地漸轉變為漢人所有，導致番人土地不斷流失， 面對生活難為以繼的無奈與困境，這些可能都是平埔族的社民最後選擇遷移的原因。 嘉慶年間，埔里發生「郭百年事件」， 埔里地區原本的高山族埔社，深受其害，期望「招納」外界的合作伙伴，知悉中部平埔族人亦同樣面臨環境與生計的問題，因而互相取得合作的信任與基礎。終於，埔社與中部平埔族十四社社民，在道光3年(1823)共同議定，集體遷移至「山後東南勢溪埔」，這個地方應該就是現今的南投縣埔里鎮。這一年(1823)，平埔族與埔社雙方簽立一份議定「公議同立合約字」契約，確定了中部平埔族人遷徒前來埔里另尋未來的新故鄉、新家園。道光年間，拍瀑拉族的大肚社與猫霧捒社，遷移至埔里，並在當地合組一個「大肚城」，也就是埔里鎮大成里一帶，朝奉宮是大肚城的信仰中心。 南湖社大結合師生及地方人士組成團隊，從 2021 年 12 月起，分別 4 次入埔探訪，沿著烏溪流域由西往東， 即從臺中市南屯區往南投縣的埔里鎮，「有路走路、沒路潦溪」，沿徒也採集溪北與溪南的人文地景與族群發展歷史，因此，訪問許多在地的耆老與學者，希望找尋二百年前猫霧捒社入埔的歷程。 #每周三更新 #更多教育現場請鎖定教育非知不可官方臉書 ----- 主持人：周聖心 邀訪來賓：臺中市南湖社區大學校務主任 邱一峰 ----- Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn 搜尋訂閱：Education聽教育 ----- ▍教育電臺 ▍官網:https://bit.ly/39ISswV ▍粉絲團:https://bit.ly/nerpodcastlink ▍線上收聽:https://bit.ly/3cyxBhE Powered by Firstory Hosting