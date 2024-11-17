第12期 我是一个没有支持系统的人

有个说法是讲人不是一座孤岛但你有这样的感受吗？你有家人、有朋友，却常常有一种孤立无援，无依无靠的感觉？遇到和朋友或者家人的争吵的时刻，找不到人可以即刻将你从糟糕的情绪体验中带出来，回顾你过往的经历，好像从来不管是遇到低落的情绪时，还是遇到什么困境的时候，还是人生囿于迷茫的混沌的时候，好像都是习惯一个人扛，你所有关于痛苦的分享都是滞后的。所以你，会不会是一个没有支持系统的人？带着这个疑问和我们一起来复盘一下你的支持系统吧！本期画重点：01:05 什么是社会支持系统？05:30 自测你的社会支持系统是否完善？23:55 自我世界如此丰满，热爱生活的人，为什么还是会陷入到孤独里？29:50 勇敢的向宇宙发出信号31:31 为什么拥有同样的社会关系网，可人们所得到的支持却有这么大的差异？38:34 对待关系，懂得删减，接受离开44:15 关于亲人、伴侣、朋友得不到支持，反而成为伤害？1.雷哥支持系统的断裂和重建的故事2.面面面临友谊的决裂当你的支持系统里的人变成伤害的源头，软肋转换成刺向的你利刃，会让人很错愕，让人呈现一种灵肉分离的解离状态。仿佛情绪成为了一条河流，我站在河里看着它从我脚下流过，情绪是情绪，我是我。58:20 低能量的时候，如何救自己千万次？从那一刻起，我有意识的整理我身边的人际关系，调整我自己的生活状态！我知道所有问题的答案一定就在我自己身上！我才明白原来之前我的生活没有任何的支持系统，全部都是消耗系统！消耗我的青春，消耗我的灵魂！那一刻，我想对人生，重新编辑！Let’s 重新编辑人生！70:12 面面的自救方案1.洗澡时候吃橙子大法（实操版）2.公园20分钟理论77:05 安伯的自救方案1.自救的第一步寻访各种中医2.找开心3.晒太阳82:05 我的赛博支持系统其实很多话题归根结底都在讨论一件事，就是作为一个普通人，该如何过好我们的人生。方法论和结论基本都殊途同归其实 想过一个很棒的人生就是细化到每一天，完成几个小目标，有点小胜利，小成就感，几个小确幸事件，自我肯定这一天我没白过，我心满意足，就够了！如果人生有超过一半时间都拥有这种满意的一天，就是一个超级棒的人生了，因为你经常取得的这些“小胜利” 就是远大目标路上的里程碑。所以，不管是让你感到快乐的美食，还是让你动容的音乐，是让你内啡肽爆棚的运动，还是横跨东南亚的追星活动，又或者是你为了创建亲密踏出的那一小步或一大步，这些都是你的“小胜利”，是过好你的人生的组成部分。祝大家每天都是心满意足的一天！