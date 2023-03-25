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每周用毒辣视角，聊三个科技热点。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 逐字稿在知识星球：小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝、央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马... More
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每周用毒辣视角，聊三个科技热点。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 逐字稿在知识星球：小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝、央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马... More

Available Episodes

5 of 52
  • V53.星舰爆炸！下一个马斯克出现了？
    [00:04]SpaceX星舰真的失败了吗？[28:02]下一个马斯克，可能是26岁华裔Alex Wang？[57:37]纳瓦尔宝典，是成功学吗？- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝、央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）专业投资人。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：全网百万粉丝、首位登上彭博社的高知电动车女KOL，剑桥大学毕业，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞。 曾任纽约秀场模特，精通中英法西粤五门语言，畅销书作家，著有科技畅销书“火星人马斯克” 。大卫是谁：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。
    5/9/2023
    1:24:51
  • V52.中国也能有自己的ChatGPT和Copilot了？国内人工智能弯道超车的机会在工具应用？
    [00:04]AI到底和我们有啥关系？重点概览：Part.1：大小马在生活和工作中如何使用 AI 工具。国内外还出现了哪些优秀的 AI 创业公司。微软全家桶被 GPT-4 革新，推出Copilot。Part.2：中国有哪些公司可以对标微软，做出类似产品。大模型很多了，中国AI的机会在应用层。钉钉发布的几个类 Copilot 落地场景。Part.3：中国科技大厂在 AI 领域的优势与劣势。为什么钉钉是你最快能用到的 AI 应用。未来我们会如何与 AI 共处。[34:21]价格战厮杀后，车企还能靠啥制胜？重点概览：Part.1：小鹏扶摇发布会看下来，大小马有什么感受。自动驾驶到底是不是扯淡。怎么看何小鹏说“300万销售额是车企入场券”。Part.2：电车老韭菜的充电焦虑。小鹏与特斯拉的智能驾驶。一体化压铸好处在哪？到底维修贵不贵？Part.3：大小马给小鹏的一些建议。[1:18:51]Sam Altman和马斯克分道扬镳？重点概览：马斯克与奥特曼的“相爱”与“分手”。挖坑：聊聊OpenAI的35岁女CTO马斯克是不喜欢人工智能，还是不喜欢Open AI。- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝、央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）专业投资人。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：全网百万粉丝、首位登上彭博社的高知电动车女KOL，剑桥大学毕业，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞。 曾任纽约秀场模特，精通中英法西粤五门语言，畅销书作家，著有科技畅销书“火星人马斯克” 。大卫是谁：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。
    4/19/2023
    1:34:27
  • V51.和百大up主苏星河聊聊：燃油车有啥魅力？自动驾驶为啥不用高精地图？车机哪家强？
    本周与百大up主苏星河一起聊聊：[00:04]传统燃油车，现在还值得买吗？[31:42]自动驾驶为啥都不用高精地图了？[46:50]车机到底哪家强？- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝、央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）专业投资人。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。电动Emma：全网百万粉丝、首位登上彭博社的高知电动车女KOL，剑桥大学毕业，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞。 曾任纽约秀场模特，精通中英法西粤五门语言，畅销书作家，著有科技畅销书“火星人马斯克” 。大卫是谁：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。本期嘉宾：苏星河牛通，b站百大up主，专注软件测评。
    4/7/2023
    1:18:06
  • V50.小鹏能靠新车P7i翻身吗？日本汽车工业和自动驾驶现状如何？普通人如何做赛车手？
    本周与赛车手谢欣哲一起聊聊：[00:00]小鹏P7i新车发布，值不值得买？[40:23]日本汽车工业和自动驾驶，现状如何？[1:00:57]普通人如何做赛车手？- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝、央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）专业投资人。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。 电动Emma：全网百万粉丝、首位登上彭博社的高知电动车女KOL，剑桥大学毕业，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞。 曾任纽约秀场模特，精通中英法西粤五门语言，畅销书作家，著有科技畅销书“火星人马斯克” 。 大卫是谁：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。本期嘉宾: 赛车手谢欣哲，CTCC三届年度总冠军，《欣哲频道》主理人。
    3/25/2023
    1:30:31
  • V49.特斯拉投资者日，哪些必看？你根本不懂财富自由和读书？
    本周与海外嘉宾一起聊聊：[00:05]特斯拉最新Master Plan发布，马斯克又画大饼？[43:36]实现财务自由，不能只靠投资？[1:17:12]如何读书更有效？- 视频版在b站∶大小马聊科技- 本集逐字稿和推荐资料在公众号：DannyData小丹尼- 大小马聊科技群微信号：dannydata1主讲人：小丹尼+电动Emma+大卫小丹尼：全网500万粉丝、央视官方合作，知识+财经领域和车企合作Top 1 up主； 擅长做泛科技+财经受众群更大、科技感更强的汽车相关内容，作品被马斯克、何小鹏、秦力洪等大佬称赞；世界名校毕业，中国互联网协会青年专家，多次和科技大佬对话并主持大型活动；互联网战投、奇绩创坛（前YC中国）专业投资人。2021年微博最具影响力财经大V。汽车之家年度新锐合伙人。 电动Emma：全网百万粉丝、首位登上彭博社的高知电动车女KOL，剑桥大学毕业，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞。 曾任纽约秀场模特，精通中英法西粤五门语言，畅销书作家，著有科技畅销书“火星人马斯克” 。 大卫是谁：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。本期嘉宾: MoneyXYZ频道博主Ray，擅长讲解特斯拉、投资、财富自由、读书、旅游等话题。
    3/8/2023
    1:45:35

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电动Emma：全网百万粉丝、首位登上彭博社的高知电动车女KOL，剑桥大学毕业，擅长做男女观众通吃的文艺与汽车跨界内容，作品曾被马斯克、何小鹏等高管点赞。 曾任纽约秀场模特，精通中英法西粤五门语言，畅销书作家，著有科技畅销书“火星人马斯克” 。


大卫是谁：剑桥大学纳米技术研究生、帝国理工学院材料学本科。少有的既硬核、又能侃、又有趣的科技男。曾在clubhouse 3天内获得4000+粉丝。2020 年Tatle Gen T 亚洲新锐100人。2021年中国车联网风云人物。36氪2022全球华人精英Power 100。原百度阿波罗团队高级产品经理，拥有多年自动化及智能产品开发经验，曾主导开发自动驾驶语音和视觉辅助套件(ADAS)。后续加入惠尔海工，主导开发的海上智能监测浮漂获得海外归国人员创业大赛“春晖杯”大奖。同时也获得了多个国内外智能装备专业奖项。2018年携百度与行业精英创办自动驾驶明星公司惠尔智能。

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