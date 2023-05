ویژبوم هفتم: رژه‌ی شبانه‌ی یکصد شیطان – بخش دوم

مروری بر آلبومهای منتشر شده در نیمه اول سال 2022 – بخش دوم Special Episode 07: Albums from the first half of 2022 that you should listen to. Part II

Music Tracks by:
Mar.
(00:04:18) Stereophonics – Oochya!
Apr.
(00:13:08) 3rd Secret – 3rd Secret
(00:16:08) Red Hot Chili Peppers – Unlimited Love
(00:22:34) Archive – Call to Arms and Angels
(00:28:04) Father John Misty - Chloë and the Next 20th Century
(00:34:12) Dorothy – Gifts from the Holy Ghost
(00:36:22) Rammstein – Zeit
(00:39:47) Pattern-Seeking Animals – Only Passing Through
(00:43:01) King Gizzard and Lizard Wizard – Omnium Gatherum
May.
(00:47:16) Florence and the Machine - Dance Fever
(00:51:25) The Smile - A Light for Attracting Attention
(00:55:19) Def Leppard - Diamond Star Halos
Jun.
(00:58:59) Billy Howerdel – What Normal Was
(01:03:11) Coheed and Cambria - Vaxis – Act II: A Window of the Waking Mind
(01:07:45) Porcupine Tree - Closure/Continuation