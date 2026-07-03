Upcoming activities for California House District 12 and a summary of recent events. Representing Oakland, Berkeley, Emeryville, Alameda, Albany, Piedmont and most of San Leandro, California.
(CA12, CA-12, Civic Podcasting) - Support District Update Podcast here.
Resources:
CA12 District Contact Information
Website:
https://simon.house.gov
Phone: (510) 763-0370 or (202) 225-2661
District Office: (oakland) by appointment or (washington) 1023 Longworth House Office Building, Washington, DC 20002
2026 Town Halls:
May 27th, 2026 Town Hall - RSVP Required
Town Hall February 19th, 2026
House Activities Calendar
Sources:
Representative Simon Voting Record
Committee Activities:
House Activities Calendar
CSpan - House Sessions Library
Legislation:
Simon Sponsored Legislation
Simon Co-Sponsored Legislation
Financial Disclosures
2024 Personal Finances Disclosure
2025 Extension Request
House Financial Disclosure Database
Quiver Quant Congressional Stock Trade Database
Capitol Trades Congressional Stock Trade Database
FEC Campaign Disclosures for Representative Lateefah Simon
FEC Campaign Disclosures Reporting Deadlines
Elections
June 2nd 2026 Election Details
Register to Vote
CA12 Local Business:
Mi Tierra Foods
Address: 2082 San Pablo Ave, Berkeley, California 94702
Phone: 510-540-8946 or 510-704-4042
Website:
https://www.instagram.com/mitierrafoods/?hl=en
News article:
Berkeley Bites: Ambrocio Hernandez, Mi Tierra Foods
Support District Update Podcast here