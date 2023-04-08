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魏小河
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「不止读书」是魏小河发起的一档文化类播客。在这档节目里，我希望和所有听众一起，从读书开始，抵达更广阔的世界。每周五更新。你也可以在公众号「魏小河流域」或微博@魏小河找到我。
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Available Episodes

5 of 124
  • 123 文学有什么用？以及阅读与消费主义 | 史蒂夫x魏小河
    今天是一期难得的串台节目。上周末，Steve在深圳茑屋书店做了一场《文学中的人生进化课》的新书活动。我和他在现场进行了一场对谈。这期节目就是现场对谈的内容，谈到了很多文学、心理学方面的话题。有些话题比较大，我自己在节目里可能讲得也比较少。不过还是很有意思的。本期嘉宾Steve是一位资深心理咨询师和心理科普作家，也是播客《史蒂夫说》的主播。Steve的微博/小红书/即刻：@史蒂夫说。公众号：@sxxsteve。 你将会听到：1、文学有什么用？2、抵抗型读者Vs养成型读者，你是哪一种？3、阅读与消费主义4、多元主义和相对主义的困惑5、i人和e人的分类，真的有用吗？6、人生的意义是什么？
    8/11/2023
    1:11:20
  • 122 巴尔扎克：写了一辈子稿，欠了一屁股债
    今天聊聊巴尔扎克的故事，再谈谈《高老头》。
    8/4/2023
    21:18
  • 121 反着读一本“成功学”的书，很有启发
    这期节目来聊《巴拉巴西的成功定律》。
    7/28/2023
    24:00
  • 120 《使女的故事》：女性、极权、恐惧
    这期节目来聊一聊两本书：玛格丽特·阿特伍德的《使女的故事》和《证言》。《证言》是《使女》时隔多年之后的续集。放在一起来看这两本书，既有深化，也有不同。
    7/21/2023
    23:50
  • 119《长安三万里》：是一部中年电影啊
    今天这期节目来聊聊电影《长安三万里》。
    7/14/2023
    20:10

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