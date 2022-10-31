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(13,284)(171,489)
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بودكاست صحب

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Podcast بودكاست صحب

بودكاست صحب

بودكاست صحب
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مواساة على تلك القلوب التي ارهقتها صفعات الحياة More
Society & Culture
مواساة على تلك القلوب التي ارهقتها صفعات الحياة More

Available Episodes

5 of 10
  • الهزيمة هزيمة ..
    في الحلقة العاشرة من بودكاست صَحْب حكيت لكم الهزيمة وانها لا يجب ان تسمّى بمسميات اخرى، ومتى نكون اشخاص انهزاميين؟ تطبيق أقدم  اشترك الآن بعدد لا محدود من الدورات والبرامج التدريبية المتنوعة والاستشارات المتخصصة  بسعر واحد يناسب ميزانيتك ولمدة عام كامل مع أفضل الخبراء  حمل التطبيق واحصل على تجربة مجانية  https://bit.ly/3GT1rvp حسابات اقدم عبر تويتر وانستقرام  https://twitter.com/aqdimapp?s=21&t=khFR1IRs4xMV7Oo_hlCwbQ https://instagram.com/aqdimapp?igshid=YmMyMTA2M2Y=   حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست - لملاحظاتكم واقتراحاتكم، شاركوني على تويتر يا رفاق Twitter : PodSahb [email protected]
    5/3/2023
    17:29
  • من خاف.. سلم؟
    في الحلقة التاسعة من بودكاست صَحْب حكيت لكم عن المثل الشعبي “من خاف سلم” وطرحت تساؤل عن ما ان كنا نتفق معه او لا، وحكيت عنه من جانب فلسفي، والتحذير من الخوف المفرط اللي ممكن يثبّتك في مكانك ويستنزف عمرك بدون اي فائدة .   حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست - لملاحظاتكم واقتراحاتكم، شاركوني على تويتر يا رفاق Twitter : PodSahb [email protected]
    3/20/2023
    14:41
  • بيئة
    في الحلقة الثامنة من بودكاست صَحْب، حكيت عن البيئة وتأثيرها على الفرد، وكيف ممكن تأثر في صنع فرد قوي شخصية او العكس.. لكل رفاق صحب اللي في الثانوية، لا تفوتكم دورة اكاديمية منصور للقدرات ،  وهذا كود خصم خااااص لمستمعين صَحْب (صحب) هنا الرابط : https://mansour.academy/ ساعدت في كتابة الحلقة، المبدعة العنود (تويتر : @i0anoud_ ) - حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست - لملاحظاتكم واقتراحاتكم، شاركوني على تويتر يا رفاق Twitter : PodSahb [email protected] 
    1/24/2023
    20:13
  • آفاق
    في الحلقة السابعة من بودكاست صَحْب حكيت لكم عن عدة نقاط لازم ما تتجاهلها عشان تقدر تحلّق في الآفاق  لا يفوتك معسكر "انطلاقة" اللي مسوينه بزنس اكاديمي، مجاني واون لاين، وبيفيدك كثير !  رابط المعسكر : https://academy.businesshub.com.sa/accelerators/5 حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست - لملاحظاتكم واقتراحاتكم، شاركوني على تويتر يا رفاق Twitter : PodSahb [email protected]
    12/14/2022
    16:53
  • تخطيت؟..
    في الحلقة السادسة من بودكاست صَحْب، حكيت لكم عن التخطي، ومن عدة جوانب، وايضًا عن صعوبة التخطي ، وهل النسيان هو الحل؟ او التذكّر؟  حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست - لملاحظاتكم واقتراحاتكم، شاركوني على تويتر يا رفاق Twitter : PodSahb شاركت في كتابة الحلقة المبدعة ياسمين | تويتر :  ⁦‪@elllven‬⁩  [email protected] 
    10/31/2022
    14:30

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About بودكاست صحب

مواساة على تلك القلوب التي ارهقتها صفعات الحياة
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بودكاست صحب

بودكاست صحب

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