沈奕斐的播客
沈奕斐
“沈奕斐的播客”是由新世相光之来处出品的夫妻谈话型播客。主播为复旦大学社会学系副教授沈奕斐和法律从业近20年的商建刚，两人同时也是结婚20年的夫妻。
两人会从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，也会穿插些轻松的夫妻日常聊天。 More
“沈奕斐的播客”是由新世相光之来处出品的夫妻谈话型播客。主播为复旦大学社会学系副教授沈奕斐和法律从业近20年的商建刚，两人同时也是结婚20年的夫妻。
两人会从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，也会穿插些轻松的夫妻日常聊天。 More
Available Episodes
5 of 135
136.《芭比》里的令人“破防”的女性主义，究竟是怎样的？
一年一度的家庭聊电影环节又来啦！今天和大家聊一聊，许多听众朋友留言想听我们讲讲的电影《芭比》。【内容提要】09:59 芭比更像是女性主义的一波过度23:44 女性接受自己不完美后，是不是就能躺平呢？29:35 《芭比》欠缺了现实女性中遇到的问题33:03 为什么辣妈反而是对女性的束缚？43:55 芭比创造的并不是现实女性的理想世界61:38 很多男性看完之后为什么没有感悟？66:06 真正的性别平等，是每个人的发展都不受性别限制71:36 我们一家人给这部电影的推荐指数是多少？【One More Thing】-最近，我的爱情课的沟通彩蛋课上线啦。我希望通过一门系统的课程，来帮助大家去解决爱情里不同阶段、不同类型的沟通问题。希望大家能愉快地和别人形成链接，鼓励自己更勇敢地跨出第一步。-我做的《沈奕斐性教育课》已经上线，我想通过这门课，和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性。所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号「光之来处」去看一看。-如果你对「社会学爱情思维课」、CP卡牌感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。 如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：芦毅设计：马晓羽剪辑：达达
135.面对“偷拍”，不要让正义变得无限
关于“偷拍”这件事，最近我看到了不少相关新闻。我和商老师也想和大家聊聊，究竟你在没有受到侵害的时候，应不应该主动维权呢？【内容提要】10:37 我们有没有权利在公共场合拍照？17:15 被人无意中拍到，有没有资格要求查对方手机？24:32 不要让社会的试错空间变得狭小36:02 我们有没有质疑别人偷拍的权利？47:59 女性会有一种生活中的集体恐惧感59:48 正义的目标，也不能通过非正义的手段实现77:32 一个社会没有信任，是很难运行好的【One More Thing】-最近，我的爱情课的沟通彩蛋课上线啦。我希望通过一门系统的课程，来帮助大家去解决爱情里不同阶段、不同类型的沟通问题。希望大家能愉快地和别人形成链接，鼓励自己更勇敢地跨出第一步。-我做的《沈奕斐性教育课》已经上线，我想通过这门课，和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性。所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号「光之来处」去看一看。-如果你对「社会学爱情思维课」、CP卡牌感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。 如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：芦毅设计：马晓羽剪辑：达达
134.《消失的她》里到底有哪些法律问题？
最近《消失的她》这部电影很火，我和商老师也一起去看了一下。关于这部电影呢，我们想来和大家聊一聊，这里边涉及到的一些法律问题。【内容提要】06:38 愤怒是更容易吸引注意力的14:13 现在的爱情观是不是倒退了？16:47 电影里的刻板印象形成了一些新的不平等20:13 泰国杀妻案和电影里不同在哪里？26:40 何非的欺骗，可以导致婚姻无效吗？31:06 赌债算不算夫妻的共同债务？38:42 套路贷是怎样利滚利的？58:53 为什么何非一定要报案？【One More Thing】-最近，我的爱情课的沟通彩蛋课上线啦。我希望通过一门系统的课程，来帮助大家去解决爱情里不同阶段、不同类型的沟通问题。希望大家能愉快地和别人形成链接，鼓励自己更勇敢地跨出第一步。-我做的《沈奕斐性教育课》已经上线，我想通过这门课，和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性。所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号「光之来处」去看一看。-如果你对「社会学爱情思维课」、CP卡牌感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。 如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：芦毅设计：马晓羽剪辑：达达
