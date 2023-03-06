مع انفتاحها الاجتماعي على مختلف المجالات، لم تفوت السعودية أن تدخل باب الموضة من بابه الواسع من خلال تأسيس هيئة خاصة للازياء تابعة لوزارة الثقافة وذلك نهوضا بصن... More
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لماذا بودكاست بالحديث عن الموضة؟
مع انفتاحها الاجتماعي على مختلف المجالات، لم تفوت السعودية أن تدخل باب الموضة من بابه الواسع من خلال تأسيس هيئة خاصة للازياء تابعة لوزارة الثقافة. وذلك نهوضا بصناعة الأزياء في المملكة ودعما لتمكين المواهب والخبرات والكفاءات المحلية. ومن جانبنا سواء كمنصات إعلامية أوصانعي وصانعات محتوى مهتمين بالأزياء والموضة، كان لابد لنا من مواكبة هذا الانفتاح وتعزيزه بطريقتنا.ومن هذا المنطلق، تقدم لكم مجلة "هي" بودكاست جديد تحت عنوان: " بالحديث عن الموضة". والذي سيكون منصة لفتح النقاشات وتبادل الأفكار. سنطلعكم من خلالها على كواليس صناعة الأزياء. وسنستقبل فيها خبراء من عالم الموضة والأزياء. وبلسان سعودي سننقل لكم أجواء باريس وميلانو ولندن ونيويورك. والأهم من ذلك، ستكون فرصة لنقربكم من مواهب فريدة محلية تخطو بكل ثقة على أرض الموضة وتحلق في سماء الإبداع.في كل حلقة، سيكون معكم كل من محمد يوسف كاتب وصانع محتوى في الموضة، وهديل حسين كاتبة محتوى متخصص في تحليل ونقد عروض الأزياء.نبذة عن مقديمي البودكاست:هديل حسين، من خلف حساب اوت هديل/هديل فاشن " أقوم بكتابة محتوى متخصص في تحليل ونقد عروض الازياء. مهتمة بإبراز المواهب الصاعدة من المصممين المحليين من خلال حساباتي. بالإضافة إلى تاريخ الازياء والتطور الذي يشهده عالم الازياء في كل فترة زمنية".محمد يوسف: " بدأت أولى الخطوات بالكتابة عن عالم الموضة والأزياء قبل أن يتحول الشغف إلى صناعة لمحتوى متكامل. من نقد وتحليل لنظرة الفاشن من زوايا أخرى، أحيانا اقتصادية وأحيانا اجتماعية وأحيانا سياسية وطبعا من الزاوية الفنية. أركز على كيف أن الموضة والأزياء تؤثر بكل شيء ونتأثر به"
مع انفتاحها الاجتماعي على مختلف المجالات، لم تفوت السعودية أن تدخل باب الموضة من بابه الواسع من خلال تأسيس هيئة خاصة للازياء تابعة لوزارة الثقافة وذلك نهوضا بصناعة الأزياء في المملكة ودعما لتمكين المواهب والخبرات والكفاءات المحلية. ومن هذا المنطلق، تقدم لكم مجلة "هي" بودكاست جديد تحت عنوان: "بالحديث عن الموضة" والذي سيكون منصة لفتح النقاشات وتبادل الأفكار. سنطلعكم من خلالها على كواليس صناعة الأزياء. وسنستقبل فيها خبراء من عالم الموضة والأزياء. وبلسان سعودي سننقل لكم أجواء باريس وميلانو ولندن ونيويورك. والأهم من ذلك، ستكون فرصة لنقربكم من مواهب فريدة محلية تخطو بكل ثقة على أرض الموضة وتحلق في سماء الإبداع.
في كل حلقة، سيكون معكم كل من محمد يوسف كاتب وصانع محتوى في الموضة، وهديل حسين كاتبة محتوى متخصص في تحليل ونقد عروض الأزياء.
نبذة عن مقديمي البودكاست:
هديل حسين، من خلف حساب اوت هديل/هديل فاشن " أقوم بكتابة محتوى متخصص في تحليل ونقد عروض الازياء. مهتمة بإبراز المواهب الصاعدة من المصممين المحليين من خلال حساباتي. بالإضافة إلى تاريخ الازياء والتطور الذي يشهده عالم الازياء في كل فترة زمنية".
محمد يوسف: " بدأت أولى الخطوات بالكتابة عن عالم الموضة والأزياء قبل أن يتحول الشغف إلى صناعة لمحتوى متكامل. من نقد وتحليل لنظرة الفاشن من زوايا أخرى، أحيانا اقتصادية وأحيانا اجتماعية وأحيانا سياسية وطبعا من الزاوية الفنية. أركز على كيف أن الموضة والأزياء تؤثر بكل شيء ونتأثر به"