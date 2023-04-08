132.高考，还能改变命运吗？

高考这个话题呢，也是我和商老师一直想和大家来聊聊的。今天借此机会，和大家分享一些我们的想法。祝愿今年的高考生都能进入到理想的学府！【内容提要】06:55 很多人在报考时，都会有“不浪费分数” 的思想25:50 绝大多数人更在乎分数，这其实是一种现代性焦虑30:49 我们应当如何摆脱现代性焦虑？34:36 在做决定之前，可以优先选择确定的东西36:58 社会学专业究竟是做什么的？45:03 上大学的意义是什么？50:45 大学和高中究竟哪里不一样？62:43 靠大学改变命运这件事为什么变难了？74:52 人生的每一步都是算数的【One More Thing】-最近，我的爱情课的沟通彩蛋课上线啦。我希望通过一门系统的课程，来帮助大家去解决爱情里不同阶段、不同类型的沟通问题。希望大家能愉快地和别人形成链接，鼓励自己更勇敢地跨出第一步。-我做的《沈奕斐性教育课》已经上线，我想通过这门课，和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性。所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号「光之来处」去看一看。-如果你对「社会学爱情思维课」、CP卡牌感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。 如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：芦毅设计：马晓羽剪辑：达达