133.“就业最难年”，究竟难在哪里？
上次和大家聊完了高考这个话题，很多已经毕业的读者反馈说，现在的工作是越来越难找了。今天我和商老师也就这个话题，和大家继续聊聊。【内容提要】13:53 就业难，是一个时代难题29:12 出国留学依然不是一个大众的选择39:50 考研、考公和工作，为什么很难同时进行？47:18 为什么大家找不到工作？54:26 选择考研时，什么才是重要的？58:46 挣钱其实是件值得骄傲的事62:24 公务员究竟能不能躺平？70:38 大学四年应该如何度过？【One More Thing】-最近，我的爱情课的沟通彩蛋课上线啦。我希望通过一门系统的课程，来帮助大家去解决爱情里不同阶段、不同类型的沟通问题。希望大家能愉快地和别人形成链接，鼓励自己更勇敢地跨出第一步。-我做的《沈奕斐性教育课》已经上线，我想通过这门课，和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性。所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号「光之来处」去看一看。-如果你对「社会学爱情思维课」、CP卡牌感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。 如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：芦毅设计：马晓羽剪辑：达达
132.高考，还能改变命运吗？
高考这个话题呢，也是我和商老师一直想和大家来聊聊的。今天借此机会，和大家分享一些我们的想法。祝愿今年的高考生都能进入到理想的学府！【内容提要】06:55 很多人在报考时，都会有“不浪费分数” 的思想25:50 绝大多数人更在乎分数，这其实是一种现代性焦虑30:49 我们应当如何摆脱现代性焦虑？34:36 在做决定之前，可以优先选择确定的东西36:58 社会学专业究竟是做什么的？45:03 上大学的意义是什么？50:45 大学和高中究竟哪里不一样？62:43 靠大学改变命运这件事为什么变难了？74:52 人生的每一步都是算数的【One More Thing】-最近，我的爱情课的沟通彩蛋课上线啦。我希望通过一门系统的课程，来帮助大家去解决爱情里不同阶段、不同类型的沟通问题。希望大家能愉快地和别人形成链接，鼓励自己更勇敢地跨出第一步。-我做的《沈奕斐性教育课》已经上线，我想通过这门课，和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性。所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号「光之来处」去看一看。-如果你对「社会学爱情思维课」、CP卡牌感兴趣，你可以： 搜索公众号“光之来处”去购买。 如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。-如果你对「在2021年聊性别」感兴趣，你可以： 在「小宇宙首页搜索」和「沈奕斐的播客主页」看到这个付费播客的购买入口， 我们也把「提纲」放在「购买页面」上了，你可以去详细看看和试听。出品：光之来处策划：芦毅设计：马晓羽剪辑：达达
More Leisure podcasts
Leisure, Society & Culture, Comedy
The Carpool with Kelly and Lizz
Leisure, Automotive, Kids & Family, Parenting
Tales from the Stinky Dragon
Leisure, Games, Fiction, Comedy Fiction
Leisure, Automotive, Comedy, History
Epic Gardening: Daily Growing Tips and Advice
Leisure, Home & Garden, Education, How To
Leisure, Home & Garden, Education, How To
About 沈奕斐的播客
“沈奕斐的播客”是由新世相光之来处出品的夫妻谈话型播客。主播为复旦大学社会学系副教授沈奕斐和法律从业近20年的商建刚，两人同时也是结婚20年的夫妻。
两人会从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，也会穿插些轻松的夫妻日常聊天。Podcast website
Listen to 沈奕斐的播客, Duck Call Room and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App
沈奕斐的播客
Download now for free and listen to the radio easily.