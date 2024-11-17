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离谱批发
Amberinpeace
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节目简介： 离谱批发是一档轻松无压力的闲聊播客，我们会跟大家分享一些以【离谱】为基调的逸闻趣事，所见所闻。 聊生活聊工作，聊情感聊自我，聊一切离谱的事。 偶尔深刻，有时迷茫，经常大笑，永远欢脱。
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第16期 爆笑极限二选一来啦！没想到我们竟如此不同！
我们的小播客粉丝破千啦！本着离谱批发的娱乐精神，我们带着本期的爆笑极限二选一来咯！！05:00 快问快答部分：软桃子还是硬桃子甜粽子还是咸粽子青柠味薯片还是黄瓜味薯片拿铁还是美式甜玉米还是糯玉米啥 红葡萄酒还是白葡萄酒身高1米3 or身高2米5?我给同性朋友洗澡or同性朋友给我洗澡?跟杨子热吻一个小时还是跟最渣的前男友热吻一个小时？终生不睡觉也不会累or终生吃吃吃也不会胖?对象出轨or自己出轨?09:25 主播个性化问题部分：09:50 针对贾老师问题10:50 针对Amber问题13:41 针对面面问题18:12 针对雷哥问题20:56 大众娱乐类问题部分：21:12 如果注定要出名，想因为脚臭出名or因为抠鼻屎出名?23:20 如果注定要秃头，你选择秃中间or秃两边?25:00 五年不能上网or公开所有上网记录包括无痕浏览器里面所有的记录?27:38 如果恋爱一定要谈，你选择一亲吻就脸上长痘or一做爱就放屁?29:06上厕所发现没有纸，不擦还是捡垃圾桶里其他人用过的擦？31:39 如果你必须有病，你是选讲谎话就打嗝or遇见喜欢的人就骂脏话?33:32 超级多小蟑螂在你的房间一周 VS 有一只超级大蟑螂在你的房间里一周34:25 恋人和同性出轨or和异性出轨？35:50 伴侣一次出轨三个人or同一个人出轨三次？38:03 朋友的恋人出轨，你选择告诉还是不告诉？41:00 比伴侣死的早or死的晚？43:06 自由旅行or家人朋友共度一生？45:36 免费环游世界一年or给你五百万但是不能旅游？47:17 单程通勤两小时但喜欢的工作or不通勤但不喜欢的工作？49:04 你会选择稳定的收入，还是选择搞自己的事业？50:13 女性如果统治世界，男性可以生育or男性无法使用暴力?53:09 大众深度类问题部分53:20 伴侣的选择上，是选择一个你爱的人，还是一个爱你的人？59:12 如果有一种技术可以让人类实现永生，但代价是人类必须放弃自然生育，以控制地球人口数量，你是否愿意接受这种永生技术？63:23 教育体系应该更侧重于培养学生的学术能力，为高等教育和科研输送人才，还是着重培养学生的职业技能，以满足社会对不同行业的劳动力需求？如果大家有什么比我们还离谱的想法也可以在评论区给我们留言，表达观点，我们期待与大家的互动！也感谢大家收听我们离谱批发的节目，大家可以再，小宇宙，苹果podcast，QQ音乐，喜马拉雅，等平台关注订阅我们的节目，那我们就下期再见！
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1:13:52
第15期 我很喜欢的博主说能共情麦琳的人都有病，我是不是有病？
