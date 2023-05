اپیزود چهلم : سلفی ها

در دو اپیزود قبلی در مورد حسیدیها و آمیشها که دو فرقه محافظه کار از یهودیت و مسیحیت هستند صحبت کردم. در این اپیزود هم در مورد یک شاخه محافظه کار از دین اسلام حرف میزنم. شاخه سلفی که با رشد زیادی در حال بزرگتر شدن است و سالهای اخیر در اخبار و رسانه ها زیاد در موردش شنیدیم. سلفی گری تبدیل به یک موضوع مهم ازحوزه اسلام در دوره معاصر شده. این شاخه از اسلام با مفاهیمی مثل بنیادگرایی و جهادگرایی آمیحته شده . گرچه بیشتر سلفیها ساکت گرا و به دور از فعالیت سیاسی و نظامی هستند اما اقلیتی از آنها مثل گروههای القاعده و بوکوحرام دست به خشونت و انجام فعالیتهای نظامی میزنند که به آنها جهادگرا میگویند. در این اپیزود در مورد ریشه های تاریخی این جنبش و همینطور وهابیت میشنوید. با هم به عربستان، بریتانيا و بوسنی هم میرویم و وضعیت سلفیگری در این کشورها را مرور میکنیم. در این اپیزود نام «ابن تیمیه» را اشتباه تلفظ کردم و بابت این اشتباه از شما شنوندگان پوزش میخواهم