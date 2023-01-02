(4) الاتصال بالبيئة العلمية | د. مشاري الشثري و أ. ياسر الحزيمي | الحلقة الرابعة
بعد أن تحدثنا في الحلقات الماضية عن (اتصال الهَمِّ والهِمَّة، الاتصال بالعلوم، الاتصال بالمصادر والأعلام)، وكان الغالب عليها طابع ""الذَّاتيَّة"" في التَّحصيل= بقي الحديث عن التَّحصيل ""الجماعي التَّشارُكي"" فخصَّصنا هذه الحلقة للحديث عن اتصال طالب العلم بالبيئة العلميَّة.فجرى الحديث عن اتصال الطالب بـ(الشيوخ) وبيَّنَّا مركزيَّة هذا الاتصال في التَّحصيل العلمي، وسلَّطْنا الضوء على المجالات التي تتأكَّد عناية الطالب بها في تخرُّجه بشيوخه.ثم تحدثنا عن الاتصال بـ(التلاميذ) من خلال نافذة التَّعليم، ثم الاتصال بالأقران بمذاكرتهم ومباحثتهم، وأثر ذلك في تحصيل طالب العلم وتمكُّنه العلمي.ثم ختمنا هذه الحلقات بإثارة زوايا مختلفة من شأنها ضبط القول في وجوه الاتصال العلمي عامَّةً.#بودكاست_خطوة#مشاري_الشثري#ياسر_الحزيمي(رابع وجوه الاتصال العلمي: الاتصال بالبيئة العلميَّة) المقدمة. المراد بالبيئة العلميَّة. الثابت والمُتغيِّر في أدبيات الاتصال بالبيئة العلميَّة.(أ- الاتصال بالشيوخ) الاتصال بالشيوخ شرطٌ في التَّحصيل العلمي. الفرق بين حَمَلَة العلوم الشَّرعيَّة وغيرهم في مُكوِّن الاتصال بالشيوخ والوراثة عنهم. تقرير الشَّاطبي - رحمه الله - بأنَّ فهم الطالب رهنٌ بالتلقي والمشافهة، وقصة اليوسي - رحمه الله - في ذلك. حول قول الليث بن سعد - رحمه الله -: (ما هلك عالمٌ إلا ذهب معه ثلثَا علمه ولو حرص النَّاس). وجوه الاتصال بالشيوخ، وما ينبغي أن تتجه عناية التَّلميذ إليه من علوم الأشياخ.(1) أن يتلقَّى عن الشيخ أصول العلم وقواعد الفهم والنَّظر.(2) أن يتلقَّى عن الشيخ لغةَ العلم والعبارة عنه. (3) أن يُباحث الشيخ ويُكاشفه بمشكلات العلم ومعضلاته. أهميَّة طول الملازمة للشيوخ. أهميَّة أن يكون للطالب فقهٌ وانتخابٌ لمَن يصلح لطول الملازمة. تعدُّد الشيوخ وأثره في اعتدال الطالب واتزان مواقفه وتوسيع دائرة علمه وفهمه. هل تغني البرامج العلميَّة والدورات والدروس العامَّة عن الاتصال بالشيوخ وملازمتهم؟(ب- الاتصال بالتلاميذ) الاتصال بالتَّلاميذ. التَّحصيل بالتَّعليم. انتخاب التَّلاميذ. من آفات الاتصال بالتَّلاميذ: عدمُ رعاية استعدادهم وقابليتهم. تنوُّع مقاصد التَّعليم وتعدُّد المداخل لتلقين المعارف.(جـ- الاتصال بالأقران) الاتصال بالأقران، والمراد بهم. من وسائل الاتصال بالأقران: المذاكرة والمدارسة، والابتلاء بانعدام القرين المُذاكِر! التَّحاسُد والتَّنافُس بين الأقران، وعلاجه بتصحيح المقاصد الإيمانيَّة. من وسائل الاتصال بالأقران: المجموعات البحثيَّة. أهميَّة عناية الأشياخ بتنمية الاتصال بالأقران بين تلاميذهم.(خاتمة القول في وجوه الاتصال العلمي) هل تُنال وجوه الاتصال العلمي بالتَّوازي أو بالتَّوالي؟ اختلاف درجات العناية بوجوه الاتصال العلمي بحسب مشروع طالب العلم. هل ثمَّة حدود فاصلة بين المُبتدئين والمُتوسطين والمُنتهين؟ ومتى ينتقل الطالب من التَّحصيل إلى العطاء؟ أثر الشيوخ والأقران إيجابًا وسلبًا في تحديد درجات التَّلاميذ الملازمين والقرناء المُصاحبين وإحكام مشاريعهم. ضرورة البحث العلمي، والفرق بينه وبين التأليف. الاتصال العملي وأثره في التَّحصيل. الخطأ في تحقيق وجوه الاتصال العلمي واستدراكه. الخاتمة.------------------نسعدُ بمتابعتكم عَبر المنصات:تويتر:https://twitter.com/khotwaah اليوتيوب / @khotwah فيسبوك:
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1:31:13
(3) الاتصال بالمصادر والأعلام | د. مشاري الشثري و أ. ياسر الحزيمي | الحلقة الثالثة
بعد حديثنا في الحلقة الماضية عن العلوم أدَرْنا النَّظر في هذه الحلقة حول ثالث وجوه الاتصال العلمي (الاتصال بالمصادر والأعلام).فإذا فقِه الطالب طبيعة اتصاله بالعلوم؛ فإنَّه يبقى له فقه التَّعامُل مع مصادرها، وأول ذلك الاتصال بالوحي الذي يُمثِّل قاعدةَ مصادر الطَّالب والمُقوِّمَ لمعارفه.ثم انتقلنا بالحديث إلى مدارات واسعة من البحث في المصادر المختلفة التي تُمكِّن الطالب من إحكام التَّأصيل وكمال التَّحصيل، فتحدثنا عن أهميَّة خبرته بالتراث، واتصاله بكتب المُتقدمين والمُحققين، وفي ضمن ذلك تحدثنا بإسهاب عن ضرورة إشراف الطالب على مظانِّ المعرفة ووسائل اكتشافه لها.ثم ألقينا الضوء على مجالَيْن طريفَيْن من مجالات الاتصال بالمصادر، وهما: الاتصال بكتاب معين يصاحبه الطالب ويلازمه، والاتصال بعَلَم معين يختصُّ الطالب بتراثه ونتاجه، وبيَّنَّا معالم ذلك.#بودكاست_خطوة#مشاري_الشثري#ياسر_الحزيمي(ثالث وجوه الاتصال العلمي: الاتصال بالمصادر والأعلام) المقدمة. ما الفرق بين الاتصال بالعلوم والاتصال بمصادرها؟ تفاوت مراتب المُتخصصين بحسب تعاملهم مع المصادر. المصادر بين البحث (في) العلم والبحث (عن) العلم، وغرض النَّاظر في كلٍّ منها.(أ- الاتصال بالوحي) ضرورة الاتصال بالوحي وأثره في تقويم النَّظر في المصادر. تفاوت مقاصد المُتخصِّصين في مختلف العلوم فيما يتعلَّق باتصالهم بالوحي. القرآن لا يتفسَّر إلا بتصريف جميع العلوم فيه، وبيان جهة ندم ابن تيميَّة رحمه الله في تضييع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن. الاتصال بالوحي رحلة مستمرة لا ينفكُّ عنها طالب العلم في أيِّ مرحلة. إشكاليَّة بعض أدبيات التَّحصيل في تقرير ما يصرف طالب العلم عن الاتصال المباشر بنصوص الوحي. الاتصال بكتب المُتصلين بالوحي. الأوراد العلميَّة. هل يُخاطَب المُتخصِّص في علوم القرآن بالحديث عن الاتصال بالوحي؟ حول قول [الجَرْمي]: (أنا منذ ثلاثين سنة أفتي النَّاس في الفقه من كتاب سيبويه).