آدم مع محمد الحاجي

ثمانية/ thmanyah

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في كل حلقة من بودكاست آدم نستكشف خبايا العقل وأعماق النفس البشرية.. نتعرّف على الأسباب التي شكّلت تفكيرنا وتصرفاتنا وشخصيّتنا استنادًا على الأبحاث والخبرات الإن... More