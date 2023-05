No.46 玩火者与局外人:阿拉伯富商穆穆

主播|刘飞 潇磊穆罕默德·法耶德(Mohamed Al-Fayed)是一个神秘的商人,连真正的出生年份都扑朔迷离,堪称埃及小张海。他从埃及的贫苦地区白手起家,用玩火的危险手段获得了大量的关注,并且积累了财富。他后来成为纵横欧洲的知名富商,为英国王室提供服务,投资获得奥斯卡的电影。在追随贵族认同的路上越走越远,却始终是一个局外人。对于某些人,法耶德是一个机会主义者,他的成功建立在欺骗、不诚实、盗窃之上,他会无情地报复那些背叛他的人。而对他的朋友来说,他又是一个非常慷慨和忠诚的人,具有幽默感和对家人的绝对忠诚。他的人生故事有哪些精彩瞬间?他跟戴安娜王妃有哪些特别的关系?来杯半拿铁,咱们边喝边唠。1:59 从四大文明古国、英国保护国,到终于完全独立的埃及8:19 穆罕默德·法耶德(穆穆)的成长发家史8:36 穆穆是怎么在阿拉伯世界和欧洲诸国拉大旗扯虎皮的18:401979年,穆穆买下法国巴黎丽兹酒店20:49 穆穆收购的另一项重要资产:哈罗德百货31:18 穆穆介入的下一项投资:温莎公爵的温莎别墅37:51 穆穆长子多迪在文化事业方面的投资布局43:59 多迪与戴安娜王妃的恋情和车祸之谜哈罗德百货世界上第一座扶梯:希特勒旁边 c 位的就是爱德华八世温莎别墅富勒姆俱乐部的主场克拉文球场的迈克尔杰克逊的像哈罗德一进门就看得到的二人遇难者塑像哈罗德另一个位置摆放的纪念品:穆穆与英国女王伊丽莎白二世的合影