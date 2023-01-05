في كل حلقة من بودكاست آدم نستكشف خبايا العقل وأعماق النفس البشرية.. نتعرّف على الأسباب التي شكّلت تفكيرنا وتصرفاتنا وشخصيّتنا استنادًا على الأبحاث والخبرات الإن... More
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كيف نتحكم في رغبتنا تجاه المكاسب السريعة
هل تعتقد أنك إنسان صَبور أم تغلبك النشوة العاجلة؟
نحن بطبيعتنا مفطورون على مطاردة اللذة. لدينا نزعة للتركيز في الحاضر والتغافل عن المستقبل، فنفضّل المكاسب العاجلة الصغرى مقابل التخلّي عن المكاسب الكبرى في المستقبل. هذه النزعة شديدة السطوة والاستبداد بنفس الإنسان.
في هذه الحلقة نوضح «الانحياز للحاضر» وأثره اليومي في حياتنا وخياراتنا، حتى على صحتنا الجسدية، وكيف بدأت هذه الثغرة الذهنية. والأهم، بالطبع، كيف نستطيع التعامل معها بحلول عمَلية حقيقية؟
جلساتك النفسية والأسرية، وخدمات الصحة النفسية أصبحت على بُعد ضغطة واحدة وبخصوصية تامة. حمّل تطبيق «لبّيه» واحجز جلستك مع مختص معتمد: https://thmanyah.link/7ch
الروابط:@MidoAlhajji – حساب الدكتور محمد الحاجي على تويترSee omnystudio.com/listener for privacy information.
5/1/2023
27:43
كيف تحدد العلاقات الضعيفة مسار حياتنا
كيف تؤثر علاقاتنا الضعيفة والهامشية في تحديد مسار حياتنا؟
فمن البديهي أنْ نتأثر بأصدقائنا وعائلتنا، لكنّ هناك علاقاتٍ أخرى تعيش في الظلّ (مثل علاقتنا بحارس العمارة)، ومن الممكن أنْ تفتح لنا أبواب النجاح وفرص الحياة المزدهرة!
في هذه الحلقة نستكشف «قوة العلاقات الضعيفة»، وتأثيرها في حياتنا، وكيف يمكن أن تكون جسورًا رائعة، تكون متنفَّسًا لنا، وتُوصِلنا إلى غاياتنا؟
جلساتك النفسية والأسرية، وخدمات الصحة النفسية أصبحت على بُعد ضغطة واحدة وبخصوصية تامة. حمّل تطبيق «لبّيه» واحجز جلستك مع مختص معتمد: https://thmanyah.link/7ch
الروابط:
@MidoAlhajji – حساب الدكتور محمد الحاجي على تويتر
See omnystudio.com/listener for privacy information.
4/3/2023
29:45
كيف نتحكم في مشاعرنا وردود أفعالنا
كيف تورّطنا المشاعر وتمنعنا من اتخاذ القرارات الحكيمة؟
للمشاعر قوّة هائلة على آلية التفكير لدينا، سواءً المشاعر السلبية وحتى المُبهجة، فكلّها تشكّل حاجب أمام رؤيتنا للواقع.
في هذه الحلقة نتحدث عن «فجوة المشاعر»، وكيف نتحوّل من شخصٍ إلى شخص آخر وكأننا إنسان مختلف. والأهم كيف نستطيع مواجهة هذه المشاعر.
جلساتك النفسية والأسرية، وخدمات الصحة النفسية أصبحت على بُعد ضغطة واحدة وبخصوصية تامة. حمّل تطبيق «لبّيه» واحجز جلستك مع مختص معتمد: https://thmanyah.link/7chالروابط:
الذكاء العاطفي — كتاب دانيال قولمان
@MidoAlhajji – حساب الدكتور محمد الحاجي على تويتر
See omnystudio.com/listener for privacy information.
3/6/2023
26:00
كيف نتعامل مع مشاعر الإقصاء والتجاهل
متى آخر مرة شعرت بالتجاهل أو القطيعة أو الرفض من الآخرين؟
الشعور بالإقصاء والرفض من أشد التجارب المؤذية للإنسان. لكن لماذا تؤذينا بهذا الشكل؟ وما رأي علم النفس والأعصاب حول هذه التجربة المتكررة؟ وكيف نتعامل معها؟
في هذه الحلقة نتحدث عن «سيكولوجية الإقصاء»، وأثره على مشاعرنا وحياتنا، وما هي الطرق المُثلى للتعامل معه.
جلساتك النفسية والأسرية، وخدمات الصحة النفسية أصبحت على بُعد ضغطة واحدة وبخصوصية تامة. حمّل تطبيق «لبّيه» واحجز جلستك مع مختص معتمد: https://thmanyah.link/7ch
الروابط:
@MidoAlhajji – حساب الدكتور محمد الحاجي على تويترSee omnystudio.com/listener for privacy information.
2/6/2023
28:29
بودكاست آدم مع د. محمد الحاجي | قريبًا على ثمانية
قريبًا على إذاعة ثمانية.. بودكاست «آدم» مع محمد الحاجي. نتوقّف قليلًا عن الركض مع إيقاع الحياة السريعة؛ لفهم أنفسنا والآخرين، ومعرفة الأسباب العلمية التي تشكّل تفكيرنا وتصرفاتنا وشخصيّتنا.
انتظر الحلقة الأولى في 6 فبراير.
واشترك لتصلك تنيبهات الحلقات أولًا بأوّل: https://thmanyah.link/mf5See omnystudio.com/listener for privacy information.
في كل حلقة من بودكاست آدم نستكشف خبايا العقل وأعماق النفس البشرية.. نتعرّف على الأسباب التي شكّلت تفكيرنا وتصرفاتنا وشخصيّتنا استنادًا على الأبحاث والخبرات الإنسانية.. عبر هذه السلسلة يبسّط د. محمد الحاجي المعرفة العلمية إلى تبصّرات نستطيع من خلالها بناء حياةٍ ذات جودة ومعنى.