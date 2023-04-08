123 文学有什么用？以及阅读与消费主义 | 史蒂夫x魏小河

今天是一期难得的串台节目。上周末，Steve在深圳茑屋书店做了一场《文学中的人生进化课》的新书活动。我和他在现场进行了一场对谈。这期节目就是现场对谈的内容，谈到了很多文学、心理学方面的话题。有些话题比较大，我自己在节目里可能讲得也比较少。不过还是很有意思的。本期嘉宾Steve是一位资深心理咨询师和心理科普作家，也是播客《史蒂夫说》的主播。Steve的微博/小红书/即刻：@史蒂夫说。公众号：@sxxsteve。 你将会听到：1、文学有什么用？2、抵抗型读者Vs养成型读者，你是哪一种？3、阅读与消费主义4、多元主义和相对主义的困惑5、i人和e人的分类，真的有用吗？6、人生的意义是什么？