本期节目是我们在看完再见爱人第五期的时候录制了，我们觉得到第五期已经是故事的高潮了。没想到，看到了最新的第六期后，我们觉得还是录早了，第六期竟然还可以更癫！关于麦麦，我们4个人也产生了不同的观点甚至是激烈的battle。但我们说的都仅代表我们个人观点，欢迎大家友好讨论交流。02:19 杨子你做个人吧！ 40:02 麦琳，你的心趴在哪你自己知道吗？ 49:33 麦琳忽视李行亮是她不愿意去承认的事实51:37 雷哥为麦辩护01:01:11 想到了毛晓彤老师之前的一句话：“你没有说过的话是剪不进去的对吗陈翔？”01:13:54 "你要爱我，我永远是你的第一顺位。但我爱不爱你，你都要以为你是我的第一顺位"01:19:45 巴甫洛夫的狗01:22:26 手哥你别真把自己当乾隆01:27:13 他咋那么爱下跪呢？01:28:24 艺术家人格的爱无能 01:30:42 爱的五种语言 同频是一种暂时的状态，是会变化的，但爱不是状态，爱是一种调频的能力！希望大家都能找到那个不需要再见的爱人！
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1:48:48
第14期 时光不老，我们不散：探索那些让友情历久弥新的秘密
Hello大家好！很久不见了，我们又回来啦！这个秋天，因为一场婚礼party，我们与很多老友重聚，与最亲的朋友们分享了当下的喜悦和感动。这场被友情包围的 party 也让我们深深意识到友谊在我们一生中的分量是如此沉甸甸的。我们不禁思考，是什么能让我们这么多年的友情都没有走散，哪怕我们分布在全国各地，有着自己的生活和事业，但这份友谊却好像一直不曾改变过。所以本期我们想跟大家聊聊友情这件大事！04:42 一场婚礼引发的主题14:05 究竟不在一个城市生活的好朋友，会不会慢慢就走散了？16:08 我曾经陪着ta一起哭，但后面心照不宣的失联了。友谊的高潮果然是失去友谊的时刻。22:15 那个住在我家街对面的韩国朋友，在我与她失联得等日子里，我经常梦见她。28:07 听到这首歌，突然好想你，真的好久没见了！32:10 在哪一个时刻，或者是达到了什么标准，这个人普通从朋友变成了好朋友？45:10 朋友间是否真的需要“势均力敌”？48:47 面面版致橡树”我们谁也不要做攀援的凌霄花，借对方的高枝炫耀自己，我们要成为橡树和木棉，你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳；我们共享雾霭、流岚、虹霓。“51:29 你也是别人心中闪闪发光的那个人，你也是别人心中的天才女友54:10 我们心目中的宝藏朋友01:04:14 如何面对走散了的朋友？”来日陌生的是昨日最亲的某某，总好于那日我没有遇过某某。“01:10:58 写了一首小诗送给我的朋友们
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1:14:53
第13期 从没见过如此有机，零添加，零农药的好物推荐！
众所周知，我们离谱批发是种草和拔草的大户，周围的朋友都很爱吃我们的安利，可以说是行走的人间种草机。种草这一期一直是雷哥的执念，所以这次我们决定一定要把用过的好物挖掘出来分享给大家，这一期真的都是我们自己花钱的自用物品，没有广告！没有广告！是广告我吃了！！！OK开启我们今天的安利！ 头发护理篇：03：54 细软塌油头的自述面面推荐Part：06：10 丰添防脱洗发水（低泡）07：45 发朵极致丰盈洗发水10：48 精致女人的分区护理之狗头发膜16：55 ORIBE护发精油18：15 油头必备之康如干发喷雾（含一丢丢拉踩）21：22 乱入一条雷哥对某品牌的控诉，拔草了！24：05 DermaB柑橘凌晨护手霜雷哥推荐Part：24：30 米诺不耐受星人的选择—欧倍青咖啡因头皮营养液Amber推荐Part：30：00 便宜好用的侧柏叶洗发皂34：50 插播一条王老师对养发的知识与经验：一套组合拳“内调+外用”38：24 推荐一位某书养发博主日护篇Amber推荐Part：39：10 风很大的闭口水，亲测有效41：28 Native Deodorant止汗膏43：00 搓澡皮子&身体乳手套雷哥&面面推荐Part：46：25 国货之光-真丽斯洗面奶黛优佳洗面奶悦芙缇洗卸合一洁颜蜜家居用品篇50：00 面面严选之提升幸福感的密封袋-依代54：25 没什么牌子的凉席（易安阁家纺：卡通蓝色华夫格腊肠犬凉席...)58：44 绽家内衣清洗液 & 绽家地板清洁1：03：00 香香好物小集锦Muji香味蜡烛（白檀香&日本扁柏香）线香 apotheke fragrance （24k rose & endless summer)零食饮料篇01：06：20 今麦郎山西刀削面，“我感觉我此刻就在山西！”