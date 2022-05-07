About بودكاست علمي جدا

من قديم الازل والعالم ده محيرنا. بنشوف ظواهر غريبة وبنحاول نفسرها بأي شكل. بنعمل تجارب و اختبارات لفهم العالم ولفهم نفسنا بشكل أفضل. فشلنا كتير (اوي) ونجحنا كتير (مش اوي يعني).

في بودكاست علمي جداً، انا، المقدم، هقعد اشرب كوباية قهوة معاك و نتكلم عن عالمنا وعن العلم اللى بيساعدنا نفهمه.

البودكاست ده من إعداد وتقديم أحمد سمير، تدقيق حقائق لينا الديب وتمارا جبوري، إشراف تحريري هبة عفيفي، تصميم صوتي محمد خريزات وبول ألوف، تصميم جرافيكي أحمد منصور. ناس لطيفة والله.

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"A Superbly Scientific Podcast"

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