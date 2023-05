Defected Radio Show 21.04.23 with Sam Divine

Podcast from Defected Records Butch & Nic Fancuilli - I Want You [Defected] 00:00Ian Asher feat. RuthEnne - Feel The Same (Riva Starr Mix) [Easier Said] 05:54Jewel Kid - Release Inside [Glasgow Underground] 10:00Archie Hamilton feat. HQA - Let The Light In [Defected] 14:14Noir & Haze - Around (The Reynolds Edit) [PASHION] 19:44Mason Collective - A Little Affection [DFTD] 23:27AirBorn X Hurricane - Work (Atjazz Remix) [The Remedy Project] 27:48YOURS – CALLING [White Label] 31:58Melle Brown feat. Annie Mac - Feel About You (Sean McCabe Underground Dub Mix) [Virgin] 35:07MOST RATED: Sam Divine & Hayley may - Face In The Crowd [DVINE Sounds] 39:26Jazzy - Giving Me (Darius Syrossian Remix) [Polydor] 44:58Marc Cotterell - Swingers & Groovers [Plastik People Selections] 49:184 To The Floor: Roy Davis Jr. feat. Peven Everett - Gabriel (Live Garage Version) [XL Recordings] 54:04Shermanology & The Godfather feat. Tony Sherman - Can’t Let Go [D’EAUPE DEMAND] 1:01:11Bellaire - Take Five [AOC Records] 1:06:18Kellie Allen - Gotta Be [PIV] 1:09:06Infalir - Keep It Real [ORIGINS Records] 1:15:34The Deepshakerz - Sometime [Safe Music] 1:22:11Len Faki - It’s Time (To Move Your Body) [Figure] 1:26:49Radio Slave - Wild Life (Disco Mix) [Rekids] 1:32:54Ferreck Dawn & Todd Terry - Get On Down [Insomniacs Records] 1:39:30Tete De La Course - I Got it (Niles Cooper Remix) [Snatch!] 1:43:48Larse - A Part Of (Riva Starr Saturn Mix) [Defected] 1:48:03Sound Support - Higher [Toy Tonics] 1:52:30Jamie Jones & Channel Tres - Got Time For Me [Helix Records] 1:56:36