01：10：24 齐齐哈尔烤牛肉-某音搜索齐齐哈尔市东来润牛羊肉01：16：40 观树咖啡原液&flavorcode冷萃茶咖鸽鸽豆角干花满楼鲜花饼&云腿鲜花饼金门特产高坑牛肉干Olive Young大小家电篇01：20：30 扫拖一体机器人，早买早快乐01：25：00 北方孩子到南方之后爱上了电瓶车，它的名字叫小黑莫名奇妙类01：30：55 AI去双下巴功能震惊了我，从此我的二姨妈都要让我给她P双下巴01：32：58 咸鱼上的酒店代订服务 （切记谨防上当受骗）哦！01：34：45 某音购物大额券获取小妙招，跟大数据斗智斗勇 （亲测有效）01：36：43 实用且貌美的挂脖眼镜包01：37：42 伍佰老师没想到自己竟然被归为好物分享，林忆莲老师也没有想到自己竟然被归到莫名其妙类大家有什么疑问欢迎给我们留言哟~~~
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1:41:31
第12期 我是一个没有支持系统的人
有个说法是讲人不是一座孤岛但你有这样的感受吗？你有家人、有朋友，却常常有一种孤立无援，无依无靠的感觉？遇到和朋友或者家人的争吵的时刻，找不到人可以即刻将你从糟糕的情绪体验中带出来，回顾你过往的经历，好像从来不管是遇到低落的情绪时，还是遇到什么困境的时候，还是人生囿于迷茫的混沌的时候，好像都是习惯一个人扛，你所有关于痛苦的分享都是滞后的。所以你，会不会是一个没有支持系统的人？带着这个疑问和我们一起来复盘一下你的支持系统吧！本期画重点：01:05 什么是社会支持系统？05:30 自测你的社会支持系统是否完善？23:55 自我世界如此丰满，热爱生活的人，为什么还是会陷入到孤独里？29:50 勇敢的向宇宙发出信号31:31 为什么拥有同样的社会关系网，可人们所得到的支持却有这么大的差异？38:34 对待关系，懂得删减，接受离开44:15 关于亲人、伴侣、朋友得不到支持，反而成为伤害？1.雷哥支持系统的断裂和重建的故事2.面面面临友谊的决裂当你的支持系统里的人变成伤害的源头，软肋转换成刺向的你利刃，会让人很错愕，让人呈现一种灵肉分离的解离状态。仿佛情绪成为了一条河流，我站在河里看着它从我脚下流过，情绪是情绪，我是我。58:20 低能量的时候，如何救自己千万次？从那一刻起，我有意识的整理我身边的人际关系，调整我自己的生活状态！我知道所有问题的答案一定就在我自己身上！我才明白原来之前我的生活没有任何的支持系统，全部都是消耗系统！消耗我的青春，消耗我的灵魂！那一刻，我想对人生，重新编辑！Let’s 重新编辑人生！70:12 面面的自救方案1.洗澡时候吃橙子大法（实操版）2.公园20分钟理论77:05 安伯的自救方案1.自救的第一步寻访各种中医2.找开心3.晒太阳82:05 我的赛博支持系统其实很多话题归根结底都在讨论一件事，就是作为一个普通人，该如何过好我们的人生。方法论和结论基本都殊途同归其实 想过一个很棒的人生就是细化到每一天，完成几个小目标，有点小胜利，小成就感，几个小确幸事件，自我肯定这一天我没白过，我心满意足，就够了！如果人生有超过一半时间都拥有这种满意的一天，就是一个超级棒的人生了，因为你经常取得的这些“小胜利” 就是远大目标路上的里程碑。所以，不管是让你感到快乐的美食，还是让你动容的音乐，是让你内啡肽爆棚的运动，还是横跨东南亚的追星活动，又或者是你为了创建亲密踏出的那一小步或一大步，这些都是你的“小胜利”，是过好你的人生的组成部分。祝大家每天都是心满意足的一天！
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1:33:01
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