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(13,284)(171,489)
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بودكاست علمي جدا

بودكاست علمي جدا

Podcast بودكاست علمي جدا
Podcast بودكاست علمي جدا

بودكاست علمي جدا

Kerning Cultures Network
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من قديم الازل والعالم ده محيرنا. بنشوف ظواهر غريبة وبنحاول نفسرها بأي شكل. بنعمل تجارب و اختبارات لفهم العالم ولفهم نفسنا بشكل أفضل. فشلنا كتير (اوي) ونجحنا كتي... More
Science
من قديم الازل والعالم ده محيرنا. بنشوف ظواهر غريبة وبنحاول نفسرها بأي شكل. بنعمل تجارب و اختبارات لفهم العالم ولفهم نفسنا بشكل أفضل. فشلنا كتير (اوي) ونجحنا كتي... More

Available Episodes

5 of 34
  • طارق أبو الذهب
    ماذا لو اقترحنا عليكم برنامجا آخر من إنتاجات شبكة كيرنينج كلتشرز؟حلقة اليوم تأتيكم من بودكاست بحب، للاستماع للمزيد من الحلقات يمكنكم زيارة هذا الرابط: https://link.chtbl.com/bhob نستمع لقصة طارق أبو الذهب مع ركوب الدراجات، قصة مليئة بالطموح والتجارب المفعمة بالحياة. يأخذنا طارق معه على مسار الذكريات عبر لبنان ومصر وفرنسا، ونمشي على طريق درّاجته لنتعرّف على طارق البطل وطارق الإنسان. هذه الحلقة من إنتاج نيما صالحة، جاء بالفكرة ودعم في الإنتاج فينبار أندرسون. تحرير أحمد فتيحة. التصميم صوتي لبول ألوف، و التصميم الجرافيكي لأحمد سلهب. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    4/17/2023
    29:32
  • نهاية الكون
    وصلنا إلى المحطة الأخيرة من قصة الكون: النهاية.بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة كيرنينج كلتشرز.هذه الحلقة من إعداد وتقديم أحمد سمير، تدقيق حقائق دينا صبري، إشراف تحريري هبة عفيفي، تصميم صوتي بول ألوف و تصميم جرافيكي أحمد منصور.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    7/26/2022
    19:24
  • رحلة إلى أعماق الثقوب السوداء
    كيف تبدو الثقوب السوداء  من الدّاخل؟بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة كيرنينج كلتشرز.هذه الحلقة من إعداد وتقديم أحمد سمير، تدقيق حقائق دينا صبري، إشراف تحريري هبة عفيفي، تصميم صوتي يوسف دوازو و تصميم جرافيكي أحمد منصور. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    7/5/2022
    21:22
  • معضلة باتمان
    ماهي قصة العداوة بين باتمان والجوكر؟بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة كيرنينج كلتشرز.هذه الحلقة من إعداد وتقديم أحمد سمير، تدقيق حقائق دينا صبري، إشراف تحريري هبة عفيفي، تصميم صوتي بول ألوف و تصميم جرافيكي أحمد منصور. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    6/28/2022
    13:37
  • حدود بشاعة البشر
    ما هي قصة تجربة سجن ستانفورد؟ وما هي حدود بشاعة البشر؟بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة كيرنينج كلتشرز.هذه الحلقة من إعداد وتقديم أحمد سمير، تدقيق حقائق دينا صبري، إشراف تحريري هبة عفيفي، تصميم صوتي بول ألوف و يوسف دوازو و تصميم جرافيكي أحمد منصور. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
    6/14/2022
    15:44

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About بودكاست علمي جدا

من قديم الازل والعالم ده محيرنا. بنشوف ظواهر غريبة وبنحاول نفسرها بأي شكل. بنعمل تجارب و اختبارات لفهم العالم ولفهم نفسنا بشكل أفضل. فشلنا كتير (اوي) ونجحنا كتير (مش اوي يعني).

في بودكاست علمي جداً، انا، المقدم، هقعد اشرب كوباية قهوة معاك و نتكلم عن عالمنا وعن العلم اللى بيساعدنا نفهمه.

البودكاست ده من إعداد وتقديم أحمد سمير، تدقيق حقائق لينا الديب وتمارا جبوري، إشراف تحريري هبة عفيفي، تصميم صوتي محمد خريزات وبول ألوف، تصميم جرافيكي أحمد منصور. ناس لطيفة والله.

يمكنكم دعم هذا البرنامج عبر patreon.com/kerningcultures بمبلغ يبدأ من دولار واحد في الشهر

"A Superbly Scientific Podcast"


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بودكاست علمي جدا

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