هاقد آتى خير الشهور
ها قد هلّ هلال الخير
مبارك عليكم الشهر
وكل عام تعودونه بصحة وسرور
فرصه لتسلك طريق الرجوع و العودة إلى الله بقلب خاشع
ونيه صافيه و باب العوده مفتوح على مدار الساعة
إعداد ، وتحرير ، وتقديم : رذاذ -ف.أ
للتواصل :
[email protected]
تويتر:
https://bit.ly/3rDW4s6
تيك توك:
https://bit.ly/3fQWatG
يوتيوب:
https://youtube.com/@RathathPodcast
انستقرام:
https://bit.ly/3rEzq2T
سناب شات:
https://bit.ly/3eg5CX1
3/24/2023
4:20
الثقة الموزونه...
الثقة تحتاج لوزنية محدّدة وعوامل متعدّدة.. تبدأ من مرحلة الطفولة وتزداد مع البيئة الداعمة
والنفس الشاكرة والواعية.. فمن وازن ثقته زانت مسيرته!
إعداد ، وتحرير ، وتقديم : رذاذ -ف.أ
للتواصل :
[email protected]
تويتر:
https://bit.ly/3rDW4s6
تيك توك:
https://bit.ly/3fQWatG
يوتيوب:
https://youtube.com/@RathathPodcast
انستقرام:
https://bit.ly/3rEzq2T
سناب شات:
https://bit.ly/3eg5CX1