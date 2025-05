解鎖衰老密碼的基礎科學家 ft. 陳沛均博士

本集節目邀請到活躍於全球頂尖生物科技研究前沿的科學家陳沛均博士(Dr. Jin Chen),帶領聽眾探索生物醫學創新的前線!陳博士的職涯軌跡精彩而多元,他在史丹佛大學攻讀博士學位,於加州大學舊金山分校(UCSF)進行博士後研究,接著進入德州大學西南醫學中心(UTSW)擔任助理教授,近期踏入當前全球矚目的創新研究機構 Altos Labs。陳博士深入分享他在 Altos Labs 致力於「衰老與細胞再生」(aging and cell rejuvenation)的尖端研究,闡明這些基礎研究如何人類健康長壽帶來突破,更剖析從學術界跨入產業界的心路歷程與契機,並探討兩種研究環境在創新自由度、資源配置、團隊合作與研究推進速度上的關鍵差異。透過陳博士生動的經驗分享,探索他如何在職涯關鍵轉折點做出重要決策並面對挑戰,鼓勵年輕科學家擁抱 serendipity,勇敢追尋屬於自己的科學探索之旅! 🧑‍💻 講者 | 陳沛均 Jin Chen :https://www.linkedin.com/in/jinpchen 🎤 主持人 | 吳怡蕙 Michelle I-Hui Wu:https://www.linkedin.com/in/i-hui-michelle-wu 🧑‍💻 後製 | 何逸雲 Yi-Yun Ho:https://www.linkedin.com/in/yi-yun-ho-476b995b/ 🧑‍💻 後製 | 林庚民 Geng-Min Lin:https://www.linkedin.com/in/geng-min-lin-7b959a98/ 生技來一刻 Facebook 專頁:https://www.facebook.com/moment.in.biotech BTBA Facebook 專頁:https://www.facebook.com/btbatw BTBA Podcast 網站:http://btbatw.org/podcast 「生技來一刻」感謝國科會與駐波士頓辦事處科技組贊助我們製作節目。我們也歡迎聽眾的小額捐款,您的支持能幫助我們製作更優質的節目。https://www.paypal.com/US/fundraiser/charity/2101877 過去相關訪問: 從物理轉到生物領域的講者: 深度學習於醫學影像的實踐 ft. 呂任棠 Jen-Tang Lu https://www.podbean.com/media/share/pb-3jusi-117c45b?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share 基因體學研究: 人工智慧於基因體學的應用 ft. 張碧娟 Dr. Pi-Chuan Chang https://www.podbean.com/media/share/pb-fvf2g-133b568?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share 從學界教授到業界科學家: 腦與神經科學系列:神經膠質細胞基礎研究到臨床試驗的適應與轉換 ft. 蔡蕙歆博士 https://tmrbiotechmoments.podbean.com/e/hui_hsin_tsai/ 學者創業系列: 學者創業專訪 - Smart Insulin 聰明的胰島素 周宏杰博士 https://tmrbiotechmoments.podbean.com/e/faculty-asentrepreneursi-%e5%ad%b8%e8%80%85%e5%89%b5%e6%a5%ad%e5%b0%88%e8%a8%aa-ismart-insulin-%e8%81%b0%e6%98%8e%e7%9a%84/ 學者創業專訪 - empowering clinical diagnostics with Mass Spectrum 徐丞志博士 https://tmrbiotechmoments.podbean.com/e/faculty-asentrepreneursii-%e5%ad%b8%e8%80%85%e5%89%b5%e6%a5%ad%e5%b0%88%e8%a8%aaii-%e2%80%93empoweringclinicaldiagnostics-with-mass-spectrom/ 學者創業專訪 - empowering clinical diagnostics 曾憲榮博士 (上) https://tmrbiotechmoments.podbean.com/e/faculty-asentrepreneursiii-part-1%E5%AD%B8%E8%80%85%E5%89%B5%E6%A5%AD%E5%B0%88%E8%A8%AA-iii-%E4%B8%8A%E9%9B%86%E2%80%93empowering-clinicaldiagnosti/ 學者創業專訪- empowering clinical diagnostics 曾憲榮博士 (下) https://tmrbiotechmoments.podbean.com/e/faculty-asentrepreneursiii-part-2%e5%ad%b8%e8%80%85%e5%89%b5%e6%a5%ad%e5%b0%88%e8%a8%aa-iii-%e4%b8%8b%e9%9b%86%e2%80%93-empowering-clinical-diagnost/ 📖 延伸閱讀: 亞馬遜創辦人貝佐斯也投資的公司 Billionaires are betting on anti-ageing research, but can ageing really be cured? Amazon founder Jeff Bezos has reportedly invested in Altos Labs, a new anti-ageing start-up that hopes to prolong human life. https://www.pharmaceutical-technology.com/features/billionaires-anti-ageing-research/?cf-view 友台三腳貓訪問BTBA創辦人陳昇宏講解細胞凋亡,和如何應用數理在生醫研究《第 044 號實驗:看死亡如漣漪般向外擴散!一個跨越半世紀的追尋!- 昇宏》 https://player.soundon.fm/p/df6f251d-919d-4262-8211-533a4d3836ef/episodes/a17fa317-c2f0-4988-a734-de8edd2a93dc 時間軸 講者背景與職涯亮點 (1:31) Altos Labs 的前沿角色及產學轉型經驗 (2:32) 在 UTSW 的學術發展與轉職契機 (25:37) UCSF 博士後與史丹佛博士階段的重要收穫 (32:20) 快速問答 (40:21) 給新世代科學家的建議 (43:21)