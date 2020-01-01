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RND

272 Stations in Indonesian

Sonora FM 101.1 Bangka
Pangkal Pinang, Indonesia / Asian
Sonora FM 102.6 Palembang
Palembang, Indonesia / Asian
Sonora FM 98.0 Surabaya
Surabaya, Indonesia / Asian
Sriwijaya Radio 94.3
Palembang, Indonesia / Asian
Star Radio 107.3 FM
Tangerang, Indonesia / Pop
Star Radio Padang 94.3 FM
Padang, Indonesia / Asian
Suara Mekarindah
Indonesia
Surya FM Ngantang
Ngantang, Indonesia / Traditional
Swaragama 101.7 FM Jogja
Yogyakarta, Indonesia / Pop
Swaragodean 107.9 FM
Yogyakarta, Indonesia / Pop
Syiar Sunnah AM 1440 Jogja
Yogyakarta, Indonesia
Syiar Tauhid Aceh
Banda Aceh, Indonesia
Syiar Tauhid Jakarta
Jakarta, Indonesia
Tiara FM 107.7 Sampang
Sampang, Indonesia / Top 40 & Charts
Top FM 98.6 Padang Panjang
Padang Panjang, Indonesia / Asian
TOPFM Sidoarjo
Sidoarjo, Indonesia / Christian Music, Easy Listening
TOSSFM 99.3
Banda Aceh, Indonesia / Asian
Trend FM 101.2 FM
Purwakarta, Indonesia / Hits, Pop
Trijaya 87.6 FM Palembang
Palembang, Indonesia / Jazz
Urban Radio Bandung 106.3 FM
Bandung, Indonesia / Pop
Voice of America - Bahasa- Indonesia
Washington, D.C., USA
Zoo FM Batam 101.6
Batam, Indonesia / Asian