Sarah, no despiertes / La oscuridad es un océano

Una misteriosa puerta se aparece en los sueños de Sarah y criaturas nocturnas acechan para salir por la noche.Graba un mensaje de voz aquí: https://www.speakpipe.com/creepyenespanolhttps://www.instagram.com/creepyenespanol/Creado por: Jon GrilzProducido por: Guillermo Ruiz de Santiago SánchezTraducción: Alex VillalobosVoces de: Ginette Zavala, Fernando Hernández, Edgar CañasMúsica: elements.envato.com"Why Sarah Never Sleeps" by Death by Proxy"The night is an ocean" by Queen Iacomina Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.