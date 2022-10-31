مواساة على تلك القلوب التي ارهقتها صفعات الحياة More
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الهزيمة هزيمة ..
في الحلقة العاشرة من بودكاست صَحْب حكيت لكم الهزيمة وانها لا يجب ان تسمّى بمسميات اخرى، ومتى نكون اشخاص انهزاميين؟
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5/3/2023
17:29
من خاف.. سلم؟
في الحلقة التاسعة من بودكاست صَحْب حكيت لكم عن المثل الشعبي “من خاف سلم” وطرحت تساؤل عن ما ان كنا نتفق معه او لا، وحكيت عنه من جانب فلسفي، والتحذير من الخوف المفرط اللي ممكن يثبّتك في مكانك ويستنزف عمرك بدون اي فائدة .
حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست -
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Twitter : PodSahb
[email protected]
3/20/2023
14:41
بيئة
في الحلقة الثامنة من بودكاست صَحْب، حكيت عن البيئة وتأثيرها على الفرد، وكيف ممكن تأثر في صنع فرد قوي شخصية او العكس..
لكل رفاق صحب اللي في الثانوية، لا تفوتكم دورة اكاديمية منصور للقدرات ،
وهذا كود خصم خااااص لمستمعين صَحْب (صحب)
هنا الرابط : https://mansour.academy/
ساعدت في كتابة الحلقة، المبدعة العنود (تويتر : @i0anoud_ )
- حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست -
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Twitter : PodSahb
[email protected]
1/24/2023
20:13
آفاق
في الحلقة السابعة من بودكاست صَحْب حكيت لكم عن عدة نقاط لازم ما تتجاهلها عشان تقدر تحلّق في الآفاق
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رابط المعسكر : https://academy.businesshub.com.sa/accelerators/5
حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست -
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Twitter : PodSahb
[email protected]
12/14/2022
16:53
تخطيت؟..
في الحلقة السادسة من بودكاست صَحْب، حكيت لكم عن التخطي، ومن عدة جوانب، وايضًا عن صعوبة التخطي ، وهل النسيان هو الحل؟ او التذكّر؟
حبذا لو تقيّم البودكاست على - ابل بودكاست -
لملاحظاتكم واقتراحاتكم، شاركوني على تويتر يا رفاق
Twitter : PodSahb
شاركت في كتابة الحلقة المبدعة ياسمين | تويتر : @elllven
[email protected]