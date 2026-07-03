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CA12 District Update

District Update
Government
CA12 District Update
Latest episode

46 episodes

  • CA12 District Update

    May 11th, 2026

    01/01/1 | 7 mins.
    Upcoming activities for California House District 12 and a summary of recent events. Representing Oakland, Berkeley, Emeryville, Alameda, Albany, Piedmont and most of San Leandro, California.
    (CA12, CA-12, Civic Podcasting) - Support District Update Podcast here.






    Resources:


    CA12 District Contact Information




    Website:
    https://simon.house.gov


    Phone: (510) 763-0370 or (202) 225-2661

    District Office: (oakland) by appointment or (washington) 1023 Longworth House Office Building, Washington, DC 20002





    2026 Town Halls:

    Town Hall February 19th, 2026

    House Activities Calendar






    Sources:



    Representative Simon Voting Record




    Committee Activities:


    House Activities Calendar

    CSpan - House Sessions Library



    Legislation:



    Simon Sponsored Legislation



    Simon Co-Sponsored Legislation






    Financial Disclosures



    2024 Personal Finances Disclosure



    2025 Extension Request



    House Financial Disclosure Database



    Quiver Quant Congressional Stock Trade Database



    Capitol Trades Congressional Stock Trade Database



    FEC Campaign Disclosures for Representative Lateefah Simon



    FEC Campaign Disclosures Reporting Deadlines






    Elections




    June 2nd 2026 Election Details


    Register to Vote








    CA12 Local Business:



    Mi Tierra Foods

    Address: 2082 San Pablo Ave, Berkeley, California 94702

    Phone: 510-540-8946 or 510-704-4042


    Website:
    https://www.instagram.com/mitierrafoods/?hl=en



    News article:
    Berkeley Bites: Ambrocio Hernandez, Mi Tierra Foods










    Support District Update Podcast here
  • CA12 District Update

    October 27th, 2025

    01/01/1 | 3 mins.
    Upcoming activities for California District 12 and summary of recent events.

    Resources:



    Government Shutdown FAQs



    Nov 4th Election Information



    VoteRiders.org


    CA12 District Contact Information

    Website:
    https://simon.house.gov


    Phone: (510) 763-0370 or (202) 225-2661

    District Office: (oakland) by appointment or (washington) 1023 Longworth House Office Building, Washington, DC 20002






    Sources:



    Financial Disclosure Information



    Rep. Simon 2024 Personal Financial Disclosure



    House Financial Disclosure Database



    Congressional Stock Trade Database



    2012 Stock Act Summary Article



    Q3 2025 Campaign Report



    FEC Campaign Disclosures for Representative Lateefah Simon
  • CA12 District Update

    November 24th, 2025

    01/01/1 | 9 mins.
    Upcoming activities for California District 12 and summary of recent events. -
    Support District Update Podcast here.






    Resources:


    CA12 District Contact Information


    Website:

    https://simon.house.gov


    Phone: (510) 763-0370 or (202) 225-2661

    District Office: (oakland) by appointment or (washington) 1023 Longworth House Office Building, Washington, DC 20002





    Register to Vote



    House Activities Calendar





    Sources:



    Representative Simon Voting Record



    Representative Simon Press Releases




    Legislation:



    Simon Sponsored Legislation



    Simon Co-Sponsored Legislation



    Discharge Petition for H.R. 1834 r.e. Extension of ACA premium tax credits





    Financial Disclosures



    2024 Personal Finances Disclosure



    House Financial Disclosure Database



    Congressional Stock Trade Database



    2012 Stock Act Summary Article



    Q3 2025 Campaign Report



    FEC Campaign Disclosures for Representative Lateefah Simon








    Election Results - November 2025 & 2024



    Alameda County November 2025 Election Results



    Statewide November 2025 Election Results



    Vote Counting Process



    June 2nd 2026 Election Details









    CA12 Local Business:


    Children’s Fairyland


    Address: 699 Bellevue Avenue, Oakland, CA 94610

    Website:
    https://fairyland.org


    Phone: (510) 452-2259








    Support District Update Podcast here.
  • CA12 District Update

    November 10th, 2025

    01/01/1 | 6 mins.
    Upcoming activities for California District 12 and summary of recent events. -
    Support District Update Podcast here.








    Resources:



    Government Shutdown FAQs


    CA12 District Contact Information


    Website:

    https://simon.house.gov


    Phone: (510) 763-0370 or (202) 225-2661

    District Office: (oakland) by appointment or (washington) 1023 Longworth House Office Building, Washington, DC 20002





    Nov 4th Election Information



    Register to Vote







    Sources:


    Election Results - November 2025 & 2024


    Alameda County November 2025 Election Results



    Statewide November 2025 Election Results



    Vote Counting Process



    California November 2024 Statewide Election Results



    Alameda County November 2024 Election Results



    June 2nd 2026 Election Details








    Representative Simon Voting Record





    Representative Simon Press Releases


    Financial Disclosures





    2024 Personal Finances Disclosure



    House Financial Disclosure Database



    Congressional Stock Trade Database



    2012 Stock Act Summary Article



    Q3 2025 Campaign Report



    FEC Campaign Disclosures for Representative Lateefah Simon










    CA12 Local Business:


    Mi Tierra Foods


    Address: 2082 San Pablo Ave, Berkeley, California 94702

    Phone: 510-540-8946 or 510-704-4042

    Website:

    https://www.instagram.com/mitierrafoods/?hl=en


    New article:



    Berkeley Bites: Ambrocio Hernandez, Mi Tierra Foods









    Support District Update Podcast at
    districtupdate.com
  • CA12 District Update

    June 22nd, 2026

    01/01/1 | 7 mins.
    Upcoming activities for California House District 12 and a summary of recent events. Representing Oakland, Berkeley, Emeryville, Alameda, Albany, Piedmont and most of San Leandro, California.
    (CA12, CA-12, Civic Podcasting) - Support District Update Podcast here.






    Resources:


    CA12 District Contact Information




    Website:
    https://simon.house.gov


    Phone: (510) 763-0370 or (202) 225-2661

    District Office: (oakland) by appointment or (washington) 1023 Longworth House Office Building, Washington, DC 20002





    2026 Town Halls:

    May 27th, 2026 Town Hall - RSVP Required

    Town Hall February 19th, 2026

    House Activities Calendar






    Sources:



    Representative Simon Voting Record




    Committee Activities:


    House Activities Calendar

    CSpan - House Sessions Library



    Legislation:



    Simon Sponsored Legislation



    Simon Co-Sponsored Legislation






    Financial Disclosures



    2024 Personal Finances Disclosure



    2025 Extension Request



    House Financial Disclosure Database



    Quiver Quant Congressional Stock Trade Database



    Capitol Trades Congressional Stock Trade Database



    FEC Campaign Disclosures for Representative Lateefah Simon



    FEC Campaign Disclosures Reporting Deadlines






    Elections




    June 2nd 2026 Election Details


    Register to Vote








    CA12 Local Business:



    Mi Tierra Foods

    Address: 2082 San Pablo Ave, Berkeley, California 94702

    Phone: 510-540-8946 or 510-704-4042


    Website:
    https://www.instagram.com/mitierrafoods/?hl=en



    News article:
    Berkeley Bites: Ambrocio Hernandez, Mi Tierra Foods










    Support District Update Podcast here
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About CA12 District Update
A weekly podcast for California House District 12, representing Oakland, Berkeley, Emeryville, Alameda, Albany, Piedmont and most of San Leandro, California. (CA12, CA-12, Civic Podcasting).
Podcast website
Government

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