(ب- الاتصال بالمصنفات واشتغالات العلماء والخبرة بالمظانِّ وغيرها) أهميَّة الخبرة بالتراث والعلم بالمصنفات واشتغالات العلماء وكتب المعاجم والفهارس التي عُنِيت بذلك. مثالٌ لأثر الخبرة بالمصنفات وموضوعاتها في علم أصول الفقه. تنبيهٌ حول مراتب المُحصِّلين في حيازة وجوه الاتصال العلمي. القراءة في كُتُب السِّير والتراجم وأثرها في الخبرة بالمصنفات واشتغالات العلماء. الخبرة بالمظانِّ القريبة، والمظانِّ البعيدة، وغير المظانِّ. وسائل استكشاف المظانِّ وغيرها (1- الجرد). وسائل استكشاف المظانِّ وغيرها (2- تتبع الإحالات). ضرورة أن يكون لطالب العلم تفاعلٌ مع المصادر التي يتعامل معها. وسائل استكشاف المظانِّ وغيرها (3- قراءة مقدمات الكتب وفهارسها). وسائل استكشاف المظانِّ وغيرها (4- التَّحدُّث بالأفكار للأقران). وسائل استكشاف المظانِّ وغيرها (5- قراءة كتب الأدلة والمعاجم والمداخل). اختلاف التَّعامُل مع المصادر وحيازتها بحسب اختلاف الاشتغالات ووجوه العطاء.(جـ- الاتصال بالمطولات) اتصال طالب العلم بالمطولات وفقه الاستفادة منها.(د- الاتصال بكتب المُحقِّقين) التَّنبيه على تعدُّد مقاصد الاستفادة من الكُتُب ولو كانت خارج مذهبه أو تخصُّصه، لا سيما كُتُب المحققين.(هـ- الاتصال بكُتُب المُتقدِّمين) أهميَّة الاتصال بكتب العلماء المُتقدِّمين ولا سيما المُؤسِّسين للعلوم. فقه الاتصال بكتب المتقدمين والمتأخرين وإنزال كلٍّ منهما منزلته اللائقة به. تقرير الشَّاطبي رحمه الله بأنَّ مِن شرط النَّظر في المصنفات: تحرِّي كتب المُتقدِّمين. إنما يُقاس كلُّ كتاب مُتقدِّمًا كان أو مُتأخِّرًا بحسب سؤالاته. العلامة الفارقة بين المُحقِّق وغيره من العلماء: الاتصال بكتب المُتقدِّمين ومعارفهم. آثار الإخلال بالوجوه المُتقدِّمة للاتصال بالمصادر.(و- الاتصال بكتابٍ معيَّنٍ) اتصال طالب العلم بكتابٍ معيَّنٍ واختصاصه به وثمرات ذلك. معايير الكتاب الجدير بالمصاحبة والاتصال.(ز- الاتصال بعَلَمٍ معيَّنٍ) اتصال طالب العلم بعَلَمٍ معيَّن ونتا
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2:36:36
(2) الاتصال بالعلوم | د. مشاري الشثري و أ. ياسر الحزيمي | الحلقة الثانية
ابتدأنا الحديث في هذه الحلقة بإتمام القول في الوجه الأول من وجوه الاتصال العلمي (اتصال الهمِّ والهِمَّة) من خلال البحث فيما إذا كان للهَمِّ والهِمَّة عمرٌ ومنتهى.ثم انتقلنا للحديث عن ثاني وجوه الاتصال العلمي، وهو (الاتصال بالعلوم)، فتعرَّضنا لتقسيم العلوم إلى وسائل وغايات، وأثر ذلك في فقه تحصيل طالب العلم.وأفضنا في بحث ثنائيَّة (التَّوسُّع والتَّخصُّص) ومُتعلِّقاتها من بحث حدود ذلك، وأثر التَّخصُّص على طالب العلم والمجتمعات العلميَّة، مع ذكر معالم كلٍّ من ""التَّخصُّص"" في علم و""المشاركة"" في العلوم الأخرى، وغير ذلك مما استتبعه الحديث عن صلة الطالب بالعلوم وطبيعة نظره فيها.#بودكاست_خطوة#مشاري_الشثري#ياسر_الحزيمي المقدمة. هل للهَمِّ والهِمَّةِ عُمرٌ ومنتهَى؟ تعليق البخاري - رحمه الله - على قول عمر - رضي الله عنه -: (تفقَّهوا قبل أن تُسوَّدوا).(ثاني وجوه الاتصال العلمي: الاتصال بالعلوم) الوجه الثاني من وجوه الاتصال العلمي: الاتصال بالعلوم. تقسيماتُ العلوم وتصنيفُها إلى وسائل وغايات، وأثر التَّحذُّق بذلك في تحصيل طالب العلم. ما القدر المجزئ تحصيلُه من علوم الوسائل؟ ضرورة التَّخصُّص العلمي، وأثره في الارتقاء بالبيئات العلميَّة. هل الموسوعيَّة ممكنة؟ ضمور الحديث عن ثنائيَّة التَّوسُّع والتَّخصُّص في بيئتنا العلميَّة وسبب ذلك. هل يُراد بتقرير ضرورة التَّخصُّص الانكفاف من العلوم الأخرى؟ المجتمعات إنما تترقَّى بنضج التَّخصُّصات ووفرة المُتخصِّصين وتراكم عطاءاتهم. هل من لوازم التَّخصُّص الإسهامُ والعطاءُ فيه؟ وهل من الضرورة أن يكون نوع الإسهام مُتشكِّلًا في بدايات الطلب؟ معالم مشاركة المُتخصِّص في تحصيل العلوم الأخرى. أيُّهما أسبق في التَّحصيل: التَّخصُّص في علم أو المشاركة في العلوم؟ مجاوزة التَّخصُّص، وثنائيَّة التَّحصيل والإنتاج. جرأة الإسهام والإنتاج! متى يصدق على المرء أنَّه مُتخصِّصٌ في علمٍ ما؟ (معالم التَّخصُّص) المَعْلَم الأول: دراسة المسائل دقيقها وجليلها. المَعْلَم الثاني: دراسة الدَّلائل. المَعْلَم الثالث: المحاماة عن العلم. المَعْلَم الرابع: رعاية لغة العلم. المَعْلَم الخامس: دراسة تاريخ العلم. إشكاليَّة البحث في تاريخ العلوم وعزلها عن البحث في مسائلها. هل من دراسة تاريخ العِلم البحث في تاريخ الأعلام؟ المَعْلَم السَّادس: دراسة مشكلات العلم. ثمار النَّظر في تاريخ العلم والعلماء. تقييد المُتخصِّص للفوائد ومستوياته. قولٌ في المختصرات العلميَّة.------------------نسعدُ بمتابعتكم عَبر المنصات:تويتر:https://twitter.com/khotwaah اليوتيوب / @khotwah فيسبوك:https://facebook.com/khotwaah انستاجرام:
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1:58:15
( 1 ) اتصال الهم والهمة | د. مشاري الشثري و أ. ياسر الحزيمي | الحلقة الأولى
تحدثنا في هذه الحلقة عن الاتصال العلمي والمراد به، ومدى حاجة طلاب العلم لإدراك وجوهه، وتفاوتهم في التَّحصيل بحسب درجاتهم في حيازة تلك الوجوه وفقههم في إدارتها.وكان أولُ ما تحدثنا عنه من وجوه الاتصال (اتصال الهمِّ والهِمَّة) فبيَّنَّا أهميته وموقعه من وجوه الاتصال، وجرى في ضمن ذلك الحديث عن حبِّ العلم، ووسَّعنا الكلام عن السؤال المحوري في هذا الوجه، وهو: كيف يجمع طالبُ العلم همَّه؟ فتحدثنا عن التركيز العلمي ومجالاته.#بودكاست_خطوة#مشاري_الشثري#ياسر_الحزيمي المقدمة. ما المقصود بالاتصال العلمي؟ ولماذا الحديث عنه؟ مُكوِّن (الالتزام العلمي) هو الفارق بين طالب العلم وغيره. مسألة قلَّ مَن يتنبَّه لها: أثر الشُّروع في طلب العلم. مجتمعات معرفيَّة رخوة! من المخاطب بالحديث عن الاتصال العلمي؟ معارف المتجمهرين. وجوه الاتصال العلمي بين التَّذكير والاستحياء والتَّقويم. طالب العلم بين الأصول الضابطة والخطط العلميَّة المفصلة. بين الحديث (عن) العلم والحديث (في) العلم. الوجه الأول من وجوه الاتصال العلمي: اتصال الهمِّ والهِمَّة. (مَن عَلَت همَّتُه طالتْ همومُه). من فقه طالب العلم في التَّعامُل مع همومه العلميَّة. بين (الهَمِّ) و(الهِمَّة). مهادُ الهمِّ والهِمَّة: حبُّ العلم. العطاء العلمي وموقعه من تنمية حبِّ العلم والهمِّ والهِمَّة فيه. هل مِن الممكن أن تُثوِّر مرارةُ الجهل الهمَّةَ للعلم؟ كيف يجمع طالبُ العلم همَّه؟ (1) التركيز على العلم دون غيره من علائق الدُّنيا. (2) التركيز على مُهمِّ العلم دونَ غيره. (3) التركيز على الأفكار والأصول أكثر من المعلومات. مسالك تحصيل الأفكار والأصول الكلية(١.الألفاظ) مسالك تحصيل الأفكار والأصول الكلية(٢.السياقات) ------------------نسعدُ بمتابعتكم عَبر المنصات:تويتر:https://twitter.com/khotwaah اليوتيوب / @khotwah فيسبوك:https://facebook.com/khotwaah انستاجرام:https://instagram.com/khotwah_khotwah تلجرام:https://t.me/khotwaah لينكدان:
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1:42:30
(3) تحديد البوصلة | م. محمد عبد الرؤوف عاشور و أ. ياسر الحزيمي | الحلقة الثالثة
تحدثنا وإياه عن تأثُّر الإنسان وحاجته إلى الشعور بالخطر، وما الذي يساعد الإنسان على إدراكه للبيئة المحيطة به، وهل يتضمن اختبار وإنضاج الأحلام اتساق القيم، الهوية الخلاقة وتأثيرها على سلوك الإنسان.#بودكاست_خطوة#ياسر_الحزيمي#محمد_عاشور المقدمة. قصة تدلُّ على القوى الستة الموجودة في البشر؟ تأثُّر الإنسان وحاجته إلى الشعور بالخطر. تأثير مُمكِّن القوة الأول ""استطلاع البيئة"" زمانيًّا ومكانيًّا على اتجاه الإنسان. العمليات الثلاث لإدراك البيئة وتوظيفها الصحيح. ما الذي يساعد الإنسان على إدراكه للبيئة المحيطة به؟ دور المُمَكِّن الثاني للقوة ""الإيمان واختبار نضج الحُلم"" على اتجاه الإنسان. تأثير الصِّدق على اتجاه الإنسان. تأثير تجاهل البيئة على اتجاه الإنسان. ما الذي يُمكِّن الإنسان من تعديل اتجاهه وتصحيحه؟ هل يتضمن اختبار وإنضاج الأحلام اتساق القيم؟ تأثير الاتساق المبدئي وإعادة ترتيب القيم وابتلاء الله سبحانه ونِعَمه على اتجاه الإنسان. قصص تتحدَّث عن تأثير اكتمال الصِّدق على موازين القيم. لا ينبغي أن يُبنى الاتجاه في الحياة على أساس خاطئ. ما المُمَكِّن الثالث والدافع الأهم للنَّاس لإحداث تغيير مهم في أنفسهم؟ ملخص لما سبق. هل يمكن التَّحايُل على القِيم؟ الهُوية الخلاقة وتأثيرها على سلوك الإنسان. الخاتمة.------------------نسعدُ بمتابعتكم عَبر المنصات:تويتر:https://twitter.com/khotwaah اليوتيوب https://youtube.com/@khotwahفيسبوك:https://facebook.com/khotwaah انستاجرام:https://instagram.com/khotwah_khotwah تلجرام:https://t.me/khotwaah لينكدان:https://linkedin.com/company/khotwah بينترست: