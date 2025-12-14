Episode 26: DJ Cintronics 2025 House Mix Vol. 18
12/13/2025 | 2h 15 mins.
DJ Cintronics 2025 House Mix Vol 18Play it loud and turn up the BASS!Booking: 732-207-6312Email: [email protected]
Episode 25: DJ Cintronics 2025 House Mix Vol 17
12/07/2025 | 2h
DJ Cintronics 2025 House Mix Vol 17Play it loud and turn up the BASS!Booking: 732-207-6312Email: [email protected]
Episode 23: DJ Cintronics 2025 House Mix Vol 16
11/29/2025 | 1h 15 mins.
DJ Cintronics 2025 House Mix Vol 16House Music for your soul. Play it loud and turn up the BASS!Booking: 732-207-6312Email: [email protected]
Episode 24: DJ Cintronics Thanksgiving Classic House Mix
11/28/2025 | 1h 59 mins.
DJ Cintronics Thanksgiving Classic House MixPlay it loud and turn up the BASSBooking: 732-207-6312Email: [email protected]
Episode 22: DJ Cintronics 2025 House Mix Vol 15
11/22/2025 | 2h 10 mins.
DJ Cintronics 2025 House Mix Vol 15House Music for your soul. Play It Loud and turn up the BASS!Booking: 732-207-6312Email: [email protected]
DJ Cintronics' Podcast