不止读书
魏小河
「不止读书」是魏小河发起的一档文化类播客。在这档节目里，我希望和所有听众一起，从读书开始，抵达更广阔的世界。每周五更新。你也可以在公众号「魏小河流域」或微博@魏小河找到我。 More
「不止读书」是魏小河发起的一档文化类播客。在这档节目里，我希望和所有听众一起，从读书开始，抵达更广阔的世界。每周五更新。你也可以在公众号「魏小河流域」或微博@魏小河找到我。 More
Available Episodes
5 of 124
123 文学有什么用？以及阅读与消费主义 | 史蒂夫x魏小河
今天是一期难得的串台节目。上周末，Steve在深圳茑屋书店做了一场《文学中的人生进化课》的新书活动。我和他在现场进行了一场对谈。这期节目就是现场对谈的内容，谈到了很多文学、心理学方面的话题。有些话题比较大，我自己在节目里可能讲得也比较少。不过还是很有意思的。本期嘉宾Steve是一位资深心理咨询师和心理科普作家，也是播客《史蒂夫说》的主播。Steve的微博/小红书/即刻：@史蒂夫说。公众号：@sxxsteve。 你将会听到：1、文学有什么用？2、抵抗型读者Vs养成型读者，你是哪一种？3、阅读与消费主义4、多元主义和相对主义的困惑5、i人和e人的分类，真的有用吗？6、人生的意义是什么？
122 巴尔扎克：写了一辈子稿，欠了一屁股债
今天聊聊巴尔扎克的故事，再谈谈《高老头》。
121 反着读一本“成功学”的书，很有启发
这期节目来聊《巴拉巴西的成功定律》。
120 《使女的故事》：女性、极权、恐惧
这期节目来聊一聊两本书：玛格丽特·阿特伍德的《使女的故事》和《证言》。《证言》是《使女》时隔多年之后的续集。放在一起来看这两本书，既有深化，也有不同。
119《长安三万里》：是一部中年电影啊
今天这期节目来聊聊电影《长安三万里》。
About 不止读书
「不止读书」是魏小河发起的一档文化类播客。在这档节目里，我希望和所有听众一起，从读书开始，抵达更广阔的世界。每周五更新。你也可以在公众号「魏小河流域」或微博@魏小河找到我。Podcast website
Listen to 不止读书, Ad Lucem and Many Other Stations from Around the World with the radio.net App
不止读书
Download now for free and listen to the radio easily.