About ده دقیقه مکث

سلام. من علی هستم و این پادکست ده دقیقه مکث هستش! برای اینکه بیشتر با این پادکست و من آشنا بشین، به معرفی یک دقیقه ای این پادکست گوش کنین. همچنین ما رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنین. توی هر قسمت یک تمرین مدیتیشن و ذهن آگاهی متفاوتی رو با هم داریم که نه تنها به آرامشون کمک میکنه بلکه باعث میشه با هشیاری و ذهن آگاهمون هم آشناتر بشیم. linktr.ee/10minpause 10minpause is a Farsi meditation podcast. In every episode, for 10 minutes, we practice meditation and mindfulness. Follow us on Instagram @10minpause , available on all podcast